Android cihazınızda kullandığınız şifreyi unuttuysanız ve bir türlü açamıyorsanız, Android şifre kaldırma nasıl yapılır sorusunu soruyor olabilirsiniz. Bu rehberimizde şifresini hatırlamadığınız cihazın üstesinden nasıl gelebileceğinize daha yakından göz atacağız.

Android Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır?

Günümüzde hemen her akıllı telefonda biyometrik doğrulama yöntemleri bulunuyor ancak bazı kullanıcılar şifre ya da desen gibi doğrulama yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor. Bu sayede akıllı telefonunuzdaki uygulamaların, fotoğrafların, videoların ve diğer tüm verilerin korunduğundan emin olabiliyorsunuz.

Öte taraftan şifresini hatırlayamadığınız bir akıllı telefonu ya da tableti nasıl açabileceğinizden emin değilseniz, bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız. Eğer akıllı telefonunuz ya da tabletiniz yanınızdaysa ve hazırsanız, rehberimize geçelim.

Android Unutulan Şifreyi Kaldırma

Cihazınızı kapatın.

Recovery Mode ekranına giriş yapın.

ekranına giriş yapın. Ses tuşları ile Factory Reset seçeneğine gelin.

seçeneğine gelin. Güç tuşu ile onaylayın.

Android cihazınızı güç tuşu ile kapattıktan sonra Recovery Mode'a geçiş yapabilmek için çeşitli tuş kombinasyonlarını denemeniz gerekiyor. Bu tuşlar, kullandığınız cihaza göre farklı olacaktır. Öte taraftan genellikle Ses Kısma + Güç Tuşu / Ses Açma + Güç Tuşu gibi kombinasyonlar bulunuyor.

Kullandığınız cihazın hangi tuşlarla Recovery Mode'a geçiş yaptığını öğrenmek için internette ufak bir tarama yapmanız daha kesin sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bunun ardından ses tuşları ile Factory Reset seçeneğine ilerleyin ve güç tuşu ile bu seçeneği onaylayın.

Ufak bir uyarı olarak Factory Reset cihazınızda yer alan bütün verileri silecektir. Yani şifresini unuttuğunuz akıllı telefonu ya da tableti açmak için, cihazınızda yer alan tüm verilerden feragat etmeniz gerekecek. Öte taraftan bu sorunu çözebilmek için başka bir yolunuz yok.

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