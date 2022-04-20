Android Telefon veya Tabletinizi Bilgisayar Üzerinden Kontrol Etme Yolları

Eğer işinizde veya evinizde sıkça Android akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi kullanarak yazışmanız, çeşitli uygulamalara ve içeriklere göz atmanız gerekiyorsa bir süre sonra Android cihazınızı kullanmaktan canınız sıkılmaya başlayabilir. Bilgisayardaki klavye ve farenin rahatlığı maalesef ki Android cihazlarımızda yok. Android cihazınızın dokunmatik klavyesindeki küçük tuşlar eğer kalın parmaklara sahipseniz bir eziyete dönüşürken kopyalama, yapıştırma ve geri alma gibi işlemler için kullanılan kısayolların eksikliği bu eziyeti bir adım öteye taşıyor. İşte bu nedenle bilgisayardan Android kontrolü için çözümler geliştiriliyor. Bu yazımızda da Android telefonu bilgisayardan kontrol etme amacıyla kullanabileceğiniz farklı yöntemleri listeleyeceğiz.

Android Cihazınızı Uzaktan Kontrol Edebileceğiniz Uygulamalar Neler?

Airdroid

Mobizen

Xender

Web PC Suite

MightyText

Airmore

WiFi Dosya Transferi

ConnectMe

Listemizde yer alan çözümler arasında Android ekranınızı bilgisayarınıza yansıtmanıza, bildirimlerinizi ve aramaları bilgisayar ekranınızda görebilmenize, bilgisayarınızdan SMS mesajları göndermenize ve rehber gibi alanları düzenlemenize yardımcı olan çözümler mevcut. Üstelik bu çözümlerden ücretsiz olarak yararlanmak mümkün. Dilerseniz bu çözümlere ve onları nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım:

Airdroid

Airdroid listemizde yer alan en kapsamlı Android uzaktan kontrol seçeneklerinden biri. Airdroid temel olarak Android bildirimlerinizi ve çağrılarınızı bilgisayarınıza aktarıyor, çağrılarınızı bilgisayarınız üzerinden cevaplamanıza yardımcı oluyor, bilgisayardan SMS gönderme konusunda yardımcı oluyor, kablosuz dosya transferi yapmanıza imkan tanıyor. Bunun yanında telefon rehberinizi Airdroid aracılığıyla bilgisayarınız üzerinden kontrol etmenizi mümkün kılıyor. Airdroid'in bütün özellikleri bunlar da değil.

Program Android cihazınızın kamerasındaki görüntüyü bilgisayarınız üzerinden takip etmenize de imkan tanıyor. Bu da telefon veya tabletinizi bir güvenlik kamerası olarak kullanmanıza izin veriyor. Airdroid'in AirMirror özelliği ise Android cihazınızın ekranını bilgisayarınıza yansıtıyor. Bu özellikten faydalanabilmek için Android cihazınızı kabloyla bilgisayarınıza bağlamanız, Android geliştirici seçeneklerini ve bu seçenekler altından USB hata ayıklama modunu aktifleştirmeniz gerkeiyor.

Airdroid'i bilgisayarınızda kullanabilmek için ilk önce bilgisayarınıza bu bağlantıları kullanarak Airdroid'i indirin:

Şimdi Airdroid'in mobil uygulamasını Android cihazınıza bu bağlantıyı kullanarak yükleyin:

Artık Airdroid'i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mobizen

Mobizen aslında mobil cihazınızı rootlamadan Android ekran videosu çekme işini gerçekleştirebilmeniz amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Fakat bu çözüm beraberinde dosya transferi, dosyalarınıza bilgisayarınız üzerinden erişme, arama geçmişinize ve rehberinize erişme özelliklerini de getiriyor. Mobizen'i kullanabilmek için uygulamayı ve masaüstü programını bu bağlantılar üzerinden indirmeniz ve eşleştirmeniz gerekiyor:

Xender

Xender anlatıığımız diğer çözümlerden daha az kapsamlı bir çözüm. Xender daha çok dosya transferi üzerine kurulu bir sistem. Xender kullanarak bilgisayarınız üzerinden Android cihazınıza veya Android cihazınızdan bilgisayarınıza kablosuz olarak dosya gönderebiliyorsunuz. Bunun yanında Android cihazınızda yüklü olan uygulamaları, resimleri, videoları, müzik dosyalarını Xender aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

Xender'ın çalışma mantığı WhatsApp Web'e benziyor. Uygulamayı ilk olarak yukarıdaki bağlantı aracılığıyla Android cihazınıza indiriyorsunuz. Sonrasında ise http://web.xender.com/ adresini internet tarayıcınız üzerinden ziyaret edin ve karşınıza çıkan QR kodunu Android cihazınızda açık olan Xender uygulaması aracılığıyla taratın. Bağlantı kurulunca interent tarayıcınız üzerinden Android cihazınıza erişebileceksiniz.

Web PC Suite

Web PC Suite Android cihazınızdaki dosyaları ve uygulamaları görüntülemek ve kablosuz dosya transferi yapmak için kullanabileceğiniz bir başka seçenek. Çalışma mantığı Xender'a çok benzeyen uygulamayı yine QR kodu taratarak çalıştırmaktasınız:

Web PC Suite'i kullanabilmek için ilk önce uygulamayı yukarıdaki bağlantıyı kullanarak Android cihazınıza yükleyin. Sonrasında http://www.webpcsuite.com/ adresine bilgisayarınız üzerindeki internet tarayıcısını kullanarak gidin. Bu sitede göreceğiniz QR kodunu Android cihazınızda açık olan Web PC Suite uygulaması aracılığıyla taratın ve servisi kulanmaya başlayın.

MightyText

MightyText eğer bilgisayarınızdan SMS göndermek isterseniz kullanabileceğiniz bir uygulama. Yazışmak için SMS'i tercih ediyorsanız MightyText ile bu işi bilgisayarınızın klavyesi ile yapmanız ve çok daha hızlı ve rahat bir şekilde yazışmanız mümkün. MightyText size gelen çağrıları ve bildirimleri gösterebiliyor ve kayıp telefonunuzu arayarak zil sesiyle onu bulmanıza da yardımcı oluyor, MightyText'i kullanabilmek için ilk önce MightyText Android uygulamasını bu bağlantıyı kullanarak indirmeniz gerekli:

Daha sonra MightyText'in internet tarayıcınız için geliştirilmiş tarayıcı eklentisini bu bağlantı üzerinden indirip kurulumunu yapın:

Alternatif olarak MightyText'in web arayüzünü veya masaüstü programını da indirme sayfasında tercih edebilirsiniz. Uygulama ile tarayıcı eklentisini, web arayüzünü veya masaüstü programını eşleştirmek için e-posta hesabınızı kullanmanız gerekiyor. Hem Android cihazınızda hem de bilgisayarınızda aynı e-posta hesabını seçip giriş yaparak MightyText'i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Airmore

Airmore hem kablosuz dosya transferi yapmak, Android cihazınızdaki dosyaları görüntülemek hem de rehberinizi düzenleyerek mesaj göndermek amacıyla kullanabileceğiniz bir servis. Bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden çalışan Airmore kolay ve zahmetsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Airmore ile mesaj kutunuza göz atabilir ve SMS gönderebilirsiniz. Ayrıca rehberinizdeki kişilere bilgisayarınız üzerinden arama başlatabilirsiniz. Fakat konuşmayı Android cihazınız üzerinden yapmanız ve aramayı yine Android cihazınız üzerinden sonlandırmanız gerekiyor.

Airmore'u kullanabilmek için ilk önce uygulamayı Android cihazınıza indirin:

Sonrasında bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden Airmore web arayüzünü bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edin:

http://airmore.com/web.html

Ekranda göreceğiniz QR kodunu mobil cihazınız üzerinde açık olan Airmore uygulaması üzerinden taratın ve sonrasında uygulamayı kullanmaya başlayın.

WiFi Dosya Transferi

WiFi Dosya Transferi Android cihazınızdaki dosyaları WiFi ağınız üzerinden görüntülemenize ve düzenlemenize imkan veriyor. Uygulama Windows dosya gezgini üzerindeAndroid dosyalarınızı açmakta. Bu sayede Android dosyalarınızla ilgili işlemleri rahatça yürütebiliyorsunuz. WiFi Dosya Transferi uygulamasını kullanabilmek için ilk önce uygulamayı Android cihazınıza indirin:

Uygulamayı çalıştırın ve Android cihazınız ile bilgisayarınızın aynı kablosuz ağa bağlı olduğuna emin olun, sonrasında uygulama üzerine size verilen IP adresini internet tarayıcınızın adres çubuğuna yazın veya bu adresi FTP istemcinize girin. Bu adımdan sonra dosya gezgininiz üzerinde Android cihazınızdaki dosyaları görüntüleyebileceksiniz.

ConnectMe

ConnectMe listemizdeki en başarılı ve en kapsamlı çözümlerden bir tanesi. ConnectMe ile Android cihazınızı bilgisayarınızla eşleştirdikten sonra internet tarayıcınız üzerinden SMS gönderebilir, arama yapabilirsiniz. Dosya transferi yapabilen servis Android cihazınızın kamerasındaki görüntüyü de bilgisayarınıza aktarabiliyor. Bu sayede Android cihazınızı güvenlik kamerası olarak kullanabilmeniz mümkün oluyor.

ConnectMe'yi kullanabilmek için ilk önce uygulamayı Android cihazınıza indirin:

Uygulamayı çalıştırdığınızda karşınıza çıkan internet adresini aynı kablosuz ağa bağlı bilgisayarınız üzerinden ziyaret edin veya http://web.gomo.com/ adresinde ConnectMe hesabınızla giriş yapın. Bu adımdan sonra telefonunuzdan erişim için onay verin ve ConnectMe kullanmaya başlayın.

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