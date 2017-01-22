AirDroid
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25,152
- DOSYA BOYUTU 58.70 MB
- Üretici SAND STUDIO
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AirDroid, bilgisayar üzerinden Android cihazınıza erişme ve dosya paylaşma uygulamasıdır.
Android cihazınızda olan biten her ayrıntıyı bilgisayarınızın ekranından görüntülemenizi sağlayan AirDroid, Android kullanıcılarının uzun zamandır tercih ettikleri favori uygulaması. Milyonları aşan indirme sayısıyla gün geçtikçe yeni özellikleri bünyesine katan bu uygulama ile telefonunuza gelen mesajları cevaplamanız, sosyal medya hesaplarını görüntülemeniz ve telefon fonksiyonlarına dair aklınıza gelen her şeyi kontrol etmeniz mümkün. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan ve basit bir yapıya sahip olan AirDroid kullanıcılara Android akıllı telefon ve tabletlerini bilgisayardan yönetme fırsatı veriyor. Sade arayüzü ile kullanıcılarını tatmin eden başarılı uygulama, ülkemizde ve dünya da oldukça popüler bir konumda yer alıyor.
AirDroid Özellikleri
- Güvenilir yapı,
- Dosya aktarma,
- Düzenli güncellemeler,
- İngilizce dil desteği,
- Akıllı telefon ve tablet mesajlarına erişme ve yönetme,
- Mobil cihazları yansıtma,
- Ücretsiz,
Şarj cihazına bağladığınız telefonunuz sizin erişemeyeceğiniz bir noktadaysa, WhatsApp mesajlarınızı bilgisayar klavyenizden cevaplamak istiyorsanız, dosya aktarımı veya benzeri senkronizasyon ayarlarını telefonunuza dokunmadan gerçekleştimrek istiyorsanız AirDroid bu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor.
AirMirror güncellemesi ile mobil cihazınızın görüntüsüni PC için en ideal şekilde sunan AirDroid bu işi gün geçtikçe daha iyi yapmaya başladı. Android kullanıcısıysanız bu uygulamayı indirmeniz size ciddi bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Ücretsiz yapısı ile kullanıcı kitlesini genişletmeye devam eden uygulama, kullanıcılara mobil cihazlarını bilgisayar platformunda yönetme fırsatı veriyor.
AirDroid İndir
Android, iOS, Web, Windows ve Mac platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen AirDroid basit yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. İngilizce dil desteği ile milyonlarca kullanıcıya sahip olan yapım, ne yazık ki bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermedi. Yıllar önce piyasaya sürülen ve ücretsiz olarak karşımıza çıkan uygulama, sade arayüzü ve basit kullanımı ile yüzleri güldürdü. Düzenli güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren uygulama, güvenilir yapısı ile dosya aktarmaya olanak tanıyor. Tüm platformlarda kullanılan başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar hızlı ve pratik bir şekilde dosya aktarma işlemlerini yapabilecekler. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
AirDroid
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 74,045
- DOSYA BOYUTU 6.50 MB
- Üretici SAND STUDIO
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AirDroid, bilgisayar üzerinden Android cihaza erişme ve dosya paylaşma uygulamasıdır.
Android mobil cihazı bilgisayar üzerinden kontrol etmek ve iki cihaz arasında dosya aktarımı gerçekleştirmek hemen her Android kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği bir şeydir. AirDroid bu ihtiyacı en iyi karşılayan uygulamalardan biri.
AirDroid uygulaması ile hızlı bir şekilde bilgisayarınız ile Android cihazınız arasında bağlantı kurabilir ve birçok konuda mobil cihazınızı yönetme imkanına sahip olabilirsiniz.
AirDroid uygulamasının nasıl kullanılacağı ve neler yapabileceği ile ilgili detaylı bilgiye Airdroid ile Android Cihazınızı Bilgisayarınızdan Kontrol Edin isimli yazıyı okuyarak erişebilirsiniz.
Son güncellemelerle artık AirDroid uygulaması akıllı telefon ya da tablet üzerinde çok daha etkili ve yetenekli konuma geldi. Bu uygulama ve uygulamanın kullandığı bağlantı sayesinde arama yapabilir, mesajlara cevap verebiliyor ve ekran görüntüsünü anında bilgisayarınızda görebiliyorsunuz. Kamerayı çalıştırarak görüntüyü bilgisayardan takip etme şansına da sahip oluyorsunuz.
AirDroid
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 75.30 MB
- Üretici SAND STUDIO
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AirDroid sayesinde iPhone ve iPad’inizdeki dosyaları bilgisayarda yedekleyebileceksiniz.
Akıllı telefon ve tablet üretimi her geçen gün artmaya devam ederken birbirinden farklı cihazlar da piyasada boy göstermeye başladı. Yepyeni akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar birbirinden farklı özellikler ile karşımıza çıkarken, yeni yazılımlara da ihtiyaç duymaya başladık. Android, iOS, Windows ve Mac platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olan AirDroid indir pek çok işlevsel özelliği ile kullanıcılardan tam puan almaya devam ediyor. Android ve iOS tabanlı akıllı telefon ve tabletleri bilgisayardan yönetmeye imkan veren AirDroid ücretsiz yapısı ile de kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Oldukça başarılı bir yapıya sahip olan AirDroid indir kullanıcılara cihazlar arasında hızlı dosya alışverişi sağlarken buna ek olarak da cihazlara gelen mesajları bilgisayardan erişme fırsatı veriyor.
AirDroid Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Sade ve basit bir yapı,
- Hızlı ve pratik dosya alışverişi,
- Farklı platformlar arası dosya aktarma,
- Mobil cihazları bilgisayar ekranına yansıtma,
- Mobil cihazları uzaktan kontrol etme,
- Bilgisayardan mobil cihaz mesajlarına ulaşma ve bu mesajları yanıtlayabilme,
- İngilizce dil desteği,
- Güvenilir yapı,
- Android, iOS, Windows ve Web sürümler,
Ülkemizde ve dünya da güvenle kullanılan AirDroid indir her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Kullanıcıların mobil cihazlarını bilgisayar ortamına aktaran ve bu cihazların tüm işlevlerine erişme fırsatı veren AirDroid başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerindeki mesajlara bilgisayarlardan cevap verme fırsatı veren yapım, sade arayüzü ve basit kullanımı sayesinde her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Yıllar önce piyasaya çıkan ve günümüze kadar düzenli güncellemeler alarak kitlesini genişleten yapım, güvenilir yapısı ile de dikkat çekiyor.
Türkçe dil desteğinin bulunmadığı uygulama da kullanıcılar güvenle akıllı telefon ve tabletlerindeki dosyaları bilgisayarlarına aktarabilecekler. Kullanıcılara hızlı dosya transferi yapma fırsatı veren uygulama, günümüzde marketlerdeki varlığını da korumaya devam ediyor.
AirDroid İndir
Android için Google Play üzerinde, iOS için App Store üzerinde, Mac ve Windows için ise resmi web sitesinde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen AirDroid milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip akıllı telefon ve tabletlerinizdeki dosyaları bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.
AirDroid
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 883
- DOSYA BOYUTU 11.98 MB
- Üretici SAND STUDIO
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AirDroid, bilgisayar üzerinden Android cihaza erişme ve dosya paylaşma uygulamasıdır.
Android cihazınızın var olan tüm işlevlerini Mac üzerinden kontrol etmenizi mümkün kılan AirDroid, Android kullanıcıların uzun zamandır tercih ettikleri en sevilen uygulamalarından bir tanesi. Milyonlarca kullanıcı arasında kanıksanmış bir kullanımı olan olan bu uygulama, güncellemeler sayesinde bünyesine birçok yeni özellik katarak gelen mesajları cevaplamanızı, bildirimleri kontrol etmenizi, sosyal medya hesaplarınızı yönetmenizi sağlarken telefona dair birçok fonksiyonu da kolayca kurcalayabiliyorsunuz.
Diyelim ki şarj cihazına bağlı Android telefonunuz size uzak ve WhatsApp üzerinden yağan mesajları cevaplamak istiyorsunuz. Mac klavyesinden bunu yapmanız mümkün. Dosya aktarımı ve birçok farklı senkronizasyon ayarlarını yaparken bu işleri tek ekran ve tek cihaz üzerinden gerçekleştimeniz mümkün. AirDroid bu anlamda piyasa içerisinde rakipsiz bir uygulama.
AirMirror güncellemesiyle her zamankinden daha kullanışlı bir görüntü aktarımı sağlayan uygulama, Mac için en ideal ebatlarda görüntü almanızı sağlıyor ve cihazınızı sanki yanınızdaymış gibi kontrol etmenize imkan tanıyor. Android bir cihaz kullanıyorsanız bu uygulamayaı indirmek verimliliğinizi ciddi bir ölçüde artıracaktır.