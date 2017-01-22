AirDroid, bilgisayar üzerinden Android cihazınıza erişme ve dosya paylaşma uygulamasıdır.

Alper Çetiner - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazınızda olan biten her ayrıntıyı bilgisayarınızın ekranından görüntülemenizi sağlayan AirDroid, Android kullanıcılarının uzun zamandır tercih ettikleri favori uygulaması. Milyonları aşan indirme sayısıyla gün geçtikçe yeni özellikleri bünyesine katan bu uygulama ile telefonunuza gelen mesajları cevaplamanız, sosyal medya hesaplarını görüntülemeniz ve telefon fonksiyonlarına dair aklınıza gelen her şeyi kontrol etmeniz mümkün. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan ve basit bir yapıya sahip olan AirDroid kullanıcılara Android akıllı telefon ve tabletlerini bilgisayardan yönetme fırsatı veriyor. Sade arayüzü ile kullanıcılarını tatmin eden başarılı uygulama, ülkemizde ve dünya da oldukça popüler bir konumda yer alıyor.

AirDroid Özellikleri

Güvenilir yapı,

Dosya aktarma,

Düzenli güncellemeler,

İngilizce dil desteği,

Akıllı telefon ve tablet mesajlarına erişme ve yönetme,

Mobil cihazları yansıtma,

Ücretsiz,

Şarj cihazına bağladığınız telefonunuz sizin erişemeyeceğiniz bir noktadaysa, WhatsApp mesajlarınızı bilgisayar klavyenizden cevaplamak istiyorsanız, dosya aktarımı veya benzeri senkronizasyon ayarlarını telefonunuza dokunmadan gerçekleştimrek istiyorsanız AirDroid bu işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor.

AirMirror güncellemesi ile mobil cihazınızın görüntüsüni PC için en ideal şekilde sunan AirDroid bu işi gün geçtikçe daha iyi yapmaya başladı. Android kullanıcısıysanız bu uygulamayı indirmeniz size ciddi bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Ücretsiz yapısı ile kullanıcı kitlesini genişletmeye devam eden uygulama, kullanıcılara mobil cihazlarını bilgisayar platformunda yönetme fırsatı veriyor.

AirDroid İndir

Android, iOS, Web, Windows ve Mac platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen AirDroid basit yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. İngilizce dil desteği ile milyonlarca kullanıcıya sahip olan yapım, ne yazık ki bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermedi. Yıllar önce piyasaya sürülen ve ücretsiz olarak karşımıza çıkan uygulama, sade arayüzü ve basit kullanımı ile yüzleri güldürdü. Düzenli güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren uygulama, güvenilir yapısı ile dosya aktarmaya olanak tanıyor. Tüm platformlarda kullanılan başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar hızlı ve pratik bir şekilde dosya aktarma işlemlerini yapabilecekler. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.