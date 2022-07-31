Fotoğraf Arka Plan Silme İşlemi Nasıl Yapılır, Ücretsiz Arka Plan Kaldırma Siteleri Neler?
En gerekli işlemlerden biri olan fotoğraf arka plan silme nasıl pratik bir şekilde yapılır, fotoğraf arka plan silme siteleri nelerdir? Sizler için derledik.
Görsel tasarlarken en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de, fotoğraf arka plan silmedir. Birçok kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmenin kısa yollarını aramaktadır. Bu işlem profesyonel programlar tarafından yapılabilmektedir. Fakat bu işlemi programlar üzerinden gerçekleştirmek zahmetli olacaktır. Çünkü bu programların çoğu ücretli ve dosya boyutu büyük programlardır ve fotoğraf arka plan kaldırma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız bu programları biraz olsun bilmeniz gerekmektedir.
En çok bilinen tasarım programları arasında Photoshop ve ıllustrator bulunmaktadır. Bu programlar gerçekten de profesyonel programlar olduğu için arka plan kaldırma işlemini buradan yapmak istemeyebilirsiniz. Görsellerin arka planlarını kaldırmak için alternatif web siteleri bulunmaktadır. Kimileri ücretsiz kimileri ücretli olmaktadır. Peki bu ücretsiz fotoğraf arka plan kaldırma siteleri neler? Gelin birlikte bakalım.
Ücretsiz Fotoğraf Arka Plan Kaldırma Siteleri
- Adobe Express
- Remove Background
- Zyro
- PIXLR
- PhotoScissors
Adobe Express
Günümüzde bilgisayarlara yüklü olan uygulamalar artık web tarayıcı üzerinden işlem görmeye başlanmıştır. Bunun en büyük örneklerinden biri de büyük dosya boyutunda ve sistem gereksinimi olan oyunların cihazlara kurmadan web sitesi üzerinden oynanmasıdır.
Adobe Express’te bu görevi görmekte ve fotoğraf arka plan kaldırma işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca Photoshop programında gerçekleştireceğiniz birçok görevi bu web sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Başarılı sonuçlar veren web sitesi ücretsizdir.
Remove Background
Fotoğraf arka plan silme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren web sitesi ücretsiz olup kullanımı oldukça pratik bir arayüze sahiptir.
Zyro
Arka plan kaldırma işlemi profesyonel programlarda uzun sürebilir. Zyro web sitesi üzerinden hızlı bir şekilde görselinizin arka planını silebilir ve indirebilirsiniz.
Photoshop Arka Plan Silme Nasıl Yapılır?
Photoshop arka plan silme, fotoğrafta yer alan insan, hayvan veya cansız nesneleri başka bir yere taşımak için nasıl yapıldığı en çok merak edilen işlemlerin başında geliyor.
PIXLR
Birkaç saniyede fotoğraf arka plan kaldırma işlemini yapan web sitesi, ücretsiz ve hızlı bir şekilde arka planı silinen görselin cihazınıza indirilmesini olanak sağlar.
PhotoScissors
Listemizde bulunan fotoğraf arka plan silme sitelerinden sonuncusu olan PhotoScissors, diğer web siteleri gibi pratik bir kullanıma sahiptir. Birkaç saniye içinde görselinizin arka plansız bir şekilde görünümünü elde edip, cihazınıza indirebilirsiniz.
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Bu içeriğimizde fotoğraf arka plan silme siteleri hangileri? Sizler için cevapladık. Sizler bu web sitelerinden hangilerini kullanışlı buluyorsunuz ya da veri güvenliği için fotoğraf arka plan kaldırma sitelerini kullanmayı tercih etmiyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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