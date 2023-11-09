Apple Watch SE Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

2022 yılında piyasaya sürülen ve diğer watchOS işletim sistemli akıllara saatlere kıyasla daha uygun fiyata sahip olan Apple Watch SE su geçirir mi? Bu sorunun yanıtı, Apple tarafından üretilen akıllı saat modelini satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde çok şık bir görünüme sahip olan Apple Watch SE suya dayanıklı mı sorusunu yanıtlayacağız. Ayrıca saatin donanım konusunda neler sunduğunu da açıklayacağız.

Apple Watch SE Özellikleri

Ekran Boyutu : 44 mm sürümü 1,78 inç, 40 mm sürümü 1,57 inç

: 44 mm sürümü 1,78 inç, 40 mm sürümü 1,57 inç Ekran Çözünürlüğü : 44 mm sürümü 448 x 368 piksel, 40 mm sürümü 394 x 324 piksel

: 44 mm sürümü 448 x 368 piksel, 40 mm sürümü 394 x 324 piksel Ekran Teknolojisi : Retina LTPO OLED

: Retina LTPO OLED Ekran Parlaklığı : 1000 nite kadar

: 1000 nite kadar Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 326 PPI

: Yaklaşık 326 PPI İşlemci : Apple S8

: Apple S8 GPU : PowerVR

: PowerVR Depolama : 32 GB

: 32 GB Boyut : 44 mm sürümde 44 x 38 x 10,7 mm, 40 mm sürümde 40 x 34 x 10,7 mm

: 44 mm sürümde 44 x 38 x 10,7 mm, 40 mm sürümde 40 x 34 x 10,7 mm Ağırlık : 44 mm sürümde 32,9 gram, 40 mm sürümde 26,4 gram

: 44 mm sürümde 32,9 gram, 40 mm sürümde 26,4 gram Batarya Kapasitesi: 44 mm sürümde 296 mAh, 40 mm sürümde 245 mAh

En iyi akıllı saatler arasında yer alan Watch SE modelinin 44 mm sürümü 1,78 inç, 40 mm sürümü ise 1,57 inç ekran büyüklüğünde. Saatin 44 mm sürümü 448 x 368 piksel, 40 mm sürümü ise 394 x 324 piksel çözünürlük sunuyor.

Apple S8 işlemcisinin ve PowerVR GPU'sunun yer aldığı akıllı saat modelinde 32 GB depolama alanı bulunuyor. Saatin 44 mm sürümünde 296 mAh, 40 mm versiyonunda ise 245 mAh batarya kapasitesinin olduğu söyleniyor.

Apple Watch SE Su Geçirir mi?

2022 yılının eylül ayında tanıtılan Apple Watch SE modeli suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Akıllı saat, ISO 22810:2010 standardı kapsamında 50 metreye kadar suya dayanıklıdır.

WatchOS işletim sistemine sahip akıllı saatin tüplü dalışta, su kayağında ya da yüksek hızda yapılan veya derine dalmayı gerektiren diğer su aktivitelerinde kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Bu rehberde Apple Watch SE suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık ve akıllı saatin özelliklerini sıraladık. Söz konusu akıllı saat modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.