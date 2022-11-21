En İyi Dinozor Oyunları

Dinozor oyunları oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede dinozor temasına sahip birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Dinozor oyunu, özellikle Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda yıllardır çok popüler durumda. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilmesine imkân tanıyan pek çok oyun bulunuyor. Peki, dinozor temasına sahip olan başarılı yapımlar hangileri?

Dinozor Oyunları Listesi

Dino Bash

Dino Squad

Dino Tamers

Jurassic World

Jurassic Hopper

Jurassic Survival

Dino Hunter King

Dinosaur Rampage

LEGO Jurassic World

Call of Mini Dino Hunter

Dino Hunter: Deadly Shores

Pinkfong Dino World

Yukarıda dinozor oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca ejderha temasına sahip olan oyun oynamak istiyorsanız en iyi ejderha oyunları listesini de inceleyebilirsiniz.

Dino Bash

Çizgi film tarzındaki grafikler ile dikkat çeken Dino Bash'te dinozorlar ile mağara adamları arasındaki savaşa tanık oluyoruz. 5 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan oyunun oynanışı kule savunma oyunlarına benziyor. Oyundaki temel amaç, mağara adamlarının yumurtalara erişmesini engellemeye çalışmak.

Başarılı yapımda belirli aralıklarla saldırılar düzenleyen mağara adamlarına karşı savunma yapmanız gerekiyor. Bunun için savaş alanına dinozorlar göndermeniz lazım. Dino Bash'te çeşitli dinozor türleri bulunuyor ve bu türler çeşitli yeteneklere sahip.

Dino Squad

Çok oyunculu mod desteğine sahip olan Dino Squad'da dinozor kontrol ederek diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. T Rex, Stegosaurus ve Triceratops dahil olmak üzere pek çok dinozor türünün yer aldığı oyunda çok kaliteli grafikler bulunuyor.

Oldukça başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken oyunda seviye sistemi mevcut. Dinozoru özelleştirme imkânı sunan Dino Squad'da çeşitli görevler yer alıyor. Bu görevleri tamamlayarak ödüllere sahip olabiliyorsunuz.

Dino Tamers

Dino Tamers, T Rex, Spinosaur dahil çeşitli türlerde dinozorların yer aldığı Arcadia'da geçiyor. Çok oyunculu mod desteğini içeren oyunda dinozorları evcilleştirebilirsiniz. Hayvanları evcilleştirmek için sessiz olmak büyük bir öneme sahip. Evcilleştirdiğiniz dinozorların üzerine binebilir ve haritayı gezebilirsiniz.

Jurassic World

Jurassic World'de dinozorların yer aldığı bir tematik park inşa ediyorsunuz. Pek çok dinozor türüne ev sahipliği yapan oyunda oluşturduğunuz tematik parkta dinozorlar yetiştiriyorsunuz. Savaş sisteminin de yer aldığı Jurassic World'de başarılı oynanış mekaniği ve kaliteli grafikler mevcut.

Jurassic Hopper

Dinozorların yer aldığı dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız Jurassic Hopper'da dinozorlara yakalanmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ekranda yer alan butonlar aracılığı ile karakteri kontrol edebiliyorsunuz. İlerledikçe puan kazandığınız oyunda çeşitli karakterler mevcut.

Wizard Games Incorporated tarafından sunulan Jurassic Hopper, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Jurassic Survival

Jurassic Survival'da dinozorların yer aldığı gizemli bir adada hayatta kalmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Bunun için yiyecek ve içecek bulabilir, çeşitli kaynaklar toplayabilir ve bir barınak inşa edebilirsiniz. En iyi hayatta kalma oyunları arasında bulunan oyun, oynanış sistemi ve grafik gibi konularda başarılı durumda.

Dino Hunter King

Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan Dino Hunter King isimli oyunda harita üzerinde yer alan dinozorları avlamaya çalışıyorsunuz. Bir milyondan fazla indirilen yapımda sahip olduğunuz silahları yükseltebiliyorsunuz. Dinozor oyunları arasında bulunan Dino Hunter King'i internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Dinosaur Rampage

Dinosaur Rampage'de harita üzerinde yer alan insanları yiyerek ve binaları yıkarak dinozorların büyümesini sağlamanız gerekiyor. Bunları yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen oyun, çok basit bir oynanışa sahip.

LEGO Jurassic World

Warner Bros. tarafından yayımlanan LEGO Jurassic World, Lego ve Jurassic World serilerini seven oyunculara hitap ediyor. Dinozorların yer aldığı bir dünyada geçen oyunda çevrim dışı desteği bulunuyor.

Çok sayıda kişi tarafından beğenilen LEGO Jurassic World, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda bile oynanabiliyor. Oyunun oynanabilmesi için belirli bir ücret ödenmesi gerektiğini de belirtelim.

Call of Mini Dino Hunter

Call of Mini Dino Hunter'da dinozorlara karşı mücadele ediyorsunuz. Çeşitli silahların yer aldığı oyunda bazı görevler bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen Call of Mini Dino Hunter, internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Dino Hunter: Deadly Shores

Sahip olduğu 50 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Dino Hunter: Deadly Shores adlı yapımda haritada bulunan dinozorları avlamaya çalışıyorsunuz. Çeşitli silahların yer aldığı oyunda bazı görevleri tamamlamanız gerekiyor. Glu tarafından sunulan yapımda yükseltme seçenekleri de mevcut.

Pinkfong Dino World

İçerisinde çeşitli mini oyunların yer aldığı Pinkfong Dino World'de dinozor fosillerini bulabilir, yapbozları tamamlamaya çalışabilir, boyama yapabilir ve daha birçok aktivite gerçekleştirebilirsiniz. 5 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyun, çok basit bir oynanışa sahip. The Pinkfong Company tarafından sunulan yapımı cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda dinozor oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi yılan oyunları listemize de göz atabilirsiniz.