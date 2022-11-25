Askeri Birlik İsimleri Neler?

Askeri birimlerin adları neler, hangi rütbe kaç kişiyi yönetiyor? Sizler için anlattık.

Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz -

İnsanlık varolduğundan bu yana savaşmış ve bu savaşlara ciddi manada yatırımlar yapmıştır. Öyle ki birçok ülkenin askeri alanda yatırımları diğer ihtiyaçlardan fazladır.

Zamanla topluluklar daha iyi organize olabilmek için askeri birimleri kurmuş ve her rütbe belirli bir sayıda asker yönetebiliyordu. Bu durum orduların daha iyi savaşabilmesine olanak tanımaktadır. Peki, kısa bir bilginin ardından askeri sınıflandırma (birim) isimleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Askeri Birim İsimleri

Birim  Asker Sayısı (Kişi Arası) Komutan Rütbesi
Ordu grubu 400 bin ile 1 milyon Orgeneral, Oramiral, Maraşel, Büyük Amiral
Ordu 80 bin ile 200 bin Orgeneral, Oramiral
Kolordu 20 bin ile 45 bin  Korgeneral, Koramiral
Tümen 10 bin ile 15 bin Tümgeneral, Tümamiral
Tugay 3 bin ile 5 bin Tuğgeneral, Tuğamiral

Alay

 1300 ile 3 bin Albay
Tabur 300 ile 1300 Binbaşı, Yarbay
Bölük 80 ile 225 Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı
Takım 26 ile 55  Astsubay, Astteğmen, Teğmen, Üstteğmen
Manga 8 ile 13 Çavuş, Onbaşı
Tim 5 Çavuş, Onbaşı

 

Askeri Sınıflandırmalara Neden İhtiyaç Duyulur?

Aslında bu durumun oldukça basit cevabı bulunmakta. Toplumlar bir yönetici olmadan çok zor yaşamaktadır. Öyle ki atalarımız bile kabilenin en yaşlısını söz bilen ve bir yönetici olarak görmüştür. Çünkü yönetici olmadan birçok kişi sıkıntıya uğrayacak ve ortam karışacaktır.

Örneğin: insanların bir yönetici olmasa ve toplum içinde herkes söz sahibi olmak istese yani herkes istediği gibi davranabilseydi bir kargaşa yaşanacaktı. Ancak bir yöneticinin olması insanların bir arada daha iyi yaşamalarına olanak tanıdı. İşte askeri sınıflandırmalarada bu yüzden ihtiyaç var.

Fakat görüldüğü üzere tek bir yönetici olamaz her grubun bir yöneticisi ve onunda bir alt yöneticisi olmak zorunda. Ayrıca her grup farklı görevler görmektedir. Örneğin savaşın nasıl ilerleyeceğini neler yapılması gerektiğini orgeneral gibi kişiler yönetirken saha da daha düşük rütbeli kişiler bulunmaktadır.  Kısaca yönetim olmadan işler yolunda gitmeyecektir. Bu nedenle her toplumun ve birliğin bir yöneticilere ihtiyacı bulunmaktadır. 

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Bu içeriğimizde askeri sınıflandırma isimlerini derledik. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dünyanın en iyi tanklarından biri olan Sovyetlerin efsane tankı neydi? Meraklıları yazımıza göz atabilir. 

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