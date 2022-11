Askeri Birlik İsimleri Neler?

İnsanlık varolduğundan bu yana savaşmış ve bu savaşlara ciddi manada yatırımlar yapmıştır. Öyle ki birçok ülkenin askeri alanda yatırımları diğer ihtiyaçlardan fazladır.

Zamanla topluluklar daha iyi organize olabilmek için askeri birimleri kurmuş ve her rütbe belirli bir sayıda asker yönetebiliyordu. Bu durum orduların daha iyi savaşabilmesine olanak tanımaktadır. Peki, kısa bir bilginin ardından askeri sınıflandırma (birim) isimleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Askeri Birim İsimleri

Birim Asker Sayısı (Kişi Arası) Komutan Rütbesi Ordu grubu 400 bin ile 1 milyon Orgeneral, Oramiral, Maraşel, Büyük Amiral Ordu 80 bin ile 200 bin Orgeneral, Oramiral Kolordu 20 bin ile 45 bin Korgeneral, Koramiral Tümen 10 bin ile 15 bin Tümgeneral, Tümamiral Tugay 3 bin ile 5 bin Tuğgeneral, Tuğamiral Alay 1300 ile 3 bin Albay Tabur 300 ile 1300 Binbaşı, Yarbay Bölük 80 ile 225 Üsteğmen, Yüzbaşı, Binbaşı Takım 26 ile 55 Astsubay, Astteğmen, Teğmen, Üstteğmen Manga 8 ile 13 Çavuş, Onbaşı Tim 5 Çavuş, Onbaşı

Askeri Sınıflandırmalara Neden İhtiyaç Duyulur?

Aslında bu durumun oldukça basit cevabı bulunmakta. Toplumlar bir yönetici olmadan çok zor yaşamaktadır. Öyle ki atalarımız bile kabilenin en yaşlısını söz bilen ve bir yönetici olarak görmüştür. Çünkü yönetici olmadan birçok kişi sıkıntıya uğrayacak ve ortam karışacaktır.

Örneğin: insanların bir yönetici olmasa ve toplum içinde herkes söz sahibi olmak istese yani herkes istediği gibi davranabilseydi bir kargaşa yaşanacaktı. Ancak bir yöneticinin olması insanların bir arada daha iyi yaşamalarına olanak tanıdı. İşte askeri sınıflandırmalarada bu yüzden ihtiyaç var.

Fakat görüldüğü üzere tek bir yönetici olamaz her grubun bir yöneticisi ve onunda bir alt yöneticisi olmak zorunda. Ayrıca her grup farklı görevler görmektedir. Örneğin savaşın nasıl ilerleyeceğini neler yapılması gerektiğini orgeneral gibi kişiler yönetirken saha da daha düşük rütbeli kişiler bulunmaktadır. Kısaca yönetim olmadan işler yolunda gitmeyecektir. Bu nedenle her toplumun ve birliğin bir yöneticilere ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde askeri sınıflandırma isimlerini derledik.