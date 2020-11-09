Assassin’s Creed Valhalla İnceleme Puanları Yayınlandı

Yeni Assassin’s Creed maceramız yarın itibarıyla başlıyor. Ubisoft Montreal önderliğinde on dört stüdyo tarafından geliştirilmiş olan Assassin’s Creed Valhalla, yarın itibarıyla PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. PlayStation 5 sahiplerinin ise 12 Kasım 2020 tarihini beklemeleri gerekecek. Çıkışına az bir kala kalkan ambargo sonrasında, Assassin’s Creed Valhalla inceleme puanları da ortaya çıkmaya başladı.

Bizleri bu defa Viking çağına götürecek olan oyun, Eivor isimli bir baskıncının başından geçenleri anlatacak. Norveç topraklarını sonu gelmeyecekmiş gibi görünen savaşlardan dolayı tükenen kaynaklara bağlı olarak terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri Eivor, tercihinize göre erkek veya kadın olacak. Grubunuz geleceğini güvence altına almak için çıkacağınız yolculuğunuzda, İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yine iki farklı dönemde geçecek olan Assassin's Creed Valhalla, The Faith of Atlantis hikayesinin de devamını gösterecek.

Metacritic sitesine yansıyan inceleme puanlarına bakılırsa, PC versiyonu 86 / 100, PlayStation 4 versiyonu 81 / 100, Xbox One versiyonu ve Xbox Series X versiyonu da 85 / 100 ortalamasına sahip olduğunu görüyoruz.

Oyun dünyasının önde gelen mecralarınınkiler de dahil şimdiye kadar yayınlanmış olan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Assassin's Creed Valhalla İnceleme Puanları