Assassin's Creed Mirage Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Ubisoft tarafından geliştirilen yeni Assassin's Creed oyununu oynamak isteyen oyuncular için Assassin's Creed Mirage sistem gereksinimleri oldukça önemlidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma ve donma gibi problemler yaşanır.

Bu rehberde Assassin's Creed serisinin yeni oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için gerekli olan donanım bileşenlerini açıkladık. Assassin's Creed Mirage oyununu PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Assassin's Creed Mirage Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Düşük (30 FPS)

: Düşük (30 FPS) İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz, Intel Core i7-4790K 4.4 GHz veya daha iyisi

: AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz, Intel Core i7-4790K 4.4 GHz veya daha iyisi Ekran Kartı : AMD Radeon RX 570 (4 GB), Intel Arc A380 (6 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya daha iyisi

: AMD Radeon RX 570 (4 GB), Intel Arc A380 (6 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya daha iyisi RAM : 8 GB

: 8 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Assassin's Creed Mirage Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Yüksek (60 FPS)

: Yüksek (60 FPS) İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 4.2 GHz / Intel Core i7-8700K 4.6 GHz ve daha iyisi

: AMD Ryzen 5 3600 4.2 GHz / Intel Core i7-8700K 4.6 GHz ve daha iyisi Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) / Intel Arc A750 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB)

: AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) / Intel Arc A750 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Assassin's Creed Mirage Ultra Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 2160p (4K)

: 2160p (4K) Ayarlar : Ultra (60 FPS)

: Ultra (60 FPS) İşlemci : Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X veya daha iyisi

: Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X veya daha iyisi Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB), AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB) veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB), AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB) veya daha iyisi RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Assassin's Creed Mirage Kaç GB?

Assassin's Creed Mirage isimli oyunun yüklenebilmesi için depolama tarafında en az 40 GB kullanılabilir alan gerekecek. Bilgisayarda yeterli miktarda boş alan yoksa oynamadığınız oyunları silerek kullanılabilir alan miktarını artırabilirsiniz.

Program kaldırma araçları, bilgisayarda yüklü olan oyunların ve programların kolayca silinebilmesini sağlıyor. Bu programlar kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor. İster program kaldırma hizmetiyle isterseniz Denetim Masası üzerinden silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Assassin's Creed Mirage Konusu

9. yüzyılda Bağdat'ta geçen Assassin's Creed Mirage, Basim isimli karakterin hikâyesini konu alıyor. Bazı soruların yanıtını bulmaya çalışan Basim, bir suikastçıya dönüşecek.

Assassin's Creed Mirage Fiyatı

Assassin's Creed Mirage PC fiyatı : 849 TL

: 849 TL Assassin's Creed Mirage PlayStation fiyatı : 899 TL

: 899 TL Assassin's Creed Mirage Xbox fiyatı: 900 TL

Ubisoft tarafından geliştirilen yeni Assassin's Creed oyununun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Assassin's Creed Mirage Çıkış Tarihi

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Assassin's Creed Mirage, 5 Ekim 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

Bu rehberde Assassin's Creed Mirage oyununu PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.