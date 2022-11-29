Askeri sınıf dayanıklılık, uzun pil ömrü, hızlı şarj, RAID desteği ve TPM modülü ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ASUS ExpertBook B5 B5402C neler sunuyor? ASUS ExpertBook B5 B5402C incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelini detaylı bir şekilde ele alacağız.

ASUS ExpertBook B5 B5402C İncelemesi

Hem üst hem de alt kapağı saf alüminyumdan yapılan bilgisayardaki klavyenin etrafındaki alan magnezyum-alüminyum alaşımı ile üretildi. Yalnızca 1,25 kilogram ağırlığındaki ASUS ExpertBook B5 B5402C, hafif bir yapıya sahip. ExpertBook B5'i zorluk yaşamadan her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

ASUS tarafından üretilen laptop batarya ömrü konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarı kullanarak uzun süre boyunca şarj endişesi yaşamadan işlerinizi halledebilirsiniz.

Uzun pil ömrünün yanı sıra hızlı şarj konusunda da başarılı olan laptop 39 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 50 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Bu sayede bilgisayarın şarj olması için uzun süre boyunca beklemenize gerek kalmıyor.

Gücünü 11. nesil Intel Core i7 işlemcisinden alan laptopta Intel Iris Xe ekran kartı yer alıyor. Intel Wi-Fi 6E ile dikkat çeken bilgisayar, şirketlerde hızlı ve duyarlı bilgi işlem, grafik ve ağ performansı sunuyor. Tüm bunlar, kullanıcılara iş hayatında maksimum üretkenlik sağlıyor.

RAID teknolojisini destekleyen ExpertBook B5, daha yüksek hız sağlamak için iki adet SSD'ye sahip. Bilgisayarda yer alan 2 TB boyutundaki SSD, kullanıcıların depolama alanı konusunda herhangi bir problem yaşamasını önlerken aynı zamanda üst düzey performans sunuyor.

Bilgisayarda güvenlik sistemi TPM modülü de mevcut. Yazılım tarafından kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini güvenli şekilde depolayan TPM, bilgisayar korsanlığı yoluyla sızıntı ihtimali minimuma inmesini sağlar. Böylece laptop, güvenlik konusunda endişe yaşanmadan iş hayatında kullanılabiliyor.

ASUS tarafından geliştirilen ExpertBook B5, MIL-STD 810H ABD askeri standardını da destekliyor. Dayanıklılık konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyen dizüstü bilgisayar, zorlu şartlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Thunderbolt 4 ve USB4 arabirimi desteğinin yer aldığı laptopta 40 Gbps veri aktarım hızı ve 4K ekran çıkışı sunuyor. Bilgisayarda ayrıca bir adet microSD kart okuyucu, kolay cihaz yönetimi için benzersiz MAC adresine sahip RJ45 ethernet bağlantı noktası ve bir adet HDMI çıkışı yer alıyor.

Laptopta gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini kullanan iki yönlü AI gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Video konferans deneyimini önemli ölçüde iyileştiren teknoloji hem konuşmacının etrafındaki gürültüyü filtreliyor hem de karşı taraftaki kişiden gelen gürültüyü ortadan kaldırıyor.

Editörün Yorumu

İş dünyasında bilgisayar kullanmak durumunda olan kişiler için harika bir ürün olan ASUS ExpertBook B5 B5402C dayanıklılık, pil ömrü, donanım ve hızlı şarj dahil olmak üzere pek çok konuda başarılı bir performans sergiliyor.

Çok hafif bir yapıya sahip olan laptop, işe gidip gelirken rahat bir şekilde taşınabiliyor. Bunların yanı sıra gizliliğe önem veren kişiler için de muhteşem bir ürün olan ExpertBook B5, video konferans sırasında da üst düzey deneyim sağlıyor.

Eğer iş hayatınız için yakın bir zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız ASUS ExpertBook B5 B5402C isimli modeli göz önünde bulundurmalısınız. Bu laptop hem multimedya hem de iş ile ilgili ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

ASUS ExpertBook B5 B5402C Özellikleri