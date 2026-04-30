Yenilenmiş Telefon Nedir? Yenilenmiş Telefon Alınır mı?

Günümüzde yeni bir telefon satın almak hiç olmadığı kadar zor. Vergiler ve döviz kuru nedeniyle fiyatların yüksek olması yetmiyormuş gibi ödeme seçenekleri de oldukça kısıtlı. Bu durum özellikle peşin ödeme imkanı olmayan kişiler için telefon satın almayı zorlaştırıyor. Yenilenmiş telefon konsepti ise tam da bu noktada devereye giriyor.

Getmobil, EasyCep ve daha pek çok şirket, kredi kartına taksitle yenilenmiş telefon satıyor. Peki yenilenmiş telefon nedir? Daha da önemlisi yenilenmiş telefon alınır mı? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı!

Yenilenmiş Telefon Nedir?

Yenilenmiş telefon dediğimiz şey özünde kullanılmış yani ikinci el bir telefondur. Ancak klasik ikinci el telefonlardan farklı olarak yeniden satışa sunulmadan önce Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü onaylı tesislerde profesyonel ekipler tarafından detaylı şekilde incelenir, test edilir ve gerekli durumlarda onarılır.

X bir telefoncudan aldığınız ikinci el telefona kıyasla daha güvenilirdir çünkü arkasında lisanslı kurumsal bir şirket vardır. Yenilenmiş telefonlar genellikle üç farklı derecelendirme ile karşımıza çıkar. Bunlar:

A kalite : Çok temizdir, çizik ya yoktur ya da çok azdır.

: Çok temizdir, çizik ya yoktur ya da çok azdır. B kalite : Hafif çizikler olabilir ama genel durumu iyidir.

: Hafif çizikler olabilir ama genel durumu iyidir. C kalite: Daha belirgin çizik veya kullanım izleri olabilir ama telefon çalışır durumdadır.

Yenilenmiş Telefon Alınır mı?

Aslında bu sorunun cevabı aldığınız telefona, ödediğiniz paraya ve bütçenize göre değişir. Yenilenmiş telefon satın almanın bazı artıları ve eksileri vardır. Tüm bunları bilmeli, sizin için önemli olanları belirlemeli ve kararınızı buna göre vermelisiniz.

Yenilenmiş Telefon Almanın Artıları

Yenilenmiş telefonlarda taksit imkanı vardır. Peşin fiyatına ya da vade farkıyla 12 aya kadar kredi kartına taksitle alışveriş yapmak mümkündür.

Yenilenmiş telefonlar, tipik bir ikinci el telefondan farklı olarak profesyonelce kontrol edilir ve onarılır.

Esnafımızın "bunun garantisi benim" iddiasının aksine yenilenmiş telefonların bir garanti süresi vardır.

Yenilenmiş telefon satın alarak elektronik atıkların azalmasına katkıda bulunursunuz.

Yenilenmiş Telefon Almanın Eksileri

Yenilenmiş telefonlar genellikle pahalıdır. Sıfır fiyatına yakın ve bazen çok daha fazla ücret ödersiniz. Eğer 2-3 taksitle almayı düşünüyorsanız anlamsızdır.

Yeni çıkan bir telefonun yenilenmiş versiyonunu satın almak için bir süre beklemeniz gerekir. Örneğin Eylül 2025'te tanıtılan iPhone 17'ler hala yenilenmiş olarak satılmıyor.

Yenilenmiş telefonda garanti vardır. Ancak bu üreticinin değil, telefonu aldığınız şirketin garantisidir.

Yenilenmiş telefonlar her ne kadar kontrol edilse de bu kalite-kontrol aşamasının standartları her zaman beklentinizi karşılamayabilir.

Yenilenmiş Telefon ile İkinci El Telefon Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere yenilenmiş ve ikinci el telefon özünde aynı şeydir. Herhangi bir telefoncu da bir iPhone'u sahibinden satın alabilir, bataryasını yenileyebilir ve genel bir kalite kontrol sürecinden geçirerek satışa sunabilir.

Ancak ikinci el telefon satan bir dükkan bu anlamda resmi bir garanti sunamaz. Satın aldığınız cihazın başına bir şey geldiğinde dükkan sahibinin insafına kalırsınız. Ayrıca kredi kartına taksitle telefon alımı ikinci el telefonlarda geçerli değildir. Bunun için remsi lisanslı bir şirketten yenilenmiş cihaz almanız gerekir.

Elbette ki yasal sınırların dışına çıkan işletmeler de var. Yenilenmiş telefon ve ikinci el telefon arasındaki en büyük fark ise fiyattır. Kalite kontrol süreçleri ve kredi kartına taksit gibi avantajlar nedeniyle yenilenmiş telefonlar genellikle daha pahalıya satılır.

Editörün Yorumu?

İnsanların neden yenilenmiş telefon tercih ettiklerini anlasam da benim bu noktada biraz daha çekimser olduğumu belirtmem gerek. Çekimserliğimin temel nedeni ise fiyat. Bugün yenilenmiş bir iPhone 16, sıfır iPhone 16'dan daha pahalıya satılıyor. Bu fiyat farkının nedeni ise kredi kartına taksitle telefon satılması. Evet 12 taksit büyük fırsat ama bu telefonlar peşin fiyatına ya da üç taksitle de bu fiyata satılıyor. Bu da bilinçsiz tüketiciyi kandırmak için yeterli olabilir.

Peki siz yenilenmiş telefon almayı düşünüyor musunuz?