Xiaomi 17 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra! Hangisi Daha Güçlü

Xiaomi 17 Ultra mı yoksa Samsung Galaxy S26 Ultra mı daha güçlü? Üst düzey özelliklere sahip yeni bir Android telefon satın almak isteyen pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. İki telefon da amiral gemisi sınıfında olduğundan dolayı hangi cihazın daha iyi olduğuna karar vermenin oldukça zor olduğunu söylemek mümkün.

Bu yazıda Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra karşılaştırması yaparak iki telefona yakından göz atacağız. Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. Sözü daha fazla uzatmadan iki telefonun özelliklerini karşılaştırmaya başlayalım.

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Özellikler Samsung Galaxy S26 Ultra Xiaomi 17 Ultra Ekran Boyutu 6,9 inç 6,9 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1440 x 3120 piksel 1200 x 2608 piksel Ekran Parlaklığı 2600 nit 3500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB 512 GB / 1TB (UFS 4.1) Arka Kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP 50 MP + 50 MP + 200 MP Ön Kamera 12 MP 50 MP Batarya 5.000 mAh 6.000 mAh Hızlı Şarj 60W kablolu, 25W kablosuz 90W kablolu, 50W kablosuz

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İşlemci Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Galaxy S26 Ultra ise gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alıyor. Bu işlemci ile standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında birtakım farklar mevcut. Samsung cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip.

Standart sürümün ana çekirdeği maksimum 4.61 GHz hızında çalışırken For Galaxy sürümünde ana çekirdeğin maksimum hızı 4.74 GHz seviyesinde. Frekans hızındaki bu fark, cihazın performansına da yansıyor. Dolayısıyla For Galaxy'li sürüm, standart Snadpragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla biraz daha iyi bir performans sergiliyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcilerde iki adet Oryon V3 Phoenix L ve altı adet Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemciler, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Kısaca özetlemek gerekirse günlük kullanımda iki telefonun arasındaki performans farkını hissetmek neredeyse imkânsız fakat işin içine performans testleri ya da saniyelerin bile önemli olduğu ağır render işlemleri girdiğinde Galaxy S26 Ultra, sahip olduğu daha yüksek hız ile kâğıt üzerinde bir adım önde.

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Oyun Performansı Nasıl?

Xiaomi 17 Ultra'yı Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 58 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 98 FPS'te, Carx Street'i ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra, PUBG Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 118 FPS'te, CarX Street'i ortalama 59 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 58 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Oyun Xiaomi 17 Ultra (Ortalama FPS) Samsung Galaxy S26 Ultra (Ortalama FPS) Call of Duty Mobile 90 118 PUBG Mobile 98 89 Genshin Impact 60 58 CarX Street 59 59 Wuthering Waves 58 58

Oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iki telefonun da benzer bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu arada bazı telefonlar bazı oyunlarda 120 FPS desteğine sahip olabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan bir cihaz, güçlü işlemciye sahip olsa bile 60 FPS'te kalabiliyor.

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S26 Ultra ise Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra'ya kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip ancak 2600 nit parlaklık da ekranın güneş ışığı altında rahatça görülebilmesi için yeterli bir parlaklık değeri. Dolayısıyla iki telefonu da dışarıda kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra'dan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Bu da Galaxy S26 Ultra'nın görselleri çok daha keskin ve detaylı göstereceği anlamına geliyor.

Yenilem hızı iki telefonda da aynı. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Ultra'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Ana kamerada yalnızca çözünürlüğü göz önünde bulundurursak Galaxy S26 Ultra, 200 megapiksel ile kâğıt üzerinde açık ara daha üstün görünüyor. Bu kadar yüksek çözünürlük, gün ışığında çok detaylı ve başarılı fotoğraflar çekebilir. Xiaomi 17 Ultra'da ise 1 inç boyutunda bir sensör bulunuyor. Kâğıt üzerinde 50 megapiksel düşük görünse de piksel başına düşen ışık miktarı çok daha yüksek olacağı için gece çekimlerinde daha avantajlıdır.

Periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Ultra'nın RAM tarafında 16 GB RAM, depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Samsung Galaxy S26 Ultra'nın RAM tarafında 12 GB ve 16 GB seçenekleri, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alıyor. Dolayısıyla iki model de hem RAM hem de depolama bakımından ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 17 Ultra'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 109 bin 999 TL'ye ssatılıyor. Galaxy S26 Ultra'da ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümün fiyatı 109 bin 999 TL. İki telefonun tüm fiyat listesi şu şekilde:

Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 109.999 TL

109.999 TL Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 119.999 TL

119.999 TL Samsung Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 109.999 TL

109.999 TL Samsung Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 121.999 TL

121.999 TL Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 139.999 TL

Xiaomi 17 Ultra mı Samsung Galaxy S26 Ultra mı Daha İyi?

Öncelikle bu soruya "şu telefon çok daha iyi" şeklinde yanıt vermek zor çünkü her iki cihaz da benzer performansa sahip. Günlük kullanımda iki telefonun performans farkını anlamak oldukça zor. Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5'in for Galaxy isimli özel sürümüne sahip olduğundan dolayı daha yüksek hıza ulaşabiliyor. Bu da video düzenlemek gibi ağır işlerde bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Galaxy S26 Ultra'nın performans konusunda biraz daha önde olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Her iki cihazın da oyun testlerini ve kâğıt üzerindeki teknik özelliklerini göz önünde bulundurduğumda ortada büyük bir farkın olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla şu telefon daha güçlü demek neredeyse imkânsız. İki model de benzer performans sergilediğinden dolayı burada daha çok fiyatlar üzerinden ilerlemek gerekiyor.

109 bin 999 TL'ye Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü satılırken o fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 17 Ultra'nın bu konuda daha avantajı olduğunu söylemek mümkün.