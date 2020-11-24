Temel olarak baktığımızda dizüstü bilgisayarlar taşınabilir olmaları ile öne çıkıyor ancak çeşitli durumlarda onları masanın üstüne koyup günlerce şarja takılı şekilde bırakabiliyor ve kullanabiliyoruz. Peki ama dizüstü bilgisayarı sürekli şarjda bırakmak zararlı mı ve bunun için endişelenmeli misiniz?

Bu sorunun cevabı, modern cihazlarda yer alan Lityum İyon (Li-ion) ve Lityum Polimer (Li-Po) bataryaların nasıl çalıştığını anlamaktan geçiyor. O zaman bataryaların temellerinden başlayarak mevcut sorumuzda nereye varacağımıza daha yakından göz atalım.

Dizüstü Bilgisayarı Sürekli Şarjda Bırakmak / Şarj Etmek Zararlı mı?

Modern bataryalardan bahsetmişken bilmeniz gereken ilk şey, bu bataryaları aşırı şekilde şarj etmenizin mümkün olmadığıdır. Yani dizüstü bilgisayarınızı yüzde 100 oranında şarj ettikten sonra batarya şarj almayı durdurur ve güç direkt olarak şarj kablosundan alınmaya başlanır.

Yine de bilmeniz gereken şey, her bataryanın zamanla yıpranma eğilimi gösterdiğidir. Farklı bataryaların farklı değerleri olsa da ortalama bir bataryanın yaklaşık beş yüz döngü gibi bir ömrü olduğunu söyleyebiliriz.

Her bir döngü, bataryanın yüzde 100 oranındaki kısmının kullanılmasını kapsar. Örneğin şarjınız yüzde 100'den yüzde 25'e düştüğünde şarja takıp tekrar doldurursanız, ardından yüzde 100'den yüzde 75'e düşene kadar tekrar kullanırsanız, toplamda yüzde 100 oranında bir kullanım sağlamış olursunuz.

Bu da bir döngünün tamamlandığı anlamına gelir.

Yani ortalama bir batarya, yaklaşık beş yüz tam kullanım ömrüne sahiptir. Buna ek olarak ortam sıcaklığının da batarya ömrüne etki ettiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu nedenle özellikle dizüstü bilgisayarlarda harici soğutucu üniteleri kullanmak isteyebilirsiniz.

Bu noktada eğer dizüstü bilgisayarınızın çıkarılabilir bir bataryası varsa, ve eğer uzun bir süre buna ihtiyacınız olmayacaksa, bataryayı bilgisayardan ayırmayı ve bu şekilde kullanmayı düşünebilirsiniz. Tabii ani elektrik kesintilerinde ve şarj kablosunun yanlışlıkla çıkması gibi durumlarda çalıştığınız dosyalar kaybolabilir.

Ayrıca bataryanız bazı elektrik dalgalanmalarında koruyucu bir görev üstlenir. Bu nedenle bunu yapmadan önce iki kez düşünün. Yine de yeni dizüstü bilgisayarların çoğu çıkarılabilir batarya ile gelmediği için zaten büyük bir kısmınız bu düşünceye kapılmak zorunda olmayacak.

Dizüstü Bilgisayarımı Şarjda Bırakmalı mıyım?

Bataryayı sürekli olarak yüzde 100 seviyesinde bırakmak ömrünü kısaltacaktır. Ah, evet ama bataryanın tekrar tekrar deşarj olup şarj edilmesi de ömrünü kısaltacaktır. Daha doğrusu ne yaparsanız yapın bataryanız zamanla yıpranacak ve kullanılabilir kapasitesi azalacaktır.

Ne yazık ki bataryalar böyle çalışır. Asıl önemli şey, hangisinin daha yavaş ölmesini sağlayacağıdır.

Bu noktada yapmanız gereken temel şey, bataryanızın belirli aralıklarla deşarj olmasına izin vermekten geçer. Bu nedenle iki haftada bir ya da dört haftada bir gibi aralıklarla cihazınızı şarj aletinden çıkartın ve bataryasının tamamen bitmesine izin verin. Bunun ardından aynı periyotlarda bu işlemi gerçekleştirmeyi unutmayın.