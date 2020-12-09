Elektronik ürünlerde yer alan bataryalar arızalandığı zaman işler hiç istemeyeceğiniz noktalara varabilir. Peki ama bataryası şişen akıllı telefon ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? Bu rehberimizde bataryası şişen akıllı telefona yapılması gerekenler ile karşınızdayız.

Gündelik hayatınızda kullandığınız dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, giyilebilir aksesuarlar ve aklınıza gelebilecek pek çok ürün lityum iyon bataryalar ile çalışır.

Söylememiz gereken ilk şey şu ki, söz konusu şey kompaktlık olduğunda lityum iyon bataryalar harikadır. Bu noktada küçük bir alanda yüksek enerji yoğunluğu, düşük deşarj oranı ve çok küçük hafıza etkisi sunarlar ve bu nedenle onları hemen her taşınabilir üründe görürüz.

Ancak biliyorsunuz, teknoloji değiş - tokuş işidir.

Lityum iyon bataryaların sunduğu yüksek enerji yoğunluğu, bazı değiş tokuşlarla birlikte gelir. Önceki nesillerle karşılaştırdığımızda lityum iyon bataryalar daha az kararlı ve daha fazla reaktiftir. Piller, hücreler ve dış kaplama arasında çok küçük bölmelere sahip olduğundan ötürü batarya genelinde basınç da söz konusudur.

Kazara da olsa lityum iyon piller aşırı akıma maruz kaldığında, aşırı ısındığında ya da sadece yaşlandığı için arızalandığında, hücreler yanıcı bir etkiye sebep olabilir.

Şişen bataryanın devreye girdiği yer de burasıdır. Bataryalar normal koşullarda güvenlik önlemi olarak gazın güvenli bir şekilde dışarı atılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da evinizde ya da cebinizde istenmeyen bir yangını ya da patlamayı önler.

Bataryası Şişen Akıllı Telefona Ne Yapmalısınız?

Başlamadan önce lityum iyon bataryaların çoğu zaman gerçekten güvenli olduklarını vurgulamak istiyorum. Bu bataryaların içerisinde birden fazla güvenlik önelemi (aşırı şarj koruma devreleri, sıcaklık göstergeleri vb.) vardır. Temelde şişen bataryanızın çoğu zaman patlamamasının ardında yatan sebepler de bu güvenlik önlemleridir.

1- Cihazı Şarj Etmeyin ve Kullanmayın

Pilin az ya da çok fark etmeksizin şiştiğini fark ettiyseniz, cihazı kullanmayı derhal bırakmanız gerekiyor. Bu noktada şarj aleti takılı ise çıkartın ve cihazı hiçbir şekilde şarj etmeyin. Ardından cihazı kapatarak tüm gücü kesin. Bataryanın şişmesine sebep olan bir arıza durumunda tüm güvenlik mekanizmalarının çevrim dışı olduğunu varsaymanız lazım.

Öyle olsa da, olmasa da.

2- Bataryayı Çıkarın

Günümüzde pek çok cihazda çıkarılabilir bataryalar yok. Öte taraftan kullandığınız cihazda mümkün ise bataryayı çıkarın. Onu sıkıştırmak ya da zorlamak risklerin inanılmaz derecede artması anlamına geldiği için her türlü baskıdan mümkün mertebe kaçının.

Eğer kullandığınız cihazda bataryayı çıkartmanız mümkün değilse hemen bir yetkili teknik servise gidin. Aynı genel kurallar bataryayı kendiniz çıkaramasanız bile geçerlidir: Cihazı servise götürene dek kuru ve serin bir yerde bekletin ancak bu alan yanıcı nesnelerden uzak bir yer olsun.

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