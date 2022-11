DC Evrenindeki Film, Dizi ve Oyunlar Artık Birbirleriyle Bağlantılı Olacak

DC evreni özellikle dizi sektöründe başarılı işlere imza atıyor olsa da oyun ve sinema noktasında bir türlü istediği başarıyı yakalayamıyor. Warner Bros. tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte evrende yer alan film, dizi ve oyunların tamamının artık birbiriyle bağlantılı olması ve aynı evrende geçmesinin sağlanacağı belirtiliyor.

Dizi tarafındaki başarısı ve tutarlılığına rağmen sinema tarafında DC'nin işleri epey bir karışık. Eski filmler bazı popüler yönetmenler eşliğinde tek bir evrende tutulurken, Zack Snyder'ın son Justice League varyasyonu ve bağımsız olan Joker ve Batman filmleri gibi evrenin dışında kalan filmler de mevcut.

Üstelik dizi ve oyun tarafında da evrenler oldukça karmaşık durumda. Warner Bros. ve DC'nin yeni düzenlemesi tüm bu evrenleri birleştirmeyi amaçlıyor. Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesi sonrası CEO görevine gelen David Zaslav, DC Studios'un başına James Gunn ve Peter Safran'ı yerleştirdi. Gerek Marvel gerekse DC tarafında beğenilen işlere imza atan James Gunn, DC Studios'ta yaratıcı geliştirme noktasında önemli isimlerden biri olacak.

Yes, most definitely, the DCU will be connected across film and TV (and animation). https://t.co/IIiqkMJkuW