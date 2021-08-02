Battlefield V Ücretsiz Dağıtılmaya Başlandı

Battlefield V ücretsiz olarak Amazon Prime Gaming üzerinden dağıtılıyor. Battlefield 1 oyununun aksine, kütüphanenize eklemek için oldukça geniş bir zamanınız var. Ancak siz yine de bugünden tezi yok, ücretsiz olarak kapmayı ihmal etmeyin. Detaylar haberimizde.

Battlefield V Ücretsiz Oldu!

Bildiğiniz üzere Amazon Prime Gaming üzerinden düzenli olarak her ay değişen miktarda ücretsiz oyun abonelerin beğenisine sunuluyor. Ancak belirli zamanlarda listeye sürpriz oyunlar da eklenebiliyor. Battlefield 1 4 Ağustos 2021 tarihine kadar indirilebiliyor iken, bugün itibarıyla Battlefield V oyununa da 2 Ağustos - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında sahip olabilirsiniz.

Bizleri bu defa İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren serinin on altıncı oyunu, 20 Kasım 2018 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olup geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabiliyor.

Dönemin araçlarını, silahlarını ve teçhizatlarını kullanarak büyük deniz, hava ve kara savaşlarına dahil olduğumuz Battlefield V, hem ana senaryo hem de çok oyunculu olmak üzere iki farklı deneyim sunuyor.

Ana senaryo tarafından dünyanın dört bir yanında yaşanmış, ama bir şekilde kıyıda köşede kalmış beş farklı İkinci Dünya Savaşı dönemi hikayesini anlatırken, çok oyunculu tarafta ise ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kooperatif destekli Combined Arms ve Grand Operations modlarının yanı sıra Firestorm isimli Battle Royale oyunu da sizleri bekliyor.

Ücretsiz Amazon Prime Gaming Oyunu Nasıl Alınır?

Buradan Prime’ı Deneyin düğmesine basıyoruz.

Açılan yeni sayfada, ‘Create your Amazon account’ düğmesine basıyor ve bizden istenen bilgileri eksiksiz dolduruyoruz.

İşlemi onayladıktan sonra, kayıt için kullandığımız e-posta adresine gelen kodu ‘Enter OTP’ yazan kutucuğa yazıp onaylıyoruz ve ‘Create your Amazon account’ düğmesine basıyoruz.

Ücretsiz Battlefield V oyununu alabilmek için otuz günlük deneme aboneliği de başlatabiliyorsunuz, ama bunun için de kredi veya banka kartı numarası girmeniz gerekecek. Ancak sonradan bu ödeme yöntemini hesabınızdan kaldırabiliyorsunuz. ‘Create your Amazon account’ düğmesine bastıktan sonra karşınıza gelen yeni sayfadaki kutucuklara sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak yazın.

Kredi veya banka kartı ve adres bilgilerini girdikten sonraki sayfada ‘30 gün ücretsiz denemenizi başlatın’ düğmesine basın.

Prime Gaming ana sayfasına ulaştığınızda, ‘Ara’ kutucuğuna Battlefield V yazıp aratın ve oyun karşınıza geldiğinde ‘Şimdi talep et’e tıklayın.

Oyun ile ilgili kodu seçip kopyaladıktan sonra, Origin hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki ‘Oyun Ekle'ye tıklayın. Bu işlem, ‘Ürün Kodunu Kullan’a tıklayabileceğiniz bir seçenek açacaktır.

Kodunuzu gireceğiniz sayfaya geldikten sonra oyununuzun ürün kodunu yazın. İleri'ye tıkladıktan sonra oyun, Oyun Kitaplığı’nızda görünecektir. Eğer uygulama üzerinden işlem yapacaksanız, sağ üstteki ‘Origin’ sekmesine tıkladıktan sonra, ‘Redeem Product Code / Ürün Kodu Gir’e tıklayın ve Prime Gaming sayfasından aldığınız kodu buradaki kutucuğa yapıştırıp Next / İleri’ye tıklayın.

Kredi veya Banka Kartı Bilgilerinizi Prime Gaming Hesabınızdan Kaldırma