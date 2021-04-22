Battlefield Mobil Oyunu Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!

Oyuncular olarak duyurulmasını beklediğimiz oyunlardan Battlefield 6 yakın bir zamanda duyurulacak. Ne var ki bunun öncesinde hoş diyebileceğimiz bir sürpriz yapıldı ve Battlefield mobil oyunu duyuruldu. Detayları ise haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca aktif oyuncusu bulunan ve Call of Duty için en büyük rakip olarak sayılan Battlefield serisinin yeni oyunu, bu yıl içerisinde sadece yeni nesil konsollar için satışa sunulacak. Büyük çaplı savaşların, gidişatı değiştiren yıkımların ve daha fazla oyuncu desteğinin bizi beklediği yeni Battlefield, Criterion Games, DICE ve DICE L.A. ortaklığında geliştiriliyor. Ayrıca Gothenburg şehrindeki DICE ekibi de kullanılacak olan teknoloji üzerinde çeşitli ayarlamalar ve iyileştirmeler yapıyor.

Eğer farklı bir platformda Battlefield deneyimi yaşamak isterseniz, halihazırda geliştirilmekte olan bir mobil versiyonu da hazırlık aşamasında ve 2022 yılında bizlerle olacak. DICE Genel Müdürü Oskar Gabrielson tarafından söylenene göre, mobil platformlar için bir oyun geliştirme fikirleri öncelerden beri varmış ve yıllar süren prototip aşamasının ardından da Industrial Toys ortaklığı ile düğmeye basılmış.

Battlefield Mobil Oyunu Geliştiriliyor

Akıllı telefonlar ve tabletler için yayınlanacak olan ama henüz adının konulmadığı mobil versiyon, ana seriden tamamıyla bağımsız ve mobil cihazlar için sıfırdan tasarlanmış bir yapıda olacakmış. Bunun yanı sıra, her yerde Battlefield deneyimi yaşama fikrini hayata geçirecek, tam anlamıyla gelişmiş ve beceri temelli oynanış sunulacakmış. Dahası ise şu anda test aşamasına geçilmiş olan oyun ile ilgili merak edilen tüm detaylar yakın bir zaman içerisinde paylaşılacakmış.

Görünüşe göre Electronic Arts, büyük sükse yapan markalarını mobil cihaz kullanan oyuncular ile de buluşturmayı istiyor. Bu sayede, bahsi geçen markaların aktif oyuncu sayısı da arttırılmış olacak. Hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman önce Apex Legends Mobile duyurusu gerçekleştirilmişti. Bu oyun da aynı Battlefield gibi ana oyunun mobil uyarlaması olmayacak ve çapraz platform desteği sunulacak. Haliyle, ayrı bir oyun olsa da diğer platformlardaki oyuncular ile oynayabilme imkanınız olacak.

Peki Battlefield mobil oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayınlandığında oynayacak mısınız, yoksa PC ve konsol versiyonu sizin için yeterli midir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.