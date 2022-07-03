Baykuş Özellikleri: Daha Önce Duymadığınız Bilgiler!

Baykuş, özellikleri ile ön plana çıkan bir hayvandır. Dolayısıyla baykuş hakkında oldukça ilginç bilgiler mevcut. Bu yazıda gizemli, sevimli ve bir o kadar da ürkütücü olan baykuşlara ilişkin muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bilgileri açıkladık.

Baykuşlar dünyanın en büyüleyici ve gizemli yırtıcılarından bir tanesidir. Antarktika hariç dünyanın her kıtasında yaşayabilen 200'den fazla baykuş türü mevcut. En fazla baykuş türünün yaşadığı kıta ise Asya'dır. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da vahşi doğada yalnızca 19 baykuş türü yaşar.

Söz konusu yırtıcı kuşlar hakkında oldukça enteresan bilgiler bulunuyor. Keskin pençeleri ve muhteşem duyuları ile dikkat çeken baykuşlar hakkında pek bilinmeyen bilgileri açıkladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu kuşlara dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Baykuş Özellikleri Neler?

Sessiz uçar.

Avını bütün olarak yutar.

Çok güçlü işitme duyusuna sahiptir.

Üç göz kapağı vardır.

Kamuflaj konusunda çok başarılıdır.

Çok fazla sayıda kemirgen yerler.

Bazı baykuşlar tıslama sesi çıkarır.

Cin baykuşu kaktüste yaşar.

Dişi baykuşlar erkeklerden daha saldırgandır.

Gelişmiş görme yeteneğine sahiptir.

Tüm baykuş türleri gececi değildir.

Bazı baykuşlar diğer baykuşları avlayabilir.

En güçlü yavruları beslerler.

Kafalarını 360 derece döndüremez.

Mavi rengi görebilen tek kuş türüdür.

Yukarıda baykuşlar hakkında oldukça enteresan bilgiler bulunuyor. Bu bilgilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sessiz Uçar

Çoğu kuşun aksine baykuşlar uçarken neredeyse hiç ses çıkarmaz çünkü türbülansı daha küçük akımlara bölen özel tüylere sahiptir. Yumuşak bir yapıya sahip olan özel tüyler sesi önemli ölçüde azaltır. Böylelikle baykuşlar sessiz bir şekilde uçabilir.

Avını Bütün Olarak Yutar

Bir baykuş tarafından öldürülmek oldukça korkunçtur. Söz konusu yırtıcı kuşlar ilk önce avını yakalar. Daha sonra güçlü pençeleriyle ezerek öldürür. Bu işlemin ardından büyüklüğe bağlı olarak avı ya bütün olarak yer ya da parçalar. Kemik gibi sindirilemeyen parçaları ise kusarak çıkarır.

Çok Güçlü İşitme Duyusuna Sahiptir

Baykuşlar sahip olduğu güçlü işitme duyusuyla da dikkat çekiyor. Baykuşlar, gelişmiş işitme duyusu sayesinde karanlıkta avlarının yerlerini tespit edebilir ve avlanabilir. Çok hassas kulaklıkara sahip olan canlılar en ufak hışırtıyı bile fark edebilir.

Üç Göz Kapağı Vardır

En gizemli hayvanlardan bir tanesi olan baykuşların üç göz kapağı bulunuyor. Bu göz kapaklarından bir tanesi gözleri kırpmak, ikincisi uyumak, üçüncüsü ise gözü temiz ve sağlıklı tutmak içindir.

Kamuflaj Konusunda Çok Başarılıdır

Baykuşlar tam bir kamuflaj ustasıdır. Yırtıcı kuşlar bu sayede gündüz vakti diğer canlılar tarafından fark edilmeden uyuyabilir.

Çok Fazla Sayıda Kemirgen Yerler

Baykuşlar çok fazla kemirgen yerler. Yalnızca bir peçeli baykuş ailesi, dört aylık bir üreme döngüsünde 3000 kemirgen tüketebilir. Bir baykuş yılda 50 kilogram sincap yiyebilir. Ayrıca bir peçeli baykuş her yıl 1000 fare yer.

Çoğu çiftçi, sincap ve tarla faresi gibi canlıların ürünlerine zarar vermemesi için baykuş yuvaları yapar. Bu yöntem, zehir kullanmaktan çok daha güvenli ve ucuzdur. Aynı zamanda baykuşların sağlığı için de önemlidir çünkü her yıl pek çok baykuş zehirlenmiş kemirgenleri yemesinden ötürü hayatını kaybediyor.

Bazı Baykuşlar Tıslama Sesi Çıkarır

Vücudu yumuşak ve ince tüyler ile kaplı olan baykuşlar ötmenin yanı sıra ıslama ve tıslama dahil olmak üzere çeşitli sesler çıkarır. Peçeli baykuş kendisini tehdit altında hissettiğinde tıslar. Bu sesler oldukça ürkütücüdür.

Cin Baykuşu Kaktüste Yaşar

Meksika'nın kuzeyinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında yaşamını sürdüren cin baykuşu saguaro kaktüsünde yaşar. En küçük baykuş türü olan cin baykuşu diğer hayvanlar tarafından kaktüsün herhangi bir kısmına açılan deliklerin içerisine yuva yapar.

Dişi Baykuşlar Erkeklerden Daha Saldırgandır

Vücudu tüylerle kaplı olan canlılar ile ilgili ilginç bir bilgi daha bulunuyor. Çoğu türde dişi baykuşlar erkeklerden daha ağır, daha büyük ve daha saldırgandır.

Gelişmiş Görme Yeteneğine Sahiptir

Gözleri sabit olan ve bu nedenden dolayı etrafı görebilmek için kafalarını çevirmeleri gereken baykuşlar gelişmiş görme kabiliyetine sahiptir. Avlarını metrelerce öteden görebilen canlılar yakın mesafedeki nesneleri ve canlıları ise bulanık görür.

Söz konusu nedenden ötürü yiyecekleri hissetmek için gagalarında ve pençelerinde bulunan küçük boyutta kıl benzeri tüylere ihtiyaç duyar.

Tüm Baykuş Türleri Gececi Değildir

Baykuşların tamamının gececi olduğu bilinir ancak bu bilgi aslında yanlıştır. Tüm baykuş türleri gececi değildir. Bir baykuşun gün içerisinde ne sıklık görüldüğü gün ışığına, yiyecek miktarına ve habitata bağlıdır.

Bazı Baykuşlar Diğer Baykuşları Avlayabilir

Bazı türler diğer baykuşları yiyebilir. Örneğin amerika puhusu ve çizgili baykuş birbirine saldırabilir. Bu durum, amerika puhusunun sayısının azalmasının bir nedeni olabilir.

En Güçlü Yavruları Beslerler

Kulağa her ne kadar tuhaf gelse de ebeveynler her zaman en güçlü baykuşu besler. Bu, az miktarda yiyecek olduğu zamanlarda güçsüz yavruların aç kalacağı anlamına gelir. Bir baykuş yuvadan ayrıldıktan sonra genellikle aynı ağacın yakınında yaşamını sürdürür.

Böylece ebeveynlerinden hâlâ yiyecek almaya devam eder. Bir baykuş yuvadan ayrıldıktan sonra ilk kışı kendi başına atlatabilirse hayatta kalma şansı yüksektir.

Kafalarını 360 Derece Döndüremez

Baykuşlar kafalarını 360 derece döndürebildiği, yaygın olarak bilinen yanlış bilgilerden bir tanesidir. Söz konusu canlılar aslında kafalarını her iki yöne 135 derece çevirebilir. Böylelikle toplamda 270 derece görüş alanı elde etmiş olurlar.

Mavi Rengi Görebilen Tek Kuş Türüdür

Baykuşlar ile ilgili çok sayıda enteresan bilgi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de baykuşların mavi rengi görebilen tek kuş türü olduğudur.

Bu yazıda baykuşlar hakkında oldukça enteresan olan bilgileri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca labrador retriever hakkında ilginç bilgiler yazımıza da göz atabilirsiniz.