Hangisi Daha İyi: Kablolu Kulaklık mı? Kablosuz Kulaklık mı?

Kablolu kulaklık mı yoksa kablosuz kulaklık mı daha iyi? Yeni bir kulaklık satın almak isteyen kişilerin bir kısmı bu sorunun yanıtını merak ediyor. Hazırladığımız yazıda iki kulaklık türünü kıyasladık.

Kablolu ve kablosuz kulaklık tartışması uzun bir süredir devam ediyor. Dolayısıyla yakın zamanda yeni bir kulaklık satın almak isteyen pek çok kişi, tercihini hangi kulaklık türünden yapacağı konusunda kararsızlık yaşayabiliyor.

Kablolu Kulaklık mı Yoksa Kablosuz Kulaklık mı Alınmalı?

Kablolu kulaklıklar her ne kadar eski bir teknoloji olarak görülse de çoğu insan hâlâ kablolu modelleri tercih ediyor. 2016 yılında ABD'de bir araştırma, kulaklık satışlarının yüzde 83'ünü kablolu kulaklıklarının, yüzde 17'sini ise kablosuz kulaklıkların oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Elbette yıllar içerisinde kablosuz kulaklıkların ciddi ölçüde geliştiğini unutmamak gerekiyor.

Pek çok kişinin günümüzde hâlâ kablolu kulaklık tercih etmesinin birçok nedeni bulunuyor. Bu durumun nedenlerine geçmeden önce kablosuz ve kablosuz kulaklıkların hem avantaj hem de dezavantajlara sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kablolu Kulaklıkların Avantajları

Kolay kullanım

Daha iyi ses kalitesi

Sınırsız kullanım süresi

Daha uygun fiyat

Kolay Kullanım

Kablolu kulaklıklar tak ve çalıştır mantığına sahiptir. Yani kulaklığı mobil cihazın ya da bilgisayarın kulaklık girişine taktığınız takdirde kullanmaya başlayabilirsiniz. Öte yandan kablosuz kulaklıklarda zaman zaman bağlantı problemi yaşanabiliyor.

Daha İyi Ses Kalitesi

Kablosuz kulaklık teknolojisi yıllar içerisinde ciddi ölçüde gelişti ancak kablolu kulaklıklar üst düzey ses kalitesi elde etmek için analog sinyaller kullanır. Bu, bluetooth gibi dijital sinyallerden daha fazla veriyi işlenmesini mümkün hâle getirir. Böylelikle başarılı bir ses deneyimi elde edilir.

Not: Günümüzde çok sayıda kablosuz ve kablolu kulaklık modeli yer alıyor. Bu modellerin bazıları üst düzey performans sergilerken bazıları ise beklentileri karşılayamıyor. Yani her kablolu ve her kablosuz kulaklığın çok iyi ses performansı sergilemediğini belirtmek gerekiyor.

Sınırsız Kullanım Süresi

Kablolu kulaklıklarda pil ömrü diye bir kavram bulunmuyor. Bu sayede sınırsız kullanım süresi sunuyor. Örneğin oyun oynarken kulaklığın şarjı bitecek diye endişe etmenize gerek kalmıyor.

Daha Uygun Fiyat

Kablolu kulaklıklar, kablosuzlara kıyasla nispeten daha uygun fiyatlıdır. Bunun sebebi ise kablosuz kulaklık teknolojisinin geliştirilmesinin ve üretilmesinin daha pahalı olmasıdır. Öte yandan kablolu kulaklıkların onarımı daha kolaydır.

Kablolu Kulaklıkların Dezavantajları

Kablonun içindeki teller kopabilir.

Hareketi kısıtlayabilir.

Uyumluluk problemi yaşanabilir.

Kablonun İçindeki Teller Kopabilir

Kulaklık kabloları genellikle ince ve kırılgan bir yapıya sahiptir. İsteyerek veya istemeyerek kabloyu çektiğinizde kablonun içerisindeki tellere zarar verebilirsiniz. Bu da kulaklığın düzgün şekilde çalışmamasına yol açar.

Hareketi Kısıtlayabilir

Kulaklığın kablosu hareket alanınızı kısıtlayabilir. Bu, söz konusu kulaklıkların en büyük dezavantajlarından biridir.

Uyumluluk Problemi Yaşanabilir

3,5 mm kulaklık jakı yıllardır bir standarttı fakat özellikle son yıllardan itibaren bazı üreticiler bu jaka yer vermemeye başladı. Bunun için 3,5 mm jak yerine USB Type-C girişe sahip kablolu kulaklıklar bulunuyor. Dolayısıyla telefonunuzda yer alan porta uygun bir kablosuz kulaklık tercih etmeniz gerekiyor.

Kablosuz Kulaklıkların Avantajları

Modern cihazlarla uyumlu

Hareket özgürlüğü

Kolay taşınabilirlik

Modern Cihazlarla Uyumlu

Teknolojinin gelişmesiyle beraber mobil cihazlarda 3,5 mm portu yer almamaya başladı. Modern cihazlar ile uyumlu olan kablosuz kulaklıklara olan talep sürekli olarak artmaya devam ediyor.

Hareket Özgürlüğü

Kablosuz kulaklıklar kullanıcılara hareket özgürlüğü sunar. Yanlışlıkla kabloya zarar vermek gibi bir endişe olmadan ürünü çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca kabloların birbirine dolanması gibi bir problem de yaşanmıyor. Bunlar, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Kolay Taşınabilirlik

Küçük bir taşıma kutusuna sahip olan kablosuz kulaklıklarda kablo olmadığından ötürü çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Kulaklıkları taşıma kutusunun içerisine yerleştirebilir ve istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Kablosuz Kulaklıkların Dezavantajları

Biraz daha yüksek fiyat etiketi

Şarj gerekliliği

Bağlantı sorunları

Onarımın zor olması

Biraz Daha Yüksek Fiyat Etiketi

Kablosuz kulaklık teknolojisinin üretilmesi ve geliştirilmesi daha maliyetlidir. Bunun için çok fazla araştırma ve test yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kablosuz kulaklıklar, kablolu kulaklıklara kıyasla biraz daha yüksek fiyat etiketine sahiptir.

Şarj Gerekliliği

Kablosuz kulaklıklarda tıpkı akıllı telefon ve tabletlerdeki gibi belirli bir kapasiteye sahip batarya yer alır. Bu sebepten ötürü belirli bir süre sonra kulaklığı şarja takmanız gerekir.

Bağlantı Sorunları

Kablosuz kulaklıklarda zaman zaman bağlantı problemi yaşanabiliyor. Bunlar arasında telefon kulaklığı algılamıyor sorunu dahil olmak üzere birçok hata yer alıyor. Elbette bunlar tüm kullanıcılar tarafından karşılaşılan sorunlar değil. Çok sayıda kullanıcı herhangi bir problem yaşamadan kablosuz kulaklıkları kullanmaya devam ediyor.

Onarımın Zor Olması

Kablolu kulaklıklar söz konusu olduğunda hasarlı ya da yıpranmış kablolar kolayca onarılabiliyor fakat kablosuz kulaklıkların onarımı biraz daha zordur. Problem, yazılım tarafındaysa bunu kullanıcı çözemeyebilir.

Sonuç

Her iki kulaklık türünün de avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bu sebepten ötürü tercih tamamen size kalmış. Kablo ile uğraşmak istemiyorsanız rahat bir kullanım için kablosuz kulaklıkları tercih edebilirsiniz. Akıllı telefon, akıllı saat gibi cihazlara ek olarak kulaklığı da şarj etmek istemiyorsanız kablolu kulaklık alabilirsiniz.

Kablosuz kulaklık satın almadan önce hangi kısımlara dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek istiyorsanız kablosuz kulaklık satın alma rehberi size yardımcı olacaktır.