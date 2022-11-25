Bilgisayar Terimleri ve Açılımları

Dünyanın en eski icatlarından biri olan bilgisayarlar birçok defa evrim geçirdi. Öyle ki abaküsten başlayan yolculuk, akıllı saatlere kadar geldi ve halen gelişmeye devam ediyor. Akıllı saatlerin bilgisayar olmadığını ve saat olduğunu söyleyebilirsiniz.

Ancak bilgisayarların çalışma mantığına baktığımız zaman ki bu durumu bilgisayarlar nasıl çalışır? Adlı yazımızda cevaplamıştık.

Akıllı saatlerde birer bilgisayar olarak kabul edilebilir. Öyle ki girdi işlem ve çıktıdan oluşan bilgisayarlar abaküsten başlayıp şimdiye kadar birçok defa evrim geçirmiş olsalar da birçok kişi günümüzde kullanılan dizüstü veya masaüstü bilgisayarların terimlerini bilmemektedir.

Biz de sizler için bilgisayar terimlerini detaylı bir şekilde derledik. Gelin birlikte bilgisayar terimleri neler onlara bakalım.

Bilgisayar Terimleri

Anakart

İşlemci

RAM

Ekran kartı

Ses kartı

ROM

Kuzey köprüsü

Güney Köprüsü

Annelerimiz bizim için ne kadar önemliyse bilgisayar içinde anakart bir o kadar önemlidir. Tuhaf bir benzetme olsa da tüm yolların nasıl işleyenebileceğini bilgisayardaki işlemlerin hangi yollar üzerinden nasıl gidilebileceğini anakart sayesinde yapabilmekteyiz.

Bilgisayarımızın beyni olan işlemciler. Hiç şüphesiz ki olmazsa olmaz donanımlar arasında yer almaktadır işlemciler bilgisayarda yapılan tüm işlevleri kontrol edebilen bir donanımdır.

Random Access Memory olan yani rastgele erişimli bellek olan RAM'ler bilgisayarda en çok kullanılan terimlerden biridir işlemciden sonra en önemli donanımlardan biri olan RAM, birçok çeşidi bulunmaktadır bunlardan biri ECC RAM diğeri ise normal olarak gelir. Bir bilgisayarın çalışabilmesi için rastgele erişimli belleğe yani hafızaya ihtiyacı vardır.

ROM

Read Only Memory olarak da bilinen Türkçesi ile sadece okunabilir bellek, RAM'den farklı olarak cihazı üreten firma tarafından donanıma yazılan kodlardan ibarettir. Kimi insanlar ROM'ları değiştirebiliyor olsa da çok büyük oranda ROM'lar değişemez.

Kuzey Köprüsü

Ekran kartı işlemci ve RAM'leri kontrol eden bir köprüdür artık bilgisayarlarda anakartta bakıldığı zaman Kuzey Köprüsü bulunmamaktadır Bunun nedeni ise teknolojinin gelişmesi ile Kuzey köprüsünün işlemci tarafına yani işlemci donanmanın içine girmesi ile son bulmuş olmasıdır.

Güney Köprüsü

Kuzey köprüsünün haricindeki diğer tüm donanımları Güney Köprüsü tarafından yönetebileceğiniz anlamına gelmektedir. Bilgisayarın güney Köprüsü'ndeki her donanıma ihtiyacı yoktur. Örneğin: TV kartı gibi eski donanımlara Güney Köprüsü tarafından artık ihtiyaç duyulmaz.

Bit

Bilgisayar üzerinde yaptığınız tüm işler Bit'lik sistemden geçmektedir. Öyle ki birçok kişinin bildiği üzere bilgisayarlar 32 ve 64 bit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çok daha önceleri farklı çeşitleri bulunmuş olsa da bitler bilgisayar için birer vazgeçilmezdir. Bitleri nasıl görevi bilgisayarda gördüğünüz tüm işlevleri gerçekleştirmektedir.



Bu içeriğimizde bilgisayar terimleri ve donanımları hakkında temel bir bilgilendirme yaptık Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.