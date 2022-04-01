Bilgisayarınız İnternete Bağlanmıyorsa Ne Yapmalısınız?

"Bilgisayarım internete bağlanmıyor" hatası nasıl çözülür? Çok can sıkıcı durum ile karşı karşıya kalan PC kullanıcılarının uygulaması gereken bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, meydana gelen problemin çözüme kavuşmasına yardım edebilir.

Bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden internette gezinmek istediğinizde ya da çevrim içi tabanlı bir video oyununa girdiğinizde internet bağlantısı olmadığından ötürü bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

PC’nizin internete bağlanamamasının birden fazla nedeni olabilir. Sorun modemden mi yoksa bilgisayardan mı kaynaklandığını, bilgisayardan kaynaklanıyorsa problemin donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğunu tespit etmeniz gerekir.

Kullanım deneyimini doğrudan etkileyen ve oldukça can sıkıcı bir sorun olan internete bağlanamama problemini bazı yöntemleri uygulayarak çözebilirsiniz.

"Bilgisayarım İnternete Bağlanmıyor" Hatası Nasıl Çözülür?

VPN programını devre dışı bırakın.

Bilgisayarınızı kapatıp açın.

Ethernet kablosunun takılı olduğundan emin olun.

Farklı ethernet kablosu deneyin.

Modemi yeniden başlatın.

Modemdeki ışıkları kontrol edin.

Ağ sorunlarını giderin.

Virüs taraması yapın.

Güvenlik Duvarı ve anti virüsü kapatın.

DNS sunucusunu değiştirin.

Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Yukarıda internete bağlanamama sorununu düzeltebilecek yöntemler yer alıyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. VPN Programını Devre Dışı Bırakın

Bir VPN hizmeti kullanmak çeşitli avantajlar sağlar fakat bazen bazı problemler ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. VPN hizmeti üzerinden bağlandığınız sunucuda bir sorun olabilir ve bunun sonucunda internete bağlanamayabilirsiniz.

İnternete bağlanamama problemi ile karşılaştıysanız ilk önce VPN programını geçici süreliğine devre dışı bırakmayı deneyin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

2. Bilgisayarınızı Kapatıp Açın

Bilgisayarınızda VPN hizmeti yoksa uygulayabileceğiniz ilk yöntem bilgisayarı kapatıp açmak. Yeniden başlatma işlemi, meydana gelen bazı sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bu nedenden dolayı bilgisayarınızı kapatın. Kısa bir süre bekledikten sonra yeniden açın.

3. Ethernet Kablosunun Takılı Olduğundan Emin Olun

İnternete ethernet kablosu aracılığı ile bağlanıyorsanız sorunun kaynağı kablo olabilir. Eğer bilgisayarı kapatıp açma işlemi sorununuzu çözmediyse ethernet kablosunun düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun çünkü kablo doğru bir şekilde takılmadığı takdirde internet bağlantısı sağlayamaz.

4. Farklı Ethernet Kablosu Deneyin

Ethernet kablosunu kontrol ettiyseniz ve düzgün bir şekilde takılıysa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Evde farklı bir ethernet kablosu varsa o kablo ile internete bağlanmayı deneyin çünkü bilgisayar ve modemin iletişim kurmasını sağlayan kabloda zaman içerisinde tel kopması gibi bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir.

5. Modemi Yeniden Başlatın

Modeminizin güç butonuna basın.

Modeminizin fişini çekin ve kablolarını çıkarın.

Yaklaşık 30 saniye boyunca bekleyin.

Fişi ve kabloları yeniden takın.

Güç butonuna tekrar basın.

Ağ ile ilgili sorunların kaynağı genellikle modemden kaynaklanır. Bu sebepten ötürü modeminizi kapatın. Bu işlemin hemen ardından modemin fişlerini çekin ve kablolarını çıkarın. Yaklaşık olarak 30 saniye bekledikten sonra fişi ve kabloları yeniden takın ve son olarak güç butonuna tekrar basın.

6. Modemdeki Işıkları Kontrol Edin

İnternet bağlantısının düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için modemde yer alan internet ve DSL gibi ışıkların yanması gerekir. Örneğin, internet ışığı yanmıyorsa sorunun kaynağı modem ya da internet servis sağlayıcısıdır. Bu nedenden dolayı modemde yer alan ışıkların yanıp yanmadığını kontrol edin.

7. Ağ Sorunlarını Giderin

Görev Çubuğu'nun sağ kısmında yer alan ağ simgesine sağ tıklayın.

"Sorunları gider" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Talimatları izleyin.

Pencereyi kapatın.

Windows işletim sistemlerinde yer alan sorun giderme aracını kullanarak sorunun bilgisayardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilirsiniz. Sorun giderme aracı, mevcut problemi otomatik olarak tespit eder ve sorunun çözümünü sağlamaya çalışır.

Söz konusu aracı çalıştırmak için ilk önce Görev Çubuğu’nun sağ kısmında konumlanan ağ simgesine sağ tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin gerçekleştirdiğiniz takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere yer alan "Sorunları gider" seçeneğine tıklayın. Açılan pencere üzerinden sorun otomatik olarak tespit edilmeye çalışılacak. Talimatları izleyin ve ardından pencereyi kapatın.

8. Virüs Taraması Yapın

Bilgisayarınıza bulaşan bazı kötü amaçlı yazılımlar, internet bağlantısının gerçekleşmesini engelliyor olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için güçlü bir anti virüs programı ile tarama işlemi yapmanız gerekir. Eğer bilgisayarınızda anti virüs programı yüklü değilse aşağıda yer alan bağlantı üzerinden bu konuda başarılı olan yazılımlara göz atabilirsiniz.

9. Güvenlik Duvarı ve Anti Virüsü Kapatın

Güvenlik Duvarı ve anti virüs programı her ne kadar güvenlik açısından oldukça büyük bir öneme sahip olsa da internet bağlantısını engelliyor olabilir. Bu nedenden dolayı Güvenlik Duvarı ve anti virüs programını geçici olarak devre dışı bırakın. Hemen ardından sorunun düzelip düzelmediğini kotnrol edin.

10. DNS Sunucusunu Değiştirin

Denetim Masası’ndaki "Ağ ve İnternet" kategorisine tıklayın.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsünü açın.

"Bağlantılar" bölümünde bulunan ağın üzerine basın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP /IPv4)" seçeneğine çift tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın" yazısına basın.

DNS adreslerini yazın.

"Çıkarken ayarları doğrula" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Mevcut DNS sunucuları, internete erişim noktasında problem yaşamanıza yol açabilir. Bu sebepten ötürü DNS sunucusunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. İlk önce Görev Çubuğu’ndaki arama butonu üzerinden Denetim Masası’nı açın ve ardından "Ağ ve İnternet" kategorisine tıklayın.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsünü görüntüleyin. "Bağlantılar" bölümünde konumlanan ağın üzerine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra "Özellikler" seçeneğini seçin ve hemen ardından "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP /IPv4)" yazısının üzerine çift tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından DNS adreslerini yazın ve ardından "Çıkarken ayarları doğrula" seçeneğine basın. Son olarak "Tamam" butonunu seçin.

11. Müşteri Hizmetleri ile İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hepsini denediyseniz fakat hiçbiri probleminizin düzelmesini sağlamadıysa internet servis sağlayıcınızın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.