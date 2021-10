Bilgisayarınız Uzaktan Çalışırken Güvende mi?

Pandemi dolayısı ile uzaktan çalışmaya devam ettiğimiz şu günlerde, kurumsal bilgisayarınızın güvenliği her zamankinden daha önemli hale geliyor. HP, kurumsal bilgisayar modellerine yönelik güvenlik çözümleri ile bilgisayarınızın en yüksek güvenlik seviyesine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Bilgisayarınız Siber Tehditlere Karşı Hazır mı?

Her gün neredeyse 350.000'den fazla yeni kötü amaçlı yazılım ortaya çıkıyor ve antivirüs yazılımları, yeni tehditlere ayak uydurmakta zaman zaman zorlanabiliyor. Bu gibi sorunlar, Covid-19 ile yaygınlaşan uzaktan çalışma dönemi süresince endişelerin artmasına neden oldu.

HP, iş bilgisayarı modellerinde yer verdiği çeşitli güvenlik protokolleri ile içten ve dıştan gelen tüm siber tehditlere karşı hazır olmanızı sağlıyor. Saldırılar tehdit haline gelmeden önce algılama, koruma ve kurtarma için artırılmış güvenlik özellikleri sağlayan şirket, iş bilgisayarınızın güvende kalması için elinden geleni yapıyor.

Örneğin bilgisayar korsanlarının kilit savunmalarınızı hedeflediği bir senaryoyu ele alalım: Koruma sisteminizin temel anahtarları ortadan kaldırılabilirse, bilgisayarınızın kontrolünü tamamen ele geçirilebilir. Bu nedenle donanım tabanlı güvenlik sistemleri; saldırıları tespit etmek, saldırılardan korunmak ve kurtulmak için en iyi savunma yöntemidir.

HP Endpoint Security Controller güvenlik yongası; HP Sure Start, HP Sure Run ve HP Sure Recover gibi koruma katmanlarını bünyesinde barındırıyor. Donanım tabanlı güvenlik sistemi sayesinde bilgisayarınız siber tehditlere karşı her zamankinden daha dayanıklı hale geliyor.

Yıkıcı saldırı yazılımlarının BIOS düzeyinde etkilerini önlemek için devreye giren HP Sure Start, BIOS'u saldırılardan ve bozulmalardan otomatik olarak kurtaran bir sistem olarak öne çıkıyor. Başka bir deyişle bilgisayarınızın BIOS'u kendi kendini onarıyor ve her zaman güvende kalmanıza yardımcı oluyor.

HP Sure Run, saldırganların savunma kanallarını aşmasını engellemek için direnç gösteriyor ve kritik güvenlik korumalarını sürekli olarak çalışır durumda tutmaya yardımcı oluyor. HP Sure Recover ise yalnızca bir ağ bağlantısı yardımı ile işletim sisteminizin hızlı, güvenli ve otomatik bir şekilde kurtarılmasını sağlıyor.

Her gün yüz binlerce yeni kötü amaçlı yazılımın ortaya çıktığı siber dünyada, geleneksel savunma yöntemleri yetersiz kalabiliyor. Üstelik bu kötü amaçlı yazılımların çoğu sürekli olarak kendilerini güncellerken ve gizlenmek için yapay zekadan yardım alırken, daha sert ve etkili güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymanız olasıdır.

Yapay zeka ile efektif bir savaş için HP Sure Sense yardımınıza koşuyor. Patentli derin öğrenme algoritmalarından ve gelişmiş sinir ağından faydalanan bu teknoloji, kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak algılıyor ve daha önce hiç görülmemiş saldırılara karşı dahi koruma sağlıyor. HP Sure Click ise bu tehditleri izole edilmiş bir sanal makineye hapsederek yok ediyor.

Siber güvenlik ile ilgili ihlallerin önemli bir kısmının kimlik bilgileri üzerinden gerçekleştiğini göz önüne alırsak, standart parola korumalarının iş bilgisayarları için yeterli olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. HP Multi-Factor Authenticate, istenmeyen fiziksel erişimlere karşı uygulanan artırılmış güvenliğe sahip kimlik doğrulama yöntemlerinden birisidir.

Böylece bilgisayarınızı parolaya ek olarak parmak izi sensörü (isteğe bağlı) ve yüz tanıma sensörü (isteğe bağlı) ile destekleyerek üç faktöre kadar kimlik doğrulamasını zorunlu tutabiliyorsunuz. Bu önlemlerle birlikte bilgisayarınıza sizden başka kimse erişemez hale geliyor.

BT yöneticilerinin en büyük beş sorundan birisi olarak listelediği uzak cihazları yönetmek, en iyi zamanlarda dahi oldukça karmaşık bir süreçtir. Güvenlik ayarlarını her yerden yönetmenizi sağlayan bir platform, beklenmedik tehditlere ve saldırılara karşı önemli bir avantaj sağlar. HP Sure Admin, BIOS ayarlarını uzaktan yönetebilmeleri için ilgili BT yöneticilerine güvenli bir dijital imza sağlıyor.

Tabii ki aynı oranda önemli diğer güvenlik sorunları da fiziki olanlardır. Bilgisayar korsanları sadece sabit disklerinizi kazmakla kalmazlar. Aynı zamanda uzaktan kameranıza erişmek ya da en sevdiğiniz kafede yanınıza oturarak ekranınızı gözetlemek gibi çeşitli alışılmadık yöntemlere de başvurabilirler.

HP Gizlilik Kamerası mekanik kamera kapağı ile son dönemlerin en büyük endişelerinden birisi haline gelen izlenmelere karşı korunduğunuzdan emin olmanıza yardımcı oluyor. HP Sure View ise tek bir düğme ile ekranınızı etrafınızdaki kişiler için okunamaz hale getiriyor.

Daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

HP ProBook 650 G8 (3S8P1EA) ile Üst Düzey Korumaya Sahip Olun

HP tarafından sunulan donanım tabanlı güvenlik özellikleri, HP ProBook 650 G8 (3S8P1EA) bünyesinde yer alıyor. Kurumsal kullanıma hitap edecek şekilde tasarlanan ve geliştirilen Intel® Core™ i7 işlemcili ProBook 650 G8, modern tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesini hedef alıyor.

ProBook 650 G8 performansa, güvenliğe, dayanıklılığa ve taşınabilirliğe odaklanan bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor ve kullanıcıların ekrandan işlemciye, bellekten depolamaya ve hatta şarj adaptöründen bağlantı standartlarına kadar neredeyse her detaya müdahale edebilmesini sağlayan bir konfigürasyon imkanına sahip.

Modelde standart olarak 15.6 inç boyutunda bir ekran bulunuyor ancak ekranın önemli detaylarını beş farklı kurulum arasından seçerek kendi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize uygun bir şekilde yapılandırabiliyorsunuz:

15.6 inç, HD, 250 nit, %45 NTSC

15.6 inç, Full HD, IPS, 250 nit, %45 NTSC

15.6 inç, Full HD, IPS, 400 nit, Düşük Güç, %72 NTSC

15.6 inç, Full HD, IPS, 1.000 nit, %72 NTSC, HP Sure View Bütünleşik Gizlilik Ekranı

15.6 inç, Full HD, Dokunmatik, 250 nit, %45 NTSC

Konfigürasyon imkanı ile ekranın çözünürlüğünü, panelini, tepe parlaklık değerini, renk skalasını ve dokunmatik desteğini bu beş seçenek arasından yapılandırabiliyorsunuz. Her varyantta standart olarak yansıma önleyici panele sahip olan modelde %80 ekran / gövde oranı bulunuyor.

ProBook 650 G8, iki adet bellek yuvası ile kutudan çıkıyor. Her bir slot azami 32 GB 3.200 MHz DDR4 RAM desteğine sahip ve bu da, modelde maksimum 64 GB RAM kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bellekler çift kanal yapılandırmasını destekliyor ve her iki yuva da müşteri tarafından erişilebiliyor, yükseltilebiliyor. Depolama tarafında ise karşınızda dört farklı seçenek bulunuyor:

Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD, 32 GB Intel® Optane™ bellek ile H10 (Azami 512 GB)

(Azami 512 GB) PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC (Azami 1 TB)

(Azami 1 TB) PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC (Azami 512 GB)

(Azami 512 GB) PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD (Azami 512 GB)

Temel bileşenlerden ayrılmadan önce, modelde sıvı dökülmesine karşı dayanaklı yapıya sahip olan HP Premium Klavye'nin bulunduğunu söylemek isterim. Kauçuk tuşlarla yeniden tasarlanmış olan klavye, bu sayede tutarlı bir dokunma hissi ve son derece sessiz yazı deneyimi sağlıyor.

Tabii ki kurumsal bir bilgisayarın kamerası, mikrofonu ve hoparlörü de oldukça önemli detaylardan birisidir. ProBook 650 G8, ekranın hemen üzerinde 720p HD çözünürlüğe sahip bir kamera ile kutudan çıkıyor. Kullanıcılar konfigürasyon sayfasından 720p HD IR kamera seçeneğine de sahip olabiliyor. Ayrıca modelde iki adet stereo hoparlör ve çift dizi mikrofon yer alıyor.

Bağlantı noktalarına baktığımızda 3 adet SuperSpeed USB Type-A (5 GB / sn), 1 adet SuperSpeed USB Type-C (10 GB / sn), 1 adet bütünleşik kulaklık / mikrofon portu, 1 adet HDMI 1.4b ve 1 adet AC güç kaynağı bulunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak SIM kart yuvası da eklenebiliyor.

Kablosuz bağlantı tarafında ise Tümleşik 10/100/1000 GbE NIC; Intel® 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 birleşimi, vPro® olmayan ya da Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi, vPro® olmayan arasında seçim yapabiliyorsunuz.

Cihazın güvenliği standart parola ve şifre doğrulamalarına ek olarak parmak izi sensörü (isteğe bağlı) ve yüz tanıma (isteğe bağlı) ile sağlanabiliyor. Bu sayede bilgisayarınızın fiziksel müdahalelere karşı güvende kaldığından emin olabiliyorsunuz. Ufak bir hatırlatma olarak parmak izi sensörü ve IR kamera, kullanıcılar tarafından tercih edilmiş olmalıdır.

3 hücreli 45 Wh polimer bataryaya sahip olan ProBook 650 G8; 45W AC, 65W AC, 45W USB Type-C ve 65W USB Type-C olmak üzere dört farklı adaptör imkanı sağlıyor. Yaklaşık 2 cm kalınlığındaki modelin (ağırlık yapılandırmaya bağlı değişebilir) 1,74 kg ağırlığında olduğunun da altını çizelim.