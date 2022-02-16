Netflix, Ünlü Oyun Serisi Bioshock’un Filmini İzleyicilerle Buluşturuyor!
Ücretli dijital içerik platformu Netflix, ünlü oyun serisi BioShock’u temel alan yeni bir orijinal film üzerinde çalışıyor.
Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan içerik platformu Netflix, orijinal içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Popüler oyun serisi BioShock’u temel alan bir film üzerinde çalışan Netflix’in 2K ve Take-Two ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Filmin detayları hakkında henüz net bir açıklama yapmayan platform, yaptığı duyuruda filmin ilk oyunla bağlantılı olacağının sinyallerini verdi.
"We all make choices, but in the end our choices make us."— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022
Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX
BioShock oyun serisi, ilk olarak 2007 yılında çıkan ve Art Deco/sualtı ortamına sahip çarpıcı bir oyun. Oyunseverler tarafından merakla beklenen filmin detayları paylaşıldıkça haberimizde yer vereceğiz.
Netflix’in Vikings Dizisi ‘Vikings: Valhalla’nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı
Dijital dizi ve içerik platformu Netflix, 2022 yılında da yeni içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içerisinde 70’den fazla yeni içerikle izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Netflix, popüler Vikings dizisinden 100 yıl sonrasını anlatan Vikings: Valhalla’nın yeni fragmanını paylaştı.
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