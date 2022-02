Netflix, Ünlü Oyun Serisi Bioshock’un Filmini İzleyicilerle Buluşturuyor!

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan içerik platformu Netflix, orijinal içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Popüler oyun serisi BioShock’u temel alan bir film üzerinde çalışan Netflix’in 2K ve Take-Two ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Filmin detayları hakkında henüz net bir açıklama yapmayan platform, yaptığı duyuruda filmin ilk oyunla bağlantılı olacağının sinyallerini verdi.

"We all make choices, but in the end our choices make us."



Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX