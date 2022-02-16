Netflix, Ünlü Oyun Serisi Bioshock’un Filmini İzleyicilerle Buluşturuyor!

Ücretli dijital içerik platformu Netflix, ünlü oyun serisi BioShock’u temel alan yeni bir orijinal film üzerinde çalışıyor.

Netflix, Ünlü Oyun Serisi Bioshock’un Filmini İzleyicilerle Buluşturuyor!
Buse Yılmaz
Buse Yılmaz -

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan içerik platformu Netflix, orijinal içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Popüler oyun serisi BioShock’u temel alan bir film üzerinde çalışan Netflix’in 2K ve Take-Two ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Filmin detayları hakkında henüz net bir açıklama yapmayan platform, yaptığı duyuruda filmin ilk oyunla bağlantılı olacağının sinyallerini verdi.

BioShock oyun serisi, ilk olarak 2007 yılında çıkan ve Art Deco/sualtı ortamına sahip çarpıcı bir oyun. Oyunseverler tarafından merakla beklenen filmin detayları paylaşıldıkça haberimizde yer vereceğiz.

Netflix’in Vikings Dizisi ‘Vikings: Valhalla’nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı
İNTERNET

Netflix’in Vikings Dizisi ‘Vikings: Valhalla’nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Dijital dizi ve içerik platformu Netflix, 2022 yılında da yeni içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içerisinde 70’den fazla yeni içerikle izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Netflix, popüler Vikings dizisinden 100 yıl sonrasını anlatan Vikings: Valhalla’nın yeni fragmanını paylaştı.

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