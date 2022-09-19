Bir Zamanların Vazgeçilmez Efsanevi Oyunları

Günümüzde hâla çok fazla kişi tarafından oynanan bir zamanların vazgeçilmez oyunları efsane oyunlar arasında yer almaktadır. Özellikle kiminin hikayesi kimininse arkadaşlarla verdiği keyfi yeni çıkan birçok oyun vermemektedir. Peki, bu efsanevi oyunlar nelerdi bir zamanların vazgeçilmez oyunları hangileri gelin birlikte bakalım

Bir Zamanların Vazgeçilmez Oyunları

Half Life

Counter Strike 1.6

GTA San Andreas

GTA Vice City

Mario

Pac-Man

PES 2013

Left 4 Dead 2

Mayın tarlası

Half Life

Bir deneyden sonra işler karışmakta ve olaylar burada başlamaktadır. Hepimizin bildiği üzere uzun bir tren yolculuğu ile başlayan Half Life milyonlarca kişi tarafından oynanmış ve en çok sevilen efsanevi oyunlar arasında yer almıştır, bilim kurgu video oyunu olan Half Life Valve tarafından geliştirilmiştir. Oyunun konusu dünyayı yaratıkların işgal etmesi üzerine kurulmuştur.

Counter Strike 1.6

Şüphesiz ki Counter Strike, en çok oynanan FPS oyunları arasında yer almaktadır. Birçok Counter Strike oyunu çıkmıştır ancak aralarından biri vardır ki hiç şüphesiz efsanevi olmuş ve günümüzde halen oynayıcısı bulunmaktadır. En çok oynanan harita Dust-2 ise oyunun en çok sevilen haritalarından birdir. Counter Strike teröristlerin ve anti teröristlerin çatışmasını anlatmaktadır.

GTA San Andreas

Oyunun en zor görevlerinden biri olan helikopter görevi birçok oyuncuyu hem eğlendirmiş aynı zamanda çok da fazla sinirlendirmiştir. Rockstar'ın bu görevi zor yapması belki de oyunda bulunan küçük bir gizem'in parçasıdır. Milyonların kalbini çalmış GTA San Andreas 2004 yılında hayatımıza girmiştir.

GTA Vice City

Oyunun baş karakteri Tommy'in yüzme bilmemesi birçok oyuncu tarafından sevilmese de oyunun diğer özellikleri oyuncuların kalbini çalırıyordu. Öyle ki bir yerleri satın alabiliyor, arabada radyo çalabiliyor ve birçok aracı kullanabiliyorsunuz.

Mario

Hiç şüphesiz bir zamanların efsanevi oyunları arasında Mario'dan söz etmemek olmaz birçok türü bulunan Mario prensesi kurtarmak için birçok zorlu görevden geçmektedir. Son bölümde ejderha ile karşı karşıya gelen Mario Ejderhayı atlattıktan sonra sevgili prensesine kavuşur. Ayrıca, efsanevi oyun Mario nun hikayesi neydi merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Pac-Man

İlk olarak farklı bir adı ile karşımıza çıkan ve kadınlar için tasarlanmaya çalışılan Pac-Man oyunu Sizi öldürecek yaratıklardan kaçarak puanları toplamanız üzerine kurulmuş bir oyundur. Oyunda yapabileceğiniz maksimum skor 3 milyon 333 bin 360'tır.

PES 2013

Türkiye ligi ve birçok ligin bulunduğu PES 2013, en çok oynanan Pes oyunları arasında yer almaktaydı özellikle kariyer modu ile kendinizi geliştirebilir ve oyuncularınızı güçlendirebilir. PES 2013 Hiç şüphesiz ki bir zamanların efsanevi oyunları arasında yer almakta öyle ki başlangıç müziği halen dinlenilmektedir.

Left 4 Dead 2

Dünyada bir şeyler ters gitmiş ve İnsanlar zombiye dönüşmekteydi 4 arkadaş kendilerini kurtarmak için yardım beklemekti ancak yardıma ulaşmaları için zombileri geçmeleri gerekmekte. Left 4 Dead 2 milyonların kalbini kazanmış ve bir zamanların efsanevi oyunları arasında yer almıştır.

Online modu bulunan oyunun birçok oyuncu tarafından halen oynandığını söylemekte yarar var. Öyle ki motorlu testereyle zombileri kese bileceğiniz, pompalı tüfek ile çok rahat ilerleyebileceğiniz serüvende sizleri en zorlayacak şeylerden biri de cadı ile karşılaşmanız ve cadıyı rahatsız etmeniz olacaktır.

Mayın Tarlası

Listemizin sonuncusu olan efsanevi oyunlar arasında Mayın Tarlasını koymamak olmazdı. Windows işletim sistemine ait olan Mayın Tarlası oldukça basit bir yapıya sahip ve milyonlar Hatta milyarlarca kişi tarafından oynanmış olabilir.

Şu anki yeni neslin pek bilmediği Mayın Tarlası bir zamanların vazgeçilmez efsanevi oyunları arasındaydı. Ayrıca Mayın Tarlası oyunu Windows 3.0 işletim sistemi ile hayatımıza girmişti.

Bu içeriğimizde bir zamanların vazgeçilmez oyunlarını yâd etmiş olduk Sizler bir zamanların vazgeçilmez oyunları listesinde hangi oyunların yer almasını isterdiniz aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Geçmişten bugüne GTA oyunlarının evrimi adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.