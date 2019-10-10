Black Friday 2019 Ne Zaman Başlayacak? Hangi Tarihte Gerçekleşecek?

Her sene büyük alışveriş kampanyalarının düzenlendiği, yalnızca elektronikte değil hemen hemen her kategoride büyük indirimlerin yapıldığı Black Friday ya da diğer adıyla Kara Cuma, bu sene de düzenlenecek. Peki Black Friday 2019 ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde gerçekleşecek ve hangi güne denk geliyor? Merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

Black Friday Nedir?

Amerika'da Şükran Günü'nün ardından gelen ilk cuma günü gerçekleşen Black Friday, hem mağazalarda hem de internette pek çok büyük indirimin ve kampanyanın gerçekleştiği özel bir gün olarak bilinir. Büyük indirimlerin düzenlendiği bugün, hem tüketiciler hem de mağazalar açısından oldukça büyük fırsatlar sunar.

Tüketiciler uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı bulurken, satıcılar da diğer günlere oranla çok daha yüksek miktarda olan müşteri sayesinde daha çok ürün satabilir. Pek çok mağaza bu günlerde mağazalarını diğer günlere göre daha erken saatlerde açıp daha geç saatlerde kapatırken, bazı mağazalar 24 saat hizmet verir.

İlk başta Amerika'da başlayan Black Friday, ardından Kanada ve İngiltere'ye, daha sonrasında ise dünya geneline yayıldı.

Black Friday 2019 Ne Zaman Gerçekleşecek?

Geçtiğimiz sene 23 Kasım tarihinde gerçekleşen Black Friday, bu sene 29 Kasım tarihinde gerçekleşecek. 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:00 itibarıyla, indirimlerin yavaş yavaş uygulanmaya başlayacağını görebilirsiniz.

Black Friday'de Hangi Ürünler İndirime Girer?

Black Friday ülkemizde daha çok teknolojik ürünler ile bağdaşmış olsa da çok büyük bir ürün grubuna direkt olarak yansır. İşte Black Friday sırasında indirime giren ürün gruplarından bazıları:

Akıllı Telefonlar

Bilgisayarlar

Beyaz Eşyalar

Elektronik Ürünler

Elektrikli Ev Aletleri

Kişisel Bakım

Ofis Ürünleri

Süpermarket

Bebek Bakım Ürünleri

Giyim

Makyaj

Hobi Ürünleri

Black Friday'de İndirim Yapan Markalar Hangileri?

Farklı ürün kategorilerinden pek çok marka, kendi ürünlerine istediği ölçüde indirim yapabilir ya da yapmayabilir. İstediğiniz ürünlerin indirime girip girmediğini öğrenmek için markanın internet sitesine ve çevrimiçi alışveriş platformlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bazı markalar indirimlerini gün boyu yaparken, bazı markalar günün belirli saatleri için geçerli yapabiliyor. Bu gibi durumlar için istediğiniz ürünleri önceden not almalı ve gün içerisinde takipte kalmalısınız.