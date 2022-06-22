Botslab Robot Vacuum Cleaner S8 Plus İncelemesi

Otomatik kir ve toz toplama teknolojisi ile donatılan Botslab Robot Vacuum Cleanr S8 Plus, kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor? Bu inceleme yazısında Botslab'ın robot süpürgesinin kullanıcı deneyimini üst seviyede tutmak açısından sunduğu özellikler de dahil olmak üzere birçok noktaya değineceğiz.

Botslab Robot Vacuum Cleaner S8 Plus Detaylı İnceleme

Ev süpürme ve temizleme işi oldukça zahmetli ve yorucu bir iş olduğu için erteleyebildiğimiz kadar erteleyebildiğimiz bir iştir. Hem zamanımızı alıp hem de bizi ziyadesiyle yorduğu için alternatif çözümlere başvurmak isteyebiliyoruz.

Robot süpürgelerse şüphesiz ki son zamanların bir numaralı oyuncusudur. Çoğu insan, robot süpürge satın alarak evini daha az çaba sarf ederek ya da hiç çaba harcamasına gerek kalmadan temizleyebiliyor.

Siz de yakınlarda bir robot süpürge satın almak istiyorsanız bilmeniz gereken bazı kritik noktalar bulunuyor. Öncelikle robot süpürge satın alırken bilinçli hareket etmek gerekiyor. Başka bir deyişle alacağınız ürün sizi pişman değil memnun etmelidir.

Botslab'ın akıllı robot süpürgesi de tam olarak bunu yapıyor. Sahip olduğu özellikler, uzun kullanım süresi ve daha birçok üstün yanı ile rakiplerinin arasından etkili bir şekilde sıyrılıp çıkmayı başarıyor. Baştan aşağı çeşitli algoritmalarla donatılan süpürge, o çalışırken temizliği dert etmeden işlerinizle ilgilenmenize yardımcı oluyor.

Botsclab'ın robot süpürgesi, uzaktan kontrol desteğine sahiptir. Uzaktan kontrol etme özelliği sayesinde evde olmadığınızda bile robot süpürgenizi dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz.

Google Home, Amazon Echo, Clova ve Yandex gibi akıllı hoparlörlerle uyumlu robotun öne çıkan başka bir özelliği de temizlik planlayıcısıdır. Bu özellik sayesinde her odanın ne zaman temizleneceğini belirleyebiliyorsunuz. Şu şekilde örneklendirilebilir:

Sabah oturma odası

Öğlen yatak odası

Evinizin çok çabuk kirlenen bir bölümü mü var? Belirli bir bölge için temizlik planlama özelliği ile o bölgenin her zaman temiz olduğundan emin olabilirsiniz.

Çok katlı bir eviniz varsa robot süpürge 10 kata kadar haritalama yapabiliyor. Katın her değişmesinde hızlıca plan değişikliğine gidiyor. Benzer şekilde birden fazla Wi-Fi ağı arasında da hızlıca geçiş yapabiliyor. Kayıt altındaki kat planlarını adlandırabilir, silebilir ya da favorilere ekleyebilir.

Gürültüden şikâyet ediyorsanız Botslab Robot Vacuum Cleaner S8 Plus ile bu artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Süpürge, ses şiddetini performansından hiçbir ödün vermeden 57 dB'de tutarak size sessiz ve rahat bir ortamda çalışma ya da dinlenme olanağı tanıyor. Gürültü ölçümü, ses geçirmez bir odada robottan 1 metre uzaklıktaki bir noktada yapılmıştır.

Botslab tarafından üzerinde uzun uzadıya durularak test edilen 4 litrelik toz torbası, sıradan bir ailenin evinde biriken tozu yaklaşık 70 gün boyunca tutabiliyor. Gün sayısı elbette ki kullanım şekline bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Botslab Robot Vacuum Cleaner S8 Plus, halılarda derinlemesine temizlik için etkinleştirilmeye açık bir moda sahiptir. Bu mod, Botslab uygulaması üzerinden açılabiliyor. Mod bir kere etkinleştirildiğinde halı için emiş gücü de otomatik olarak artıyor ve daha iyi temizlik yapıyor.

2700 Pa emiş gücüne sahip olan süpürge, sanal duvar ekleme özelliğine de sahiptir. Bu özellik ile sık sık yaşanan takılmaların önüne geçilebiliyor ancak robot süpürgenin özellikle bu tür sorunlar için gelişmiş algılama sistemine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu sistem, olası takılmalar iyice seyrek hâle getiriyor.

Takılmalara benzer şekilde engeller için de önemli bir özellik sunuyor. Süpürge, 2 santimetrelik engelleri tırmanarak aşabiliyor. Düşme önleme algılayıcısı da merdivenlerin önünde meydana gelebilecek düşmelerin önüne geçiyor. Robot kaldırıldığında ya da devrildiğinde de çalışmayı otomatik olarak durduruyor.

Botslab Robot Vacuum Cleaner S8 Plus Özellikleri

Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Emme Gücü: 600 / 1000 / 1500 / 2700 Pa

600 / 1000 / 1500 / 2700 Pa Su Tankı: 300 ml

300 ml Gürültü: 59 / 61 / 63 / 65 dB

59 / 61 / 63 / 65 dB Engel Tırmanma Kapasitesi: 2 cm

2 cm İşlemci: 4 çekirdekli RK3308

4 çekirdekli RK3308 Nominal Güç: 30W

30W Toz Haznesi: 0,35L

0,35L Filtre Tipi: Yıkanabilir

Yıkanabilir Paspaslama Süresi: 90 dakika (90 metrekare)

90 dakika (90 metrekare) Çalışma Süresi: 250 / 210 / 140 / 110 dakika (150 metrekare)

250 / 210 / 140 / 110 dakika (150 metrekare) Uzaktan Kontrol Desteği: Var

Var Çarpma Önleme: Var

Var Düşme Engelleme: Var

Var Boyut: 340 x 340 x 95 mm (13,4 x 13,4 x 3,7 inç)

Toz Toplama ve Şarj Ünitesi Özellikleri