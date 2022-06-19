Bu Siteye Ulaşılamıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Bir Web sitesine girmeye çalıştığımız zaman bu siteye ulaşılamıyor sorunu karşımıza en çok çıkan hatalar arasında, kimi zaman site içerisindeki hatalardan bazen de bizim tarayıcımızın çerezlerindeki hatalardan kaynaklanan bu siteye ulaşılmıyor hatası ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu yazımızda sizlere bu hatanın nasıl giderileceğinden bahsedeceğiz.

Bu Siteye Ulaşılamıyor Sorunu Çözümü

VPN ile siteye giriş yapmak.

Gizli sekme kullanarak giriş yapmak.

Tarayıcı önbellek ve çerezlerini temizlemek.

IP ayarlarını sıfırlamak.

Tarayıcı ayarlarını sıfırlamak.

Tarayıcıyı sıfırlayıp tekrar kurmak.

Gizli Sekme ile Bu Siteye Ulaşılamıyor Hatasını Çözmek

En kolay işlemlerden biridir ancak bu işlem siteye ulaşılamıyor hatasını her zaman işe yaramayabilir. Yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Google Chrome kullanıyorsanız:

Sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayın.

Yeni Gizli pencere oluştur butonuna tıklayın.

Girmek istediğiniz Web sitesini aratınız veya linkini giriniz.

Ulaşmak istediğiniz siteye gitmiş olacaksınız.

Opera tarayıcısı kullanıyorsanız:

Sol üst köşede bulunan menü butonuna tıklayın.

Açılan pencereden Yeni özel butonuna basınız.

Girmek istediğiniz Web sitesini aratınız veya linkini giriniz.

Ulaşmak istediğiniz siteye gitmiş olacaksınız.

Tarayıcı Ayarları Nasıl Sıfırlanır?

Birçok defa bu siteye ulaşılamıyor hatası almak sizi artık bunaltmış olacaktır. Bu hatanın belki de en kolay yönlerinden biri tarayıcı ayarlarını sıfırlamak olacaktır.

İlk olarak tarayıcının sağ üstünden bulunan “üç nokta” butonuna tıklayalın.

Daha sonra açılan pencerenden ayarlar sekmesine tıklayalın.

Sol alt kısımda bulunan "Gelişmiş" kısmına tıklayın.

Orada bulunan “Sıfırla ve Temizle” butonuna tıklayın.

Açılan sayfadan “Ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin” kısmına tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var, bu işlemi yaptığınızda tarayıcınız ilk hali nasıl ise o şekilde olacaktır. Bu yüzden daha önceden yüklediğiniz eklentileri baştan kurmanız gerekecek.

IP Ayarları Nasıl Sıfırlanır?

Bilgisayarınızda Windows arama kısmına gidin.

Arama kısmına “Windows PowerShell” yazın.

Uygulamaya tıklayın.

Açılan pencereye aşağıda bulunan kodları yapıştırın.

ipconfig/release

ipconfig/all

ipconfig/flush

ipconfig/renew

netsh int ip reset

netsh winsock reset

İşlem tamamlanmış olacak.

Bu yazımızda sizlere baş belası olan bu siteye ulaşılamıyor hatasının çözümlerinden bahsettik sizler bu hata ile karşılaştığınız zaman neler yapıyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.