Bu Yılın En İyi Ekran Kartları

Bilgisayar donanımları sektörüne baktığımız zaman her yıl onlarca yeni model ekran kartı piyasaya çıkıyor. Bu ekran kartlarının da birbirlerine çok yakın özelliklere, performansa ve aynı zamanda yakın fiyatlara sahip olmaları da kullanıcıları oldukça kararsız bırakabiliyor. Ben de bu yazımda sizlere fiyat sıralamasıyla birlikte ucuzdan pahalıya 2017'nin en iyi ekran kartlarını sıralayacağım. Bu sıralama esnasında performans, dayanıklılık, ekonomiklik gibi birçok detayı göz önünde bulunduracağım.

En İyi Giriş Seviyesi Ekran Kartı (100$'a kadar)

GeForce GT 1030 vs Radeon RX 550

Giriş seviyesi yani çok da pahalı olmayan ekran kartlarına baktığımız zaman seçilebilecek en iyi iki model Nvidia'nın GeForce GT 1030'u ile AMD'nin Radeon RX 550'si olarak görünüyor. Fakat bu ikisi arasından bir tercih yapmak gerektiğinde ise daha hızlı olduğu için ve aynı zamanda daha az güç tüketip daha iyi hızaşırtılabilir de olduğu için Nvidia GeForce GT 1030 ön plana çıkıyor. Hatta fiyatının da RX 550'ye göre daha uygun olması bu ikili karşılaştırmada GT 1030'u direk galip yapıyor diyebiliriz.

RX 550'nin GT 1030'a göre tek avantajı Freesync teknolojisi sayesinde iyi bir oyun deneyimi sağlıyor olması. Fakat GT 1030 da Nvidia'nın G-Sync teknolojisini desteklediğinden dolayı aslında bu durum bir avantaj olarak sayılmıyor bile. Avrupa fiyatlarına baktığımız zaman GT 1030 70$'a, RX 550 ise 80$'a alınabiliyor. Ülkemizde ise 2GB'lık Asus GT 1030 350 lira civarındayken, yine 2GB'lık Asus RX 550 ise 450 lira civarına geliyor.

En İyi Orta Seviye Ekran Kartı (200$'a kadar)

GeForce GTX 1050 vs Radeon RX 560

veya

GeForce GTX 1050 Ti vs Radeon RX 570

Birbirlerine çok yakın performans sergileyen GTX 1050 ve RX 560'a baktığımız zaman 130$ civarı birer fiyat etiketine sahip olduklarını görüyoruz. Bu durumda üzerine 10$ daha ekleyip 150$ civarına GTX 1050 Ti almak çok mantıklı görünüyor.

Fakat Avrupa'da GTX 1050 Ti, Radeon RX 570'den biraz daha ucuz ve mantıklı bir seçenek iken, bizim ülkemizde daha pahalı olarak satılıyor. GTX 1050 Ti, en yakın rakibi olan Radeon RX 570'e göre 100 lira daha pahalı bir durumda. Arada çok fazla bir performans farkı olmadığından ve RX 570'in gayet güçlü olmasından dolayı burada tercihimiz Radeon RX 570 oluyor.

En İyi Orta-Üst Seviye Ekran Kartı (300$'a kadar)

GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580

GeForce GTX 1060, 3GB veya 6GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğine sahipken, Radeon RX 580 ise 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Fakat söz konusu ekran kartı olunca tek kriter bellek olmuyor. Genel özelliklerini göz önüne aldığımız zaman 210$ civarı bir Avrupa fiyatına sahip olan GTX 1060 3GB oldukça mantıklı bir seçenek olarak gözümüze çarpıyor. Yani örneğin 24 inç ve üzeri bir monitöre sahip değilseniz 3GB olan versiyon sizin için gayet yeterli olacaktır.

Yine Avrupa fiyatlarına baktığımız zaman GTX 1060 6GB'ın 280$ civarı bir fiyata, Radeon RX 580 8GB'ın ise 230$ civarına satıldığını görüyoruz. Fakat ülkemizde MSI RX 580 8GB 1718TL'ye, MSI GTX 1060 6GB ise 1748TL'ye satılıyor. Yani Avrupa'daki kadar gözle görülür bir fiyat farkı yok. Asus GTX 1060 3GB ise 1180TL'ye, Asus RX 580 4GB ise 1541TL'ye satılıyor. Tüm bu 4 ekran kartını karşılaştırdığımızda şüphesiz en mantıklı seçenek GTX 1060'ın 3GB'lık versiyonu oluyor.

En İyi Üst Seviye Ekran Kartı (400$ civarı)

GeForce GTX 1070 vs Radeon RX Vega 56

İyi bir ekran kartı almak için bütçenizden 400$ civarı bir miktar ayırabildiyseniz gözümüze çarpan en mantıklı iki seçenek yukarıdaki gibi görünüyor. Fakat harcanan Watt başına performansa bakıldığı zaman Vega 56 biraz daha iyi olsa da arada çok fark bulunmuyor.

Ayrıca Vega 56 şu an için sadece AMD'nin referans soğutmasıyla alınabildiğinden ve biraz daha pahalı olduğundan dolayı GTX 1070'i seçmek daha mantıklı görünüyor. Ama fiyat farkını ödemeye razıysanız ve güç tüketimi de sizin için çok önemli değilse RX Vega 56 da alınabilir.

En İyi Üst Seviye Ekran Kartı (500$ ve üzeri)

GeForce GTX 1080 vs Radeon RX Vega 64

En üst seviye ekran kartlarına baktığımız zaman bu iki seçenek karşımıza çıkıyor. Her iki ekran kartı da çok yüksek ve birbirlerine yakın performans değerlerine sahipken RX Vega 64'ün soğutmasının biraz gürültülü olduğunu düşünüyoruz.

Bu karşılaştırmada tüm açılardan bakıldığı zaman GTX 1080 ekran kartını seçmek daha mantıklı görünüyor. Fakat GTX 1080'in biraz daha performanslı versiyonu olan 1080 Ti'a gerek olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Avrupa'da bir GTX 1080 530$ civarına alınabilirken GTX 1080 Ti 750$ civarına geliyor. Bu kadar fiyat farkını, ufak bir performans artışı için ödemeye pek de gerek yok.

Sonuç

Yeni nesil oyunları yüksek ayarlarda oynayabilmek, zorlu grafik uygulamalarını bilgisayarınız üzerinde gerçekleştirebilmek gibi amaçlarınız varsa bugün ülkemizde kesinlikle 1000 lira ve üzeri bir ekran kartı almanız gerekecek. Karşılaştırmalarımızda seçtiğimiz ekran kartlarını sizin de kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre tekrardan kıyaslamanız mantıklı olacaktır. Biz bu karşılaştırmamızda fiyata göre sıraladığımız ekran kartlarını fiyat/performans değerlerini ölçüt alarak kıyasladık.