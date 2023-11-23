%60'a Varan İndirim: BuhoCleaner Bakım Programı

Mac ve MacBook'un ilk günkü performansta çalışmasını sağlamak, kapsamlı temizlik gerçekleştirmek ve sistem durumunu kolayca görüntülemek isteyen kullanıcılar için ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir program mevcut. BuhoCleaner gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Silinen programların kalıntıları ve aynı fotoğraflar depolama alanının gereksiz şekilde artmasına yol açıyor. Öte yandan bilgisayar, bazı sebeplerden ötürü ilk günkü performansı sergileyemiyor. Bu ve buna benzer nedenler, genel kullanımı önemli ölçüde olumsuz etkilenmesine yol açıyor.

Depolama alanının gereksiz şekilde artmaması ve performansın olumsuz şekilde etkilenmemesi açısından bilgisayara düzenli olarak bakım yapmak büyük bir öneme sahiptir. BuhoCleaner, bu zahmetli bakım işlemlerini çok hızlı ve kolay hâle getiriyor.

Gelişmiş özellikleri ve modern arayüzü ile dikkat çeken BuhoCleaner, Black Friday kapsamında çok büyük bir fırsat sunuyor. Bu rehberde Sonoma sürümünü ve Apple M3 işlemcisini de destekleyen programın neler sunduğunu ve ne kadar fiyata düştüğünü açıkladık.

BuhoCleaner Özellikleri

Kullanılabilir alan miktarını kolayca artırma

Aynı fotoğrafları, dosyaları ve klasörleri temizleme

Büyük boyutlu dosyaları bulma ve silme

Disk alanını görsel olarak yönetme

Programları kapsamlı olarak silme

Yaygın kullanılan 100'den fazla uygulama için özelleştirilmiş çözüm

Mac ve MacBook'un her zaman en yüksek performansı sergilemesini sağlama

Sistem durumunu gerçek zamanlı olarak görüntüleme

İşlemci sıcaklığı ve işlemci yükü gibi bilgilere erişme

RAM'i boşaltma

DNS önbelleğini temizleme

Başlangıç ögelerini yönetme

BuhoCleaner'ın Flash Clean özelliği, Mac ve MacBook'un depolama alanını tüketen tüm gereksiz ögeleri bulmanıza ve silmenize yardımcı oluyor. Böylece gigabaytlarca boş alanı sadece birkaç saniye içerisinde tekrar elde edebiliyorsunuz.

Bilgisayarın herhangi bir yerinde bulunan gereksiz büyük boyutlu dosyalar, depolama alanının olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Program, büyük boyutlu dosyaların çok hızlı bir şekilde bulunmasına ve silinmesine imkân tanıyor.

Mac ve MacBook'larda aynı fotoğraflar, dosyalar ve klasörler de boş alan miktarının azalmasına neden olur. Bunları tek tek bulmak çok zaman kaybettirir. BuhoCleaner, aynı olan tüm fotoğrafları, dosyaları ve klasörleri tarayıp tek seferde temizlenmesini sağlıyor.

Programda disk alanını analiz eden bir özellik bulunuyor. Bu özellik sayesinde disk alanı kullanımını görsel olarak görüntüleyebiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Gereksiz dosyalar varsa yer açmak için kolayca silebilirsiniz.

BuhoCleaner ile program kaldırma işlemi çok basit ve hızlıdır. Gelişmiş filtreleme ve gruplandırma seçenekleri de programlara kolayca ulaşabilmenize imkân tanıyor. Program kaldırma özelliği, silinemeyen programların da kaldırılmasına yardımcı olabiliyor.

Depolama alanı temizledikten sonra silinen programların artıklarının da silinmesi önemlidir. Program kapsamlı bir temizlik gerçekleştirerek hem programların hem de kalıntıların silinmesini sağlıyor. Modern arayüzüyle dikkat çeken program yaygın olarak kullanılan 100'den fazla uygulama için özelleştirilmiş çözüm sunuyor.

Mac ve MacBook'u hızlandırmak ve kullanıcının gün boyu üretken olmasını sağlamak için tasarlanan program, RAM boşaltma işlemini de gerçekleştirebiliyor. Daha hızlı önyükleme süresi elde edilmesini sağlayan program, sahip olduğu araçlar sayesinde bilgisayarların ilk günkü performansı elde etmesine imkân tanıyor.

Sistem durumunu gerçek zamanlı olarak görüntüleme aracı da bulunuyor. Bu araç üzerinden RAM ve disk kullanımına, işlemci sıcaklığına ve yüküne, fan hızına, ağ durumuna ve depolama alanına erişebilirsiniz. Böylece bu bilgileri kolayca takip edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Gelişmiş özellikleri ve modern arayüzüyle dikkat çeken BuhoCleaner Mac ve MacBook'ların ilk günkü performansta çalışmasına yardımcı oluyor. Aynı fotoğrafları, dosyaları ve klasörleri silme ve sistem durumunu gerçek zamanlı görüntüleme gibi işlevler de ihtiyaçların fazlasıyla karşılanmasını sağlıyor.

Eğer Mac veya MacBook'unuzun depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa ve performans tarafında problemler yaşamaya başladıysanız BuhoCleaner'ın Black Friday fırsatını kaçırmamalısınız. Böylece bakım işlemlerini çok hızlı ve kolay şekilde yapabilirsiniz.

BuhoCleaner Black Friday İndirim Fırsatı

BuhoCleaner Black Friday kapsamında "Family" planı yüzde 50 indirim ile beraber 45,99'dan 17,99 dolara, "Single" planı ise yüzde 40 oranında indirim ile birlikte 29,99 dolardan 14,99 dolara düştü.

Family planı ömür boyu olarak 3 Mac veya MacBook'ta, Single planı ise ömür boyu olarak yalnızca 1 Mac veya MacBook'ta kullanılabiliyor.