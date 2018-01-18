CES 2018 - Akıllı Telefonlar ve İlginç Teknolojik Ürünler

Tamindir.com olarak katıldığımız Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018’de tanıtılan akıllı telefonları ve gözümüze çarpan ilginç teknolojik ürünleri bir araya topladık. Sony, LG, Huawei başta olmak üzere önemli markaların CES 2018 Fuarı’nda sergiledikleri ürünlere gelin hep birlikte bakalım.

Her sene Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES’de bu sene akıllı telefonların yanı sıra “yenilikçi” diyebileceğimiz birçok ürün gördük. Telefon tarafında Vivo’nun ekran altından parmak izi okuma teknolojisine sahip akıllı telefonundan ZTE’nin katlanabilir telefonuna, asıl pazarda söz sahibi firmalardan çıkmasını beklediğimiz telefonları gördük, inceleme videolarını sizlerle paylaştık. Telefon dışında dans eden robot, üç boyutlu kalem, duvarı kaplayan televizyon, helikopterli otobüs, akıllı köpek ve daha saymakla bitmeyecek ilginç bulduğumuz ürünleri de inceleyip sizlere aktardık. Şimdi gelin, bu ürünlere yakından bakalım.

CES 2018 - Akıllı Telefonlar:

Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra

Sony, CES 2018’de üç akıllı telefon modeli Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve L2 ile karşımıza çıktı. Selfie odaklı çift kameralı telefonlardan Xperia XA2 ve XA2 Ultra’yı inceleme şansı bulduk. Sony’den artık gelmesini beklediğimiz çerçevesiz tasarım bu modellerde de gelmedi. Üst ve alttan bırakılan geniş boşlukları, keskin kenarlarıyla Xperia serisinin klasik tasarım anlayışını koruyan modeller, orta seviye donanıma sahip. Sony, 2018’de OLED ekranlı akıllı telefonla karşımıza çıkacak mı? sorusunun yanıtı umarız olumlu olur. Dünyanın 4K OLED ekranlı ilk akıllı telefonunun Sony’den geleceğine ilişkin dedikoduların gerçeğe dönüşmesi dilediğiyle.

Vivo Phone

Apple ve Samsung gibi önemli isimlerden bekleyip göremediğimiz teknolojilerden ekrana gömülü parmak izi okuyucu Vivo’dan geldi. Synaptics tarafından geliştirilen bu teknoloji, şimdilik sadece OLED panellerde çalışıyor. Ayrıca parmak izinizi okutmak için öncelikle telefonun kilidini açmanız gerekiyor. Hız yönünden iPhone’lardan geri kalır bir yanı olmayan bu teknolojiyi pazarda satılacak bir telefonda görmek güzel. Umarız Vivo Phone’un ardından iPhone X’un yeni modelinde, Samsung’un üst seviye telefonlarında da görürüz. Apple’ın karanlıktada da çalışan üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi Face ID’den çok daha pratik ve de güvenli olduğu aşikar.

ZTE Axon M

CES’de ilgici çekici akıllı telefonlardan birisi de ZTE Axon M idi. İki adet 5.2 inç ekranıyla kendisine çeken telefon, ekran bölme özelliğini sıklıkla kullananların kalbini çalacak gibi. Aynı anda iki farklı uygulama çalıştıran, bir yandan video izlerken diğer yandan mesajlaşmayı seven bir kullanıcısıysanız artık ekrandan kayıp vermeyeceksiniz. İki adet, farklı kullanım senaryolarına uygun 5.2 inç ekran karşınızda. Bu telefonun tüm olayı çift ekranı. Orta seviye donanıma sahip telefonun fiyatı 725 $.

Huawei Honor View 10

Hem ürünleri hem de servis kalitesiyle Samsung ve Apple gibi ünlü isimleri karşısına alan Huawei, CES 2018’i elbette boş geçirmedi. Fotoğraf çekmeyi seven kullanıcıların kalbini çalan Huawei Mate 10 Pro ile aynı işlemciye sahip telefon, 5.99 inç ekranı, 6GB belleği, 128GB dahili depolama alanı, 16MP + 20MP çift kamerası ile donanım canavarı olduğunu gösteriyor. Parmak izi okuyucuyu önde taşıyan telefonun fiyatının 500 Euro olacağı tahmin ediliyor. Umarız, ülkemize 5000 TL seviyesinde gelmez.

Huawei Honor 7x

Huawei’nin CES’de tanıttığı diğer akıllı telefon olan Honor 7x, yurt dışı için konuşmak gerekirse tam bütçe dostu bir model. Kirin 659 işlemci, 4GB bellek, 5.93 inç ekran, 3340 mAh batarya ile günlük işlemleri geçelim oynanmayacak oyun yok. Parmak izi okuyucunun arka tarafa konumlandırıldığı telefonun fiyatının 200 - 300 Euro aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Alcatel Go Flip

Kapaklı telefonlardan vazgeçemeyenlerin beğeneceğini düşündüğümüz Alcatel Go Flip, 4GB bellek, 512MB depolama alanı, 2MP kamera ile geliyor. Telefonun 2.8 QVGA ekranından (kapak kapalı olsa sahi) mesajları görüntülemek ve arayan kişileri görmek mümkün. Telefonun 4G LTE bağlantısını desteklemesi de şaşırtıcı.

LG V30+

LG’nin CES’de sergilediği akıllı telefonu V30+, hayal kırıklığı yaşattı diyebiliriz. Tasarımsal olarak V30’dan hiçbir farkı olmayan telefon, daha yüksek depolama alanı sunmak dışında bir artı özellik sunmuyor. Unutmadan, LG, V30+’a özel düzenlediği yarışmada (11 Şubat’a kadar sürecek, Kazananlar listesi 15 Şubat’ta LG SmartWorld sayfasında yayınlanacak) bir şanslı kişiye telefonu hediye edecek. 10 adet LG HBS-780 Bluetooth kulaklık, 50 adet LG Powerbank diğer hediyeler. LG SmartWorld uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yarışmada katılımcıların V30+ videosunu seyrederek sorulan 5 soruya doğru yanıt vermeleri gerekiyor. LG Türkiye’nin 31 Ocak’a kadar sürecek diğer yarışmasında 1 kişiye V30+ ve 300 kişiye HBS-780 Bluetooth kulaklık hediye edecek. Katılımcıların LG sayfasından V30+ videosunu seyretmeleri, ardından v30kazandiriyor.com sitesine kayıt yaptırmaları ve 5 soruyu doğru yanıtlamaları gerekiyor. Kazananlar listesi, 6 Şubat’ta yine aynı adresten; v30kazandiriyor.com adresinde açıklanacak.

Diğer teknolojik ürünleri incelemek için bakma fırsatı bulamadığımız diğer akıllı telefonlar; Razer'ın kendi dizüstü bilgisayarında touchpad alanına dahil ettiği özel telefonu Razer Project Linda, dahili HD pico projektöre (projeksiyon) sahip Android telefon Moviphone, su altında fotoğraf çekmek isteyenlere özel tasarlanan hassas ekrana sahip telefon Cat S41, Alcatel’den uygun fiyatlı üç telefon Alcatel 5 serisi, Alcatel 3 serisi ve Alcatel 1 serisi, ASUS’un büyük bataryalı ucuz telefonu Asus ZenFone Max Plus ve çok sayıda kılıf ve kablosuz şarj standı CES 2018 Fuarı’nda sergilendi.

Razer Project Linda

CES 2018 - İlginç Teknolojik Ürünler:

CES 2018 Fuarı’nda akıllı telefonların yanı sıra gözümüze çarpan ilginç teknolojik ürünleri de sizlerle paylaştık. Sony’nin evdeki olaylara tepki verebilen akıllı köpeği Sony Aibo, Samsung’un 146 inçlik dev televizyonu Samsung The WALL, Logitech ve LG'nin yepyeni ürünleri, lüks düşkünlerine birbirinden ilginç tasarımlar sunan Furrion’ın helikopteri de içerisinde barındıran otobüsleri, ilginç hareketler sergileyen sosyal robot Jibo, 10.000 TL'lik MP3 çalar, akıllı çorap ve daha birçok ödüllü ürünün inceleme videolarını CES 2018 özel video listemizde bulabilirsiniz.