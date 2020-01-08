CES 2020 En İyi Akıllı Saatler

Yapay zeka ile yaratılan insanlar, tuvalet kağıdı taşıyan robotlar CES 2020 fuarında tanıtılan tek etkileyici şeyler değil. Birçok yeni akıllı saat de tanıtıldı. EKG izleme özellikli, dahili patika haritası sunan ve daha birçok şaşırtıcı özellikle gelen düşük fiyat etiketli akıllı saatler gördük. İşte CES 2020’de öne çıkan giyilebilir cihazlar

Withings ScanWatch: Gerçek uyku apne algılama

Move ve Move ECG, tuhaf eğlenceli tasarımlarıyla ilgi çeken iki hibrit akıllı saat. İstediğinizde elektrokardiyogramları almanızı sağlayan yerleşik EKG’nin yanı sıra gece boyunca oksijen satürasyon seviyenizi ölçen bir SpO2 sensörüne sahip. Withings’in akıllı saatleri henüz Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı (FDA) ve Avrupa’ya Uygunluk (CE) izni almadı. Bu izinler alındığında ScanWatch, uyku apnesi ve ritim bozukluğu (AFib) erken uyarı işaretlerini gösterebilen tıbbi olarak sertifikalı tek hibrit akıllı saat olacak.

Suunto 7: Profesyonel sporcular için Wear OS

2016’dan beri (Polar M600) sporcular için gerçek bir Wear OS saat göremiyoruz. Suunto 7, harika fitness özellikleriyle dolu ve aşırı pahalı olmayan bir model. Suunto 7, dahili GPS, kalp atış hızı sensörüne sahip ve çevrimdışı harita desteği sunuyor ki bu yürüyüşçüler, bisikletçiler, patika koşucuları için çok önemli. Elbette 15 aktiviteyi destekleyen üreticinin kendi haritası (Suunto Heatmaps) da mevcut. Pil ömrü fena değil. Suunto, saatin GPS modunda 12 saat, normal kullanımda 48 saat dayanabildiğini söylüyor. Wear OS akıllı saat için oldukça iyi. Suunto 7, Ocak ayında 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Skagen Falster 3: Harika performans

Skagen Falster serisi en güzel Wear OS akıllı saatlerden biri ancak güçlü donanıma sahip değil, pili de uzun gitmiyor. Skagen Falster 3 ile bu değişiyor. Saatte en yeni ve en üst donanımlar kullanılmış. Qualcomm Snapdragon Wear 3100 işlemci, 1GB RAM (Wear OS için çok fazla) ile akıcı, uzun ömürlü performans göstereceği aşikar olan saat, müzik ve uygulamaları saklamak için 8GB depolama alanı sunuyor. Popüler Norveçli DJ KYGO ile işbirliği neticesi olarak tüm modeller özel KYGO saat yüzleri ile geliyor ve hatta KYGO özel sürümü bile mevcut. Skagen Falster 3 bu Ocak ayında 295 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Diesel Fadelite: CES'teki en ateşli saat

Diesel Fadelite Wear OS standartlarına göre bile en güçlü akıllı saat değil ancak çok havalı duran bir model. Şeffaf, mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere dört modeli bulunuyor ve tümü yarı saydam ve hafif olduğu kadar rahat. Hem erkek hem de bayanların bileğine yakışacak bir saat.

Yeni Fossil akıllı saatleri: Gen 5, Hybrid HR, Sport

Fossil CES 2020’de her zamanki akıllı saatlerini tanıttı. Skagen Falster 3 ve Diesel Fadelite ile birlikte yeni Fossil Gen 5 Garrett modeli, yeni Gen 5 Julianna renkleri, Fossil Sport Jelly stilleri, Hybird HR Dive stilleri ve iki yeni Hybrid HR Charter renkleri çıkardılar. CES Fossil için oldukça yoğun geçti. Şirket ayrıca bu hafta Fossil Gen 5’in harika özel pil modlarını tüm 3100 ile güçlendirilen akıllı saatlerine getireceğini duyurdu.

Huami Amazfit T-Rex: Uygun fiyatlı, büyük ve sağlam

Düşük fiyatlı giyilebilir ürünler çıkartan Huami’nin son cihazı büyük, sağlam ve ucuz. Amazfit T-Rex, MIL-STD-810G derecesi, 50m suya dayanıklılık, dahili GPS, kalp atış hızı sensörü, Bluetooh 5.0 ile dayanıklı bir akıllı saat. Huami bataryanın tek şarjla 20 güne kadar dayanabileceğini söylüyor. Saatin fiyatı sadece 139.90 dolar.

Huami Amazfit Bip S: Fiyatına şaşıracağınız akıllı saat

Huami kaliteli çok düşük fiyatlı giyilebilir ürünler tasarlıyor ve 2018’de Amazfit Bip ile pazardaki yerini sağlamlaştırdı. Şimdi şirket güzel yükseltmelerle birlikte gelen daha düşük maliyetli akıllı saatlere döndü. Huami Amazfit Bip S, 50m suya dayanıklılık derecesine, 40 gün boyunca giden pil ömrüne ve doğrudan güneş ışığı altında okunabilen harika bir yansıma yapmayan ekrana sahip. Bip S sadece 70 dolar.

Coolpad Dyno 2: Sağlam bir çocuk akıllı saati, şimdi daha da iyi

Coolpad, CES’te süper ucuz 5G telefon tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda çocuklar için popüler akıllı saat olan Coolpad Dyno’nun yenilenmiş sürümünü duyurdu. Coolpad Dyno 2, 4G LTE bağlantısı, konum takibi, güvenli bölge ve sesli yazılı mesajlaşma ile geliyor. Yeni işlemcisiyle daha akıcı performans ve daha iyi pil ömrü sunuyor. Dyno 2, Nisan ayında 190 dolardan satışa sunulacak.