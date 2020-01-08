CES 2020 En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, 10 Ocak’a kadar kapılarını açık tutacak. Şimdiye kadar tanıtılan en iyi dizüstü bilgisayarları bu yazıda bir araya getirdik. Verimliliği, üretkenliği artıran modellerden eğlence odaklı modellere birçok laptop gördük. İşte CES 2020’de sahne alan hepsi birbirinden etkileyici tasarıma ve işleve sahip dizüstüler.

Tanınan tanınmayan üreticilerin yenilikçi ürünlerini tanıtmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştığı en büyük fuarlardan CES 2020, 7 Ocak’ta başladı, 10 Ocak’a kadar da sürecek. Fuarda ilginç pek çok ürün tanıtıldı, tanıtılmaya da devam ediyor. Tabii ki çoğunluğu gelecekte pek azımızın deneyimleyebileceği teknolojiler. Kullanılabilirliği ve satın alınabilirliği en yüksek teknolojik ürünlerden birisi dizüstü bilgisayarlar. Gerek iş gerekse de bireysel kullanıcılara yönelik tasarlanan laptop modelleri CES’te oldukça fazlaydı. Bu yazıda fuarda gösterilen veya öncesinde duyurulan ya da sadece duyurusu yapılan dizüstülere yer verdik. Lafı fazla uzatmadan CES 2020’nin en iyi dizüstü bilgisayar (laptop) modellerine geçiyoruz.

Dell Ori Concept: Katlanabilir tablet ancak prototip aşamasında. Lenovo’nun ThinkPad X1 prototipinden farklı olarak çizim yapabileceğiniz veya üzerine yazabileceğiniz tam kalem desteği sunan bir tablet PC’ye sahip olmuş oluyorsunuz. İsterseniz Bluetooth klavye ve fare ile de kullanabiliyorsunuz. Ekranı 90 derece katlayabiliyor ve bir yarısını ekran klavyesi geri kalanını ekranınız olarak kullanabiliyorsunuz.

Dell Duet Concept: Microsoft’un Surface Neo modeline benzeyen Duet bu yılın sonunda satışa sunulacak. Çift ekranıyla aynı anda iki monitörle çalışan kullanıcılara kolaylık sağlıyor. İkinci ekranı klavye olarak kullanabildiğiniz gibi ekrana yapışan klavyeyle geleneksel dizüstü bilgisayara döndürebiliyorsunuz.

Intel Horseshoe Bend Prototype: Henüz prototip aşamasında tanıtılan bir ürün daha. Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışan üreticilerden birisi de Intel. Şu an Intel’in geliştirme aşamasında olduğu ürün 17.3 inç ekrana açılan OLED panele sahip.

Asus ROG Zephyrus G14: Kapağında çarpıcı animasyonlar gösteren ilk 1440p laptop ekranına sahip olmasının yanı sıra AMD’nin yeni duyurduğu Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan ilk dizüstü bilgisayarlardan biri olmasıyla öne çıkan ürün, oldukça etkileyici bir 14 inç oyun sistemi.

Lenovo ThinkPad X1 Fold: İlk kez Mayıs 2019’da prototip olarak gördüğümüz ThinkPad X1 Fold, birkaç farklı konfigürasyonda bükülebilen ve katlanabilen 13 inç OLED ekrana sahip. Lenovo bu ekranı dinamik ve duyarlı olarak tanımlıyor. Yani ekranı nasıl katladığınıza veya doğrulttuğunuza bağlı olarak ekran içeriği değişiyor.

Lenovo ThinkBook Plus: 13.3 inç ThinkBook Plus kullanıcıların kalemle (Lenovo Pericion Pen) illüstrasyonlar ve diyagramlar oluşturabileceği ve toplantı boyunca odaklanmaları için kapak kapalıyken temel bildirimleri alabilecekleri ikinci bir 10.8 inç e-link ekrana sahip.

Acer Concept D 7 Ezel ve D 7 Pro Ezel: Acer Concept D 7 Ezel modelleri tipik ikisi bir arada aygıtların izin verdiği tüm şekillerde kullanılabiliyor. Ekranın üzerinde yüzden klavyeyi konumlandırmanıza izin veren birden fazla eklem noktası eklemesiyle klavye her zaman yüz yukarı, asla yüz aşağı değil, masanın üstünde. Şarj olmaya ihtiyaç duymayan Wacom EMR kalemle birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Chromebook: Samsung’un yeni Chromebook’u alüminyum yapılmış ve sadece 9.9mm inceliğinde. 13.3 inç ikisi bir arada sadece 1kg ağırlığında ve 4K UHD çözünürlüğe çıkabilen AMOLED ekrana sahip. Ürünün fiyatı 1000 dolar.

HP Spectre x360 15: HP’nin üst seviye ikisi bir aradası 15.6 inç ekrana sahip. HP, ekranın üst ve alt çerçeveleri tıraşlayarak 14 inçlik bir dizüstü bilgisayarın gövdesine sıkıştırmayı başarmış. Ürünün ekran gövde oranı yüzde 90.

Dell Latitude 9510: Kurumsal odaklı Latitude 9510 dizüstü bilgisayar veya ikisi bir arada olarak kullanılabiliyor. Sadece 1.5kg ağırlığında, alüminyum gövdeli, 14 inçlik dizüstü bilgisayarın boyutunda 15 inç sunan cihazın ekranı yüzde 100 sRGB renk gamına sahip 400 nit full HD kalitede. Herhangi bir iş bilgisayarından daha uzun pil ömrü (Dell’in verdiği süre 30 saate kadar) sunuyor. Ek olarak 5G mobil kablosuz seçeneği var.

Acer TravelMate P6: Acer’ın dizüstü bilgisayar modeli TravelMate P6 sağlamlık ve hafifliği bir araya getiriyor. Sadece 1.1kg ağırlığında ince 14 inç Acer dizüstü 23 saate kadar pil ömrü sunuyor ve Mil-Spec 810G ve 810F uyumlu çerçeveye sahip.

Acer Spin 5: 13.5 inçlik Spin 5, alışılmadık bir en boy oranı sunuyor. 3:2 belgeler ve elektronik tablolarla çalışırken çok daha fazla dikey alan sağlıyor ve tablet modunda elde kullanımı biraz zorlaştırıyor. Ek olarak sadece 1.2kg ağırlığında ve çizim yapmak ve yazmak için kullanabileceğiniz Wacom AES 2.0 kalemle birlikte geliyor.

Dynabook Portege X30L-G: Dynabook, Portege X30L-G’nin 10. nesil Intel Core U-serisi işlemciyle donatılan dünyanın en hafif 13.3 inç dizüstü bilgisayarı olduğunu söylüyor. Sadece 0.9kg ağırlığında olan dizüstü, Mil-Spec 810G dayanıklılık testlerinden (düşme, sıcaklık, nem, toza dayanıklılık) geçirilmiş.

HP Elite Dragonfly G2: HP’nin 2019 sonbaharında piyasaya çıkardığı ultra ince dizüstü bilgisayarının güncellenmiş sürümü karşımıza çıktı. 1kg ağırlığında ve 5G kablosuz seçeneği sunan yeni model HP’nin Sure View adını verdiği ekranın başkalarınca izlenmesini engelleyen özel bir ekranla donatılabiliyor ve akıllı konum takibi için Tile desteği sunuyor ancak bu özellikler 2020’nin ortalarında kullanılabilir olacak.

Lenovo Yoga Creator 7: 15.6 inçlik Yoga C940’ın aynısı değil mi? Farklı olarak ikisi bir aradan 360 derec soundbar menteşesi bulunmuyor. Bunun yerine yüzde 100 sRGB renk gamı ve Pantone Validation özellikli full HD ekran ve SD kart yuvası kazanmış. Kapaklı model Adobe RGB gamı sunuyor. Lenovo ürünün en yeni Studio sürücülü Nvidia ekran kartlarıyla birlikte geleceğini söylüyor.

Galaxy Book Flex Alpha: Samsung’un 830 dolar fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa sunmayı planladığı ürününde kalem isteğe bağlı ve Thunderbolt 3 desteği bulunmuyor ve pili küçültülmüş. Ayrıca bellek, depolama ve işlemci seçenekleri düşük seviye. Ürünün sadece gümüş rengi bulunuyor.

Lenovo IdePad Duet Chromebook: Microsoft Surface Pro’ya benzer yapıda bir Chromebook olan IdeaPad Duet, parlak 400 nit, 10.1 inç FHD ekrana sahip. Dokunmatik yüzeyli tam boy çıkarılabilir klavye ile birlikte geliyor. Ürün, çalışmak, oyun oynamak veya eller serbest. video izlemek istediğinizde yerleşik bir kickstande sahip bir kılıfla birlikte geliyor ve isteğe bağlı çizim veya yazı için kullanabileceğiniz kalem sunuluyor.

Lenovo Ducati 5: Parlak kırmızı şeridiyle yarış motosikletlerini hatırlatan dizüstü bilgisayar, 10. nesil Intel Core i5 işlemcisi, WiFi 6 bağlantısı, 8GB belleği ve 1TB SSD depolaması ile 14 inç ekranlı dizüstüler arasında en hızlılardan biri. Dizüstü Nisan ayında satın alınabilir olacak.

Lenovo Yoga 5G: Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Platformu’nda çalışan ilk PC’lerden biri olan Yoga 5G, 24 saate kadar pil ömrü sunması, 1.3kg ağırlığı, parlak ve 400 nit ekranı ile tüm gün çalışanlar için en iyi seçeneklerden biri.

Lenovo Yoga Slim 7: 14 inç ve 15 inç boyutları olan dizüstünde yüz tanıma için çalışan kızılötesi kamera bulunuyor.

MSI Creator 17: MSI’ın yeni yaratıcılık odaklı 17 inç dizüstü bilgisayarı DisPlayHDR 1000 özellikli ekrana sahip. 1000 nit ve yüzde 100 P3 renk gamı ile HDR içerik sunuluyor. Mükemmel değil mi?