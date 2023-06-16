En popüler şehir kurma oyunlarından birinin devamı olan Cities: Skylines II’yi hemen indirin ve hayalinizdeki şehri yaratmaya başlayın.

Kemal Tavus - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cities: Skylines’ı duymayanınız var mı? Piyasadaki en meşhur şehir kurma oyunlarından biri olan Cities: Skylines uzun yıllar sonra yepyeni bir oyun ile bizlerin karşısına çıkıyor. Çıktığı günden beri 60’dan fazla DLC ile desteklenen bu yapım şehir kurma ve simülasyon oyunları sevenlerin favori yapımlarından biriydi.

Colossal Order Ltd. tarafından geliştirilen ve tecrübeli ekip Paradox Interactive tarafından yayınlanan Cities: Skylines 2, 2023’ün en dikkat çeken yapımlarından biri. Simülasyon oyunu sevenleri mest edecek olan bu yapım bizlere çok şey vadediyor.

Cities: Skylines 2 ile birlikte artık çok daha gerçekçi görünen bir oyuna sahibiz. Görsel anlamda ilk oyunun çok ötesinde olan Cities: Skylines 2 belki de piyasadaki en iyi gözüken şehir kurma oyunu olmaya aday.

İlk oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapmaya çalışan bu oyun eminiz ki pek çok kişinin yeni bağımlılığı olacak.

Cities: Skylines II İndir

Kendi şehrinizi mi yaratmak istiyorsunuz? Bir şehri baştan sonra inşa etmek sizi iyi mi hissettiriyor? Karmaşık problemlerle ilgilenmekten hoşlanıyor musunuz? Cities: Skylines 2 indirin ve hayallerinizdeki şehri yaratmaya başlayın.

Cities: Skylines II Sistem Gereksinimleri