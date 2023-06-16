Cities: Skylines II
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50000.00 MB
- Üretici Colossal Order Ltd.
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En popüler şehir kurma oyunlarından birinin devamı olan Cities: Skylines II’yi hemen indirin ve hayalinizdeki şehri yaratmaya başlayın.
Cities: Skylines’ı duymayanınız var mı? Piyasadaki en meşhur şehir kurma oyunlarından biri olan Cities: Skylines uzun yıllar sonra yepyeni bir oyun ile bizlerin karşısına çıkıyor. Çıktığı günden beri 60’dan fazla DLC ile desteklenen bu yapım şehir kurma ve simülasyon oyunları sevenlerin favori yapımlarından biriydi.
Colossal Order Ltd. tarafından geliştirilen ve tecrübeli ekip Paradox Interactive tarafından yayınlanan Cities: Skylines 2, 2023’ün en dikkat çeken yapımlarından biri. Simülasyon oyunu sevenleri mest edecek olan bu yapım bizlere çok şey vadediyor.
Cities: Skylines 2 ile birlikte artık çok daha gerçekçi görünen bir oyuna sahibiz. Görsel anlamda ilk oyunun çok ötesinde olan Cities: Skylines 2 belki de piyasadaki en iyi gözüken şehir kurma oyunu olmaya aday.
İlk oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapmaya çalışan bu oyun eminiz ki pek çok kişinin yeni bağımlılığı olacak.
En İyi Şehir Kurma Oyunları
Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor.
Cities: Skylines II İndir
Kendi şehrinizi mi yaratmak istiyorsunuz? Bir şehri baştan sonra inşa etmek sizi iyi mi hissettiriyor? Karmaşık problemlerle ilgilenmekten hoşlanıyor musunuz? Cities: Skylines 2 indirin ve hayallerinizdeki şehri yaratmaya başlayın.
Cities: Skylines II Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD® Ryzen 5 1600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) ya da AMD Radeon RX 470 (4GB)