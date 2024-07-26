Counter-Strike 2 (CS 2) Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Counter-Strike 2 (CS 2) açılmıyor ise uygulanabilecek çeşitli çözüm yolları bulunuyor. Bu yöntemler, oyunun düzgün çalışmamasına yol açan problemin düzelmesine yardım edebilir. Peki, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen bu problem nasıl düzeltilir?

Bu rehberde CS 2'ye giremiyorum, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de böyle bir sorun ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Counter-Strike 2 (CS 2) Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Sürücüleri güncelleyin.

SFC komutunu çalıştırın.

Güvenlik Duvarı'nda Counter-Strike 2'ye izin verin.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

CS 2 çalışmama sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Öncelikle oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine tıklayın.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Oyunu yönetici olarak çalıştırma yöntemi işe yaramadıysa bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işleminin ardından oyunda yaşanan sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneyi görüntüleyin.

Counter-Strike 2'ye sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğine tıklayın.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Counter-Strike 2'nin simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsüne girin.

"Uyumluluk" sekmesini açın.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile Görev Yöneticisi'ni açın. Arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Sürücüleri Güncelleyin

CS 2 çalışmıyor ise sürücüleri güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Başlat menüsüne sağ tıklayın ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni açın. Görev çubuğundaki arama kutucuğunu kullanarak da Aygıt Yöneticisi'ni açabilirsiniz.

Güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Eğer bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, sistemdeki güncel olmayan sürücüleri tespit edip kolayca günceller.

SFC Komutunu Çalıştırın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Enter tuşuna basın.

Evet seçeneğine tıklayın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Güvenlik Duvarı'nda Counter-Strike 2'ye İzin Verin

Windows+ı kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümüne girin.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğini seçin.

"Ayarları Değiştir" butonuna basın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" seçeneğine tıklayın.

Counter-Strike 2'i seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerini seçin.

İşlemi onaylayın.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Dolayısıyla antivirüs programı ile virüs taraması yapın.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Uygulunabilecek yöntemler arasında antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakmak da yer alıyor. Sağ alt köşedeki antivirüs simgesine sağ tıklayın ve programı geçici olarak kapatın.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine tıklayın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

CS 2 açılmama sorunu için oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Silme işlemi tamamlandıktan sonra oyunu yeniden indirin ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu rehberde CS 2'ye girilemiyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer bu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.