Counter-Strike 2 (CS 2) Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

Counter-Strike 2 (CS 2) siyah ekran sorunu, Valve tarafından sunulan çevrim içi FPS oyununun oynanamamasına yol açar. Bu da deneyimi doğrudan olumsuz yönde etkiler. Bu problemin meydana gelmesinde güncel olmayan ekran kartı sürücüsü veya farklı bir sebep olabilir.

Bu rehberde CS 2 siyah ekranda kaldı, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtlayacağız. Bilgisayarınızda böyle bir sorun ortaya çıktıysa rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

CS 2 Siyah Ekran Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Görüntü modunu değiştirin.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Güvenlik Duvarı'nda CS 2'ye izin verin.

Güç modunu değiştirin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Counter-Strike 2 siyah ekranda kaldı ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Oyun gerekli izinlere erişemiyorsa siyah ekran dahil olmak üzere bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenden dolayı ilk olarak oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda "Evet" butonuna basın.

Görüntü Modunu Değiştirin

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneden Counter-Strike 2'yi seçin.

Oyunu açın.

Oyunun ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Görüntü" sekmesine girin.

Görüntü modunu değiştirin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

Uyumluluk sekmesini açın.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine tıklayın.

Windows sürümlerinden bir tanesini seçin.

"Uygula" seçeneğine basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Intel, NVIDIA ya da AMD'nin resmî web sitesini ziyaret edin ve hemen ardından ekran kartınıza uygun sürücüyü bulup indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sürücüyü yükleyin.

Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Çok kolay bir kullanıma sahip olan bu programlar, bilgisayardaki sürücüleri otomatik olarak günceller.

Güvenlik Duvarı'nda CS 2'ye İzin Verin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü açın.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğine tıklayın.

"Ayarları Değiştir" butonuna basın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" butonuna tıklayın.

Counter-Strike 2'yi seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerini seçin.

İşlemi onaylayın.

Güç Modunu Değiştirin

Sağ alt köşedeki pil simgesine tıklayın.

"En iyi performans" seçeneğini seçin.

Bazı dizüstü bilgisayarlarda güç modu seçeneklerinin isimleri farklı olabilir.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Problem düzelmediyse antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Devre dışı bırakma işleminin ardından oyunu açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

CS 2 siyah ekranda kaldı ise uygulanabilecek yöntemler arasında oyunu silip tekrar yüklemek de yer alıyor. Oyunu program kaldırma aracı kullanarak kapsamlı şekilde silebilir ve ardından tekrar indirip yükleyebilirsiniz.

Bu rehberde Counter-Strike 2 siyah ekranda kalıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.