CS: GO ping düşürme yolları, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip FPS oyununu oynayan oyuncular için oldukça önemlidir çünkü yüksek ping, oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Bu yazıda söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Yüksek ping, çevrim içi tabanlı video oyunlarında donma ve gecikme gibi problemlere yol açtığından ötürü oyuncuların performansını doğrudan etkiliyor. Counter-Strike: Global Offensive isimli oyunda da tıpkı diğer online oyunlarda olduğu gibi bazı oyuncular zaman zaman yüksek ping sorunu ile karşılaşabiliyor.

Ping sorununun meydana gelmesinde bazı faktörler bulunuyor. Peki, Counter-Strike: Global Offensive'da oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyen ping sorununu çözmek için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

CS: GO Ping Düşürme Yöntemleri Listesi

Farklı bir sunucuya bağlanın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

VPN'i geçici olarak kapatın.

Virüs taraması yapın.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Windows otomatik güncellemelerini kapatın.

Modemi kapatıp açın.

Ethernet kablosu ile internete bağlanın.

Modemi sıfırlayın.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Yukarıda Counter-Strike: Global Offensive için uygulanabilecek ping düşürme yöntemleri bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin nasıl uygulanacağını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca oyunda kullanılabilecek kodların neler olduğunu merak ediyorsanız CS: GO konsol komutları yazımıza göz atabilirsiniz.

Farklı Bir Sunucuya Bağlanın

Valve tarafından sunulan popüler FPS oyununda çok sayıda sunucu bulunuyor. Doğru sunucuya bağlanmak, oyunda yüksek ping sorunu ile karşı karşıya kalmama konusunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle coğrafi konuma en yakın olan sunucuları tercih etmek gerekir.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Kütüphaneye girin.

Oyunun üzerine sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Ping probleminin düzelmesine yardım edebilecek bir diğer yöntem ise oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulamaktır. Bunun için ilk olarak Steam'i açın. Eğer oturumunuz açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Steam'e giriş yaptıktan sonra kütüphaneyi görüntüleyin. Listeden Counter-Strike: Global Offensive'i bulun ve üzerine sağ tıklayın. "Özellikler" seçeneğini seçin. Daha sonra "Yerel Dosyalar" sekmesine girin ve hemen ardından "Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna tıklayın.

VPN'i Geçici Olarak Kapatın

Söz konusu can sıkıcı sorunun kaynağı, bilgisayarınızda açık olan VPN hizmeti olabilir. Bu nedenden dolayı eğer bir VPN hizmeti açıksa geçici olarak devre dışı bırakın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Virüs Taraması Yapın

Yüksek ping problemine bilgisayarına bulaşmış olan bir kötü amaçlı yazılım yol açıyor olabilir. PC'nizde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını öğrenmek için virüs taraması yapın. Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı yoksa en iyi antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın

Bilgisayarınızda açık olan herhangi bir program, sistem kaynaklarının yanı sıra bant genişliğini de kullanabilir. Bu nedenden dolayı arka planda çalışan gereksiz programları kapatabilirsiniz. İşlemi gerçekleştirmek için "Ctrl + Shift + Esc" kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan programları görüntüleyebilirsiniz. Gereksiz olan uygulamalara sağ tıklayabilir ve "Görevi sonlandır" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınızda program kapatılacaktır.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

PC'nizde yüklü olan güvenlik yazılımı, arka planda güncelleme yapıyor olabilir. Bu da yüksek ping değerlerine yol açarak oyun deneyimini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla oyuna girmeden önce antivirüsü geçici olarak kapatın ve ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows Otomatik Güncellemelerini Kapatın

Windows + R tuşlarına basın.

Çalıştır'a "services.msc" yazın.

Enter tuşuna basın.

"Hizmetler" bölümünden Windows Update'i bulun.

Windows Update'e sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

Başlangıç türü kısmını "Devre dışı" olarak ayarlayın.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Windows işletim sistemi zaman zaman arka planda güncelleme yapabiliyor. Bu, çevrim içi tabanlı video oyunlarında gecikme sorunu ile karşılaşmanıza neden oluyor. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için ilk olarak Windows + R tuşlarına basarak Çalıştır aracını açın.

Çalıştır penceresine services.msc yazın ve ardından Enter tuşuna basın. "Hizmetler" bölümünde yer alan Windows Upadate'i bulun ve üzerine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Özellikler" seçeneğini seçin. Başlangıç türünü "Devre dışı" olarak ayarlayın. "Uygula" butonuna basın. Ardından "Tamam" butonuna tıklayın.

Modemi Kapatıp Açın

İnternet bağlantısı ile ilgili mevcut bir problem de gecikme sorununa yol açabilir. Bu nedenle modeminizi kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Kapatma işleminin ardından modemin kablolarını ve fişini çekin ve yaklaşık 10 saniye bekleyin. Süre dolduktan sonra modemin kablolarını ve fişini takın. Modemi tekrar açın.

Ethernet Kablosu ile İnternete Bağlanın

Video oyununu dizüstü bilgisayarınız üzerinden oynuyorsanız muhtemelen kablosuz bağlantıyı kullanıyorsunuzdur. Düşük Wi-Fi sinyali, çevrim içi oyunlarda sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenden dolayı sağ alt köşede bulunan Wi-Fi simgesine göz atın ve sinyalin düşük olup olmadığını kontrol edin.

Eğer Wi-Fi sinyali düşükse ethernet kablosu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ethernet kablosunu bilgisayarınıza taktıktan sonra CS: GO ping sorununun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Modemi Sıfırlayın

CS: GO ping sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında modemi sıfırlamak da yer alıyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tekrar kurulum yapmanız gerektiğini ve bunun için internet servis sağlayıcısı tarafından size verilen bazı bilgilerin gerekli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Modemlerde genellikle sıfırlama işlemi için bir delik yer alır. Dolayısıyla bu işlemi bir kürdan yardımı ile yapabilirsiniz. Kürdanı bir süre boyunca deliğin içinde beklettiğinizde modemin tüm ışıkları yanıp sönecektir. Böylelikle cihaz sıfırlanmış olacaktır.

Sıfırlamayı yaptıktan sonra modemin arayüzüne giriş yapın. Bu işlemin nasıl olacağını bilmiyorsanız modem arayüzüne nasıl giriş yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz. Arayüze erişim sağladıktan sonra kurulum sürecini başlatın.

Kurulumu tamamladıktan sonra kablosuz ağ için güçlü bir parola belirlemeyi ve modem şifresini değiştirmeyi unutmayın. Bu şifreleri bir yere not alabilirsiniz çünkü unuttuğunuzda Wi-Fi'a bağlanamayabilir ve modem arayüzüne giriş yapamayabilirsiniz.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yükleme işlemini tamamladıktan sonra oyuna girip gecikme probleminin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda CS: GO ping sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer listedeki yöntemler haricinde farklı bir yol ile sorunu çözdüyseniz yorumlar kısmından yöntemi paylaşabilirsiniz.