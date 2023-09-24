Cyberpunk 2077 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2020’nin sansasyonel yaratan oyunu olan Cyberpunk 2077’nin çıkışının üzerinden yıllar geçti ancak hala konuşulmaya devam ediyor. Çok kötü bir çıkış yaptıktan sonra yıllar içerisinde çeşitli güncellemeler ile oyunu epey toplayan yapımcı CD Projekt Red, 2.0 isimli çok büyük bir yama yayınladı. Bu yama, Cyberpunk 2077 hakkındaki fikirlerinizi değiştirebilecek düzeyde.

Oyunu epey değiştiren bu güncelleme sadece basit hataların çözümlerini içermekten çok öte. Oyundaki pek çok sistemi kökünden değiştiren bu yama oyunu adeta tekrar diriltiyor.

Phantom Liberty isimli bir DLC’yi de oyunun çıkışından 3 yıl sonra, 2.0 yamasından yaklaşık 1 hafta sonra yayınlanan CD Projekt Red oyunu hem toparlıyor hem de yeni bir içerik ekliyor. Tüm bu olanlardan sonra eğer Cyberpunk 2077’ye bir şans vermek istiyorsanız tam sırası.

Sizler için Cyberpunk 2077 hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamak istedik. Olur da eğer bu oyuna sıfırdan başlamak istiyorsanız aklınızda soru işareti kalmasın diye.

Cyberpunk 2077 Kaç GB Steam?

Cyberpunk 2077 sizden 70 GB kullanılabilir alan talep ediyor. Günümüz oyunları ile kıyaslandığı zaman oldukça makul bir depolama boyutu. Geliştirici ekip oyunu SSD’ye kurmanızı öneriyor.

Cyberpunk 2077 Kaç Kişi Yaptı?

Bu oyun için çok fazla kişi çalıştı. CD Projekt Red 500’den fazla çalışan ile bu oyunu geliştirdi. Bu sayı The Witcher 3’ü geliştiren ekibin sayısından bile fazla. Cyberpunk 2077 için gerçekten çok fazla kişi emek harcamış.

Cyberpunk 2077 Steam Kaç TL?

Şu an Steam’de Cyberpunk 2077’yi 799 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Oyunun ilk DLC’si olan Phantom Liberty ise 399 TL değerinde. İkisini birden tek bir pakette satın almak isterseniz ödeyeceğiniz tutar ise 1.198 TL.

Cyberpunk 2077 Kaç Saat Sürer?

Oyunu nasıl oynadığınıza göre epey değişmekle beraber fikir vermesi açısından şöyle söyleyebiliriz. Eğer hiç ana görevden sapmazsanız ve yan görevleri yapmazsanız ortalama 20-25 saat içerisinde oyunu bitirebilirsiniz. Yan görevler ile birlikte oyun 50 saatin üzerinde bir deneyim vadediyor. Tüm içerikleri görmek ve başarımların tamamını elde etmek için 100 saatten fazlasına ihtiyacınız var.

Cyberpunk 2077 Almaya Değer mi?

Bu sizin nasıl bir oyuncu olduğunuza göre değişir. Eğer Cyberpunk temasını seviyorsanız zaten bu oyun belki de hayallerinizi süsleyen oyundur. Cyberpunk temasına sahip daha büyük bir oyun henüz piyasaya çıkmadı. Cyberpunk türüne özel ilgi besleyen herkes bu oyundan keyif alabilir.

Aksiyon RPG türü ile ve bu tarz gelecekte geçen oyunlarla aranız yoksa Cyberpunk 2077 sizi hiçbir şekilde memnun edemez. Öncelikle oyunun videolarını izleyerek ne sunduğuna bakın ve sizi heyecanlandırıyor mu heyecanlandırmıyor mu ona bakın.

Cyberpunk 2077 zaman içerisinde zamlanmış olsa da oldukça ilgi çekici bir oyun. Son güncellemeler ile oyunun da epey topladığını düşündüğümüz zaman genel olarak Cyberpunk 2077 almaya değer diyebiliriz.

Cyberpunk 2077 Ne Anlatıyor?

Oyunun hikayesi epey ilginç. Kendi yarattığımız V isimli bir karakteri bu oyunda canlandırıyoruz. V, Arasaka şirketine bir soygun düzenler. Bir mikroçipi çalmaya çalışan karakterimiz bu işlem sırasında kontrolü elinden kaybeder. İşler ters gittiği anda ise karakterimiz çipi kendisine takmak zorunda kalır.

Johnny Silverhand isimli bir karakterin bilinci kendi bilincimiz iç içe girer ve epey güç bir durum ile karşı karşıya kalırız. Arasaka şirketine karşı bir komplo girişiminde bulunan Johnny Silverhand artık kafamızın içinde yaşamaya başlar. Oyun da bu durumu konu alır ve Johnny ile olan ilişkimiz hikayenin merkezinde yer alır.

Cyberpunk 2077 İlk Çıktığında Ne Kadardı?

Cyberpunk 2077 ilk çıktığında 249 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Sonra pek çok kez zamlandı.

Cyberpunk 2077 Neden Kaldırıldı?

Cyberpunk 2077 çıkış yaptığında çok eksik bir oyundu ve neredeyse bitmemişti. Çok fazla hata barındıran bu oyun konsollarda doğru düzgün çalışamıyordu bile. Oyun konsollarda oynanamaz durumdaydı ve Sony de bu durumu gördüğü için PlayStation Store’dan Cyberpunk 2077’yi kaldırdı.

Oyun dünyasında çok büyük bir etki yaratan bu olay PlayStation tarihinde bir ilkti. Daha önce hiçbir oyun bu şekilde kaldırılmamıştı. PlayStation henüz tamamlanmamış, hatalarla dolu bir oyunu bünyesinde bulundurmak istemedi ve mağazasından bir süreliğine kaldırdı. Çeşitli güncellemelerden sonra tekrar mağazaya ekledi.

Cyberpunk 2077 hakkında en çok sorulan soruları cevapladığımız yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ilk çıktığı dönem Cyberpunk 2077’yi oynamış mıydınız? Bundan sonra Cyberpunk 2077’yi oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.