Daha İyi Ses Kaydetmek için 10 Önemli İpucu

Video kaydederken veya podcast oluştururken en iyi ekipmanları ve yazılımları kullanıyor olabilirsiniz. Ancak, sesin zayıf olması bunların hepsini yok edebilir. Video ve podcast’ler alanında en iyisi olsa bile, kayıt sesinin iyi olmaması her şeyi mahvedecektir. Bizler de bu rehberde, daha iyi ses kaydetmek için 10 önemli ipucunu sizlerle paylaştık.

1. Mikrofon Mesafenizi Kontrol Edin

Kaydedilen kayıtların birçoğu yüksek ve sessiz parçalardan oluşmaktadır. Konuşmaların yüksek sesli kısımlarında mikrofondan uzaklaşırken, sessiz konuşmalarda ise mikrofona yaklaşmalısınız. Bunu alışkanlık haline getirip, sürekli uyguladığınızda ise ses düzeyindeki dalgalanmaları giderebilir, ses dosyası için gerekli sıkıştırma miktarını azaltabilirsiniz.

2. Not Kartları Kullanın

Kayıt yaparken konuşacağınız konuları belirlediyseniz ve doğaçlama olarak konuşmayı tercih ediyorsanız, konuşmanın ortasında hatalar yapıp tekrar başlamak zorunda kalabilirsiniz. Konuşmanızın bölümleri için not kartları oluşturup, küçük notlar eklediğinizde kayıtlarınızda konuşup, tartışmak istediğiniz önemli konular hakkında hafızanızı taze tutabilirsiniz.

3. Yakınlaştırma (Zoom) Özelliğini Kullanmayın!

Kameralardaki zoom, yani yakınlaştırma özelliği farklı mesafelerdeki nesneleri videonun odağına getirmekte iyi bir iş çıkarıyor. Bununla birlikte, objektifin yakınlaştırma yaparken çıkardığı sesin net bir şekilde duyulabilmesi kayıt için bir dezavantaj sağlıyor. Bunu önlemek için, yakınlaştırma yapmanız gerektiğinde videoyu duraklatıp objeye yaklaşabilir, bu şekilde kayda devam edebilirsiniz.

4. Patlamaları Önlemeyi Öğrenin

Konuşmalarınız sırasında T, S, Ş, Ç gibi harflerin mikrofonda patlama etkisi yaratması, kayıtlar için oldukça kötü bir durum oluyor. Bu patlamaların önüne geçmek istiyorsanız, bu etkinin en az duyulduğu mesafeye göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Biraz deneme yanılma yaparak, en iyi açı ve mesafeyi bulabilirsiniz.

5. Solunumunuzu İyi Zamanlayın

Kayıt oluştururken nefes almak, temiz kayıtları bozabilecek bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, kayıt yaparken nefes alış verişinizi zamanlamanız büyük önem taşıyor.

6. Kayıtlarınız İçin Bir Rutin Belirleyin

Videolar ve podcast’lerin büyük bir kısmı, kayıt stüdyolarının dışında kaydediliyor. Birçok profesyonel de sesleri kendi evlerinde kaydetmeyi tercih ediyor. Bu durum, her ne kadar maliyetleri düşürse de bir dezavantaj haline de gelebiliyor.

Ev ortamı, kayıtlar için profesyonel bir alan değil. Kaliteli bir kayıt almanıza engel olabilecek bir dizi unsur içerebiliyorlar. Bu nedenle, kayıtlarınızı oluşturmak için sabit bir nokta belirlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Eğer, evinizde kayıt stüdyosu oluşturduysanız ve ses yalıtımınız yeterliyse biraz önce söylediklerimizi unutabilirsiniz.

7. Harici Mikrofon Kullanın

Kameralar ve akıllı telefonlarda normal kullanım için uygun mikrofonlar yer almaktadır. Ancak, daha geniş bir kitleye ses kaydı yapıyorsanız, bu mikrofonlar yeterince iyi değiller. Profesyonel bir ses kalitesi elde etmek istiyorsanız, harici bir mikrofona para harcamanız gerekecektir. İhtiyaçlarınızı belirleyerek size en uygun mikrofonu bulabilirsiniz.

8. Ortam Gürültüsünü Kaldırın

Profesyonel bir kayıt stüdyosunda değilseniz, ortam gürültüsünü yok etmeniz pek de mümkün olmuyor. Yine de, ortam gürültüsünü minimuma indirerek kayıt almak istiyorsanız uygulamanız gereken bazı adımlar mevcut.

Fanlar, çamaşır makinesi ve diğer cihazları kapatın.

Bilgisayarınızın fanı çalışıyorken, kayıt cihazınızı uzak tutun.

Çevrenizdeki kişilerden kayıt esnasında sessiz olmalarını isteyin.

Komşulardan gelen sesleri azaltmak için zemine halılar örtebilirsiniz.

Sesin geldiği duvarlara perde, havlu, kitap ve çarşaf gibi nesneler yerleştirirseniz doğal bir yalıtım elde edebilirsiniz.

9. Diksiyona Önem Verin

İzleyicilerinize kendinizi iyi ifade etmek istiyorsanız, diksiyona çok önem vermelisiniz. Bunun için de bazı temel unsurlara dikkat etmeniz gerekiyor;

Net ve tane tane konuşun.

Kayıttan önce dudak ve nefes egzersizleri yapın.

Konuşurken ayakta durmak ve dik oturmak sesinize daha fazla güç kazandıracaktır.

Uzun kelimeleri dikkatlice telaffuz edin.

10. Taşınabilir Ses Kabinlerine Yatırım Yapın

Hareket halindeyken de ses kaydı yapabilmeyi mümkün kılan ses kabinleri, kayıt stüdyosu kiralamaktan daha ucuz bir yatırım oluyor. Bu kabinlerdeki yüksek yoğunluklu gürültü emici akustik köpük, kabini çevreleyerek gereksiz seslerin mikrofona ulaşmasını engelliyor. Bu işi sürekli olarak yapıyorsanız, taşınabilir ses kabinlerini araştırarak uygun bir tane satın alabilirsiniz.