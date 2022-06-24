Display Driver Uninstaller (DDU) nedir, nasıl kullanılır soruları, çoğu kişi tarafından sorulan soruların başında geliyor. Çoğu kullanıcı DDU kullanımı konusunda bazı sorunlar yaşıyor. Bu yazıda bilgisayar kullanıcılarının hayatını çok daha kolay hâle getiren programa dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber bilgisayar kullanımı dünya genelinde oldukça yaygınlaştı. Öyle ki günümüzde hemen hemen herkesin evinde bilgisayar yer alıyor. Bilgisayarların içerisinde ekran kartı, anakart, RAM, işlemci dahil olmak üzere çeşitli donanım bileşenleri mevcut.

Ekran kartı, video oyunlarının yanı sıra video düzenleme gibi programlar için en önemli donanım bileşenlerinden bir tanesidir. Yeni ekran kartı satın aldıktan veya bilgisayar topladıktan sonra ekran kartı sürücüsünü yüklemeniz gerekir. Aksi takdirde özellikle performans anlamında çeşitli problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yeni bir sürücü yüklemeden önce bilgisayarda yer alan mevcut sürücüyü silmek büyük bir öneme sahip çünkü sistemde bazı sorunlar meydana gelebilir. Display Driver Uninstaller programı tam da bu noktada kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Peki, DDU ne işe yarar? Hazırladığımız rehberde bu ve buna benzer soruları yanıtlayacağız.

DDU Nedir?

Display Driver Uninstaller, bilgisayarda yer alan ekran kartı sürücüsünün kaldırılmasına imkân tanıyan bir programdır. Bilgisayar kullanıcıları arasında çok popüler bir program olan DDU'yu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde çok kolay bir kullanıma sahip. Dolayısıyla programı kullanırken herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Windows işletim sistemi tarafından sunulan program kaldırma aracı üzerinden silemediğiniz sürücüyü DDU sayesinde çok kısa süre içerisinde kaldırabilirsiniz.

AMD, Intel ve Nvidia ekran kartlarını destekleyen program, sürücüyü sistemde herhangi bir kalıntı kalmadan tamamen siler. Programın basit kullanıma sahip olması da oldukça büyük bir avantaj. Sürücüyü DDU üzerinden kaldırdıktan sonra yeni sürücüyü yükleyebilirsiniz.

Söz konusu program özellikle uyumsuz sürücü yükleme işlemi gerçekleştiren kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır çünkü uyumsuz ekran kartı sürücüsü çeşitli problemler ile karşılaşmanıza neden olur. Bu sürücünün sistemden tamamen temizlenmesi ve ardından doğru sürücünün yüklenmesi gerekir.

DDU Nasıl İndirilir?

Aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Açılan sayfadan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz.

İndirme işlemi başlayacaktır.

Bir süre sonra indirme işlemi tamamlanacaktır.

Ekran kartı sürücüsünü silme işlemini gerçekleştirme konusunda oldukça kullanışlı bir program olan Display Driver Uninstaller'ı yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. Bağlantıya tıklamanız hâlinde yeni bir sayfa açılacak.

Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu adımı uyguladığınız takdirde indirme işlemi başlayacak. Programın boyutu çok düşük olduğundan ötürü indirme işlemi çok kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

DDU Nasıl Kullanılır?

Bilgisayarı güvenli modda açın.

Programı yönetici olarak çalıştırın.

"Cihazı Seçin" bölümünden ekran kartını seçin.

AMD, Intel veya Nvidia'yı seçin.

"Temizledikten sonra yeniden başlat" butonuna basın.

Kısa süre içinde sürücü temizlenecek.

Bilgisayar yeniden başlatılacak.

DDU programını kullanabilmek için herhangi bir yükleme işlemi gerçekleştirmenize gerek yok. Söz konusu yazılımı kullanabilmek için yapmanız gereken yalnızca programı indirmek ve açmaktır. Dolayısıyla DDU, program yüklemekten pek hoşlanmayan kişiler için harika bir seçenektir.

Program simgesinin üzerine çift tıklayarak açtıktan sonra bir uyarı ile karşı karşıya kalacaksınız. Küçük boyutlu bir pencerenin üzerinde "DDU'yu güvenli mod içinde çalıştırmadığınız tespit edildi. Daha iyi silme işlemi için güvenli moda girmeniz tavsiye edilir. Yeniden başlatıp güvenli moda girin" şeklinde bir yazı yer alacak.

Söz konusu nedenden ötürü sürücü kaldırma işlemine başlamadan önce PC'yi güvenli modda başlatabilirsiniz. PC'yi güvenli modda başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra programın simgesine sağ tıklayın. Bu işlemi uygulamanız durumunda bir pencere açılacak ve açılan pencere üzerinde çeşitli seçenekler bulunacak.

Pencerede yer alan seçenekler içerisinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Programı yönetici olarak çalıştırdıktan sonra programın penceresini görüntüleyeceksiniz. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan "Cihaz Seçin" bölümünden ekran kartını seçmeniz gerekiyor.

Ekran kartını seçtikten sonra hemen alt kısımda yeni bir bölüm açılacak. Bu bölüm üzerinden ekran kartınızın markasını seçmelisiniz. Örneğin AMD tarafından üretilen bir ekran kartını kullanıyorsanız AMD seçeneğini seçmeniz lazım. Son olarak "Temizledikten sonra yeniden başlat" butonuna basın. Bu, program tarafından tavsiye edilen bir seçenektir.

Söz konusu butona tıklamanız hâlinde sürücü kaldırma süreci başlayacak. Driver kaldırma süreci, bilgisayarınızın performansına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılacak.

İşleme başlamadan önce sistemi güvenli modda açtığınızdan dolayı PC güvenli modda açılacaktır. Dolayısıyla bu konuda endişelenmenize gerek yok. Windows ayarlarından sistemin yeniden normal bir şekilde başlamasını sağlayabilirsiniz.

Güvenli moddan nasıl çıkılır sorusunu soruyorsanız, ilk olarak "Sistem Yapılandırması" aracını açabilir ve hemen ardından "Önyükleme" sekmesine girebilirsiniz. Daha sonra "Güvenli önyükleme" seçeneğindeki işareti kaldırabilirsiniz. "Uygula" ve "Tamam" butonlarına tıkladıktan sonra "Yeniden Başlat" seçeneğini seçebilirsiniz.

Söz konusu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde bilgisayar normal şekilde açılacaktır. Bu işlemin ardından ekran kartınıza uygun bir sürücü bulup indirmeniz gerekiyor. Elbette bunu ekran kartını öğrenme adımından sonra yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde sisteminiz uyumsuz sürücü problemi yaşayabilir.

Ekran kartınıza uygun sürücüyü donanım bileşeninin resmî sitesi üzerinden bulabilirsiniz. Örneğin Nvidia marka bir ekran kartı kullanıyorsanız, şirketin resmî web sitesini ziyaret edebilir ve size uygun sürücüyü bulup indirebilirsiniz.

Bu yazıda bilgisayar kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir program olan Display Driver Uninstaller ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.