Deadlock ile zorlu taktiksel çatışmalara katılın! Şimdi Deadlock'ı indir ve strateji dolu FPS deneyimi yaşayın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Valve tarafından geliştirilen ve yayınlanan Deadlock, MOBA ile TPS türünü harmanlayan bir oyun olup, yoğun strateji ve hızlı tempolu aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Deadlock modern savaş mekaniklerini taktiksel oyun unsurlarıyla birleştirerek, oyunculara derinlemesine bir TPS deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu türü sevenler için Deadlock, hem stratejik planlama hem de hızlı refleksler gerektiren zorlu çatışmalarla dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.

Deadlock özünde bir MOBA. Yani Valve’in DotA 2’si gibi bir oyun ancak diğer MOBA’larda gördüğümüz gibi üstten bakışa sahip bir oyun değil, TPS türünde bir oyun. 2 türü çok iyi bir şekilde harmanlayan Deadlock bakalım Valve’ın bir diğer büyük oyunu olmayı başarabilecek mi?

Grafiksel olarak Deadlock, ortalama bir oyun olsa da eleştirilen bir yönü var. O da oyunun estetik olarak pek çekici bir tasarıma sahip olmaması. Oynanış bakımından her ne kadar sürükleyici bir yapısı olsa da görsel olarak geniş kitlelere hitap edebilecek bir yapım değil gibi. Henüz çok erken aşamada olduğu için geliştirici ekip bu durumu baştan sona değiştirebilir. Bakalım Valve bu oyun için ileride neler yapacak?

Deadlock İndir

Deadlock'ı indir ve stratejik zekanı kullanarak zorlu çatışmalarda galip gel! Henüz resmi olarak çıkış yapmamasına rağmen Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran Deadlock için bir davetiye kodu almalısınız. Deadlock oynayan arkadaşlarınız varsa onlardan davetiye kodu almak için bir an önce iletişime geçin.

Deadlock Sistem Gereksinimleri

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ortalama bilr bilgisayarınız varsa Deadlock’un playtest’ini oynayabilmeniz mümkün.