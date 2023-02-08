Deprem Çantasında Neler Olmalı? Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

Deprem çantası, gerçekleşen bir afetin ardından insanların yaşamını sürdürebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, deprem çantasında neler olmalı? Bu yazıda afet ve acil durum için hazırlanacak çantanın içerisinde nelerin olması gerektiğini açıkladık.

Meydana gelen bir afet sonrası hayatta kalmaya devam edilebilmesi için çeşitli malzemelere ihtiyaç duyulur. Bu sebepten ötürü afet çantası hazırlamak oldukça önemlidir. Çantanın kolay ulaşılabilir yerde olmasına da dikkat etmek gerekmektedir.

Deprem çantası hazırlamak hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? Hazırladığımız yazıda çantanın içerisine koymanız gereken malzemelerin neler olduğuna yer verdik.

Deprem Çantasında Olması Gerekenler

Gıda (Konserve, kuru meyve vb.)

Su

Giysi

İlk yardım malzemeleri

Uyku tulumu

Battaniye

Pilli radyo

El feneri

Düdük

Küçük makas

Çakı

Çakmak

Baret

Powerbank

Yedek pil

Hijyen malzemeleri

Önemli belge fotokopileri

Deprem çantasında mutlaka gıda ve su olması gerekiyor. Gıdanın yüksek kaloriye sahip olmasına, karbonhidrat ve vitamin içermesine, su kaybını önlemesine ve dayanıklı olmasına yani çabuk bozulmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu faktörleri içeren gıdalar tercih edebilirsiniz. Örneğin çantanın içerisine konserve, meyve suyu, tahin ve pekmez gibi ürünler koyabilirsiniz. Aile üyelerini göz önünde bulundurarak gıda ve su miktarını belirlemelisiniz.

Su ve gıdanın yanı sıra giysi de çok önemlidir. Örneğin kalın giysiler, kışın meydana gelen bir deprem sonrasında üşümenizi önleyecektir. Elbette depremin sıcaklığın yüksek olduğu aylarda meydana gelme ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.

İklime uygun giysileri çantaya ekledikten sonra ilk yardım malzemesine de yer vermeniz gerekiyor çünkü gerçekleşen afet sonucunda sizin veya aile üyelerinizin yaralanma ihtimali bulunuyor. İlk yardım malzemelerine ek olarak temel ilk yardım eğitim almanız da hayat kurtarabilir.

Deprem çantasında uyku tulumu ve battaniye de olmalıdır. Çantanın içerisinde sabun ve dezenfektan, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil gibi hijyen malzemelerinin de yer alması gerekiyor. Afet sonrasında el feneri, düdük, pilli radyo, yedek pil gibi malzemelere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Yedek pillerin uzun ömürlü olmasına özen gösterin.

Kimlik kartı, banka cüzdanı, sigorta, ruhsat gibi önemli belge fotokopilerini de çantaya koyabilirsiniz. Yiyecek ve içecekleri bozulma ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Deprem çantası yalnızca evde değil iş yerinde de olmalıdır ve çantanın kolay ulaşılabilir yerde bulundurulması gerektiğini bir kez daha belirtelim.

Bu yazıda deprem çantası nasıl hazırlanır sorusunu yanıtladık. Acil durumlar için cihazda olması gereken uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.