AFAD Acil Çağrı, deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlerde ihtiyaç duyulan yardımlar için destek sağlayan bir uygulama olmayı başarıyor.

Hasan Okçu - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı AFAD mobil uygulaması, telefon ve tabletlere uyumlu sürümüyle geliyor. Yaşanabilecek doğal afetlerde insanların ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik işlemler, uygulama üzerinde kolayca yapılabiliyor.

Uygulama üzerinde yapılabilecek işlemler;

Sesli acil çağrı başlatma

Mesaj yolu ile acil çağrı başlatma

Toplanma alanlarını görüntüleme

Afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim videoları

AFAD Acil Çağrı Uygulaması İndir

Yaşanan afetlerde daha fazla can kaybı yaşamamak ve vatandaşlara hızlı yardımcı olabilmek adına İçişleri Bakanlığının geliştirdiği AFAD Acil mobil uygulaması öne çıkıyor. Kullanıcı dostu tasarımı ve tek tuş ile acil çağrıda bulunabilme kolaylığı ile hayat kurtarıcı bir özellik sunuyor.

Afet bölgelerindeki en yakın toplanma alanları, acil durumlara yönelik eğitim videoları gibi pek çok özellikle dikkat çeken uygulamayı kullanmak için ilk olarak cihaza indirilmesi gerekiyor. Sonrasında telefon numarası girilerek, gelen şifre ile telefon doğrulaması yapılıyor. Ardından TC kimlik numarası ve konum yetkilerinin aktifleştirilmesi gerekiyor.

Deprem gibi doğal afetlerde en büyük sorunlardan biri olan iletişimsizlik durumunun önüne geçmek için geliştirilen AFAD Acil uygulaması, "Tek Tuşla Acil Çağrı" özelliği ile bu soruna çözüm getiriyor. Çağrıların internet üzerinden yapılarak konum servisi ve arayan kişinin bulunduğu tam konumun tespit edilmesi gibi olanaklar sağlıyor.

GSM hatlarından kaynaklı yoğunluğu önlemeye yönelik de başarılı bir performans gösteren uygulama, afetin ilk saatlerinde halkın tehlikeli ve riskli bölgelerden uzak, güvenli alanlarda toplanmalarını sağlayacak lokasyonları gösteriyor. Harita üzerinden tüm toplanma alanları rahatlıkla görüntülenebiliyor. Yol tarifi desteği de bulunuyor.

AFAD Acil Çağrı Özellikleri