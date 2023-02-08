Depremlerle İlgili Az ve Yanlış Bilinenler

Acil durumlarda özellikle deprem gibi yaşanan felaketlerde yanlış bilgiler hızla yayılabiliyor. Kimi zaman insanlar yanlış bilgileri bilmeden de olsa paylaşabiliyor ve bunun sonucunda büyük sonuçlar doğabiliyor. Bizler de sizler için deprem hakkında yanlış bilinen bilgileri derledik. Gelin bu bilgilere yakından bakalım ve doğru bilgilere nasıl ulaşabileceğimizi öğrenelim.

Deprem Hakkında Yanlış Bilinenler

Deprem şiddetinin belirlenememesi;

Bilinen en ölümcül depremin ne zaman olduğu;

Hayvanların depremleri önceden bildiği;

Depremlerle hava durumu ilişkisi;

Depremde sığınılacak yerler;

Depremin yeri ve zamanı hakkında söylenenler;

Deprem Şiddetinin Belirlenememesi

Bilindiği üzere ülkemizde çok kısa süre önce büyük bir felaket yaşanmış durumda. Bu felaketin şiddetinin belirlenememesi insanların kafasında sorular bırakmaktadır. Bunun nedeni ise depremde ölçülen şiddetin farklı cihazlar ve yöntemlerle ölçülmesi ve bunun sonucunda doğan deprem şiddetinin ortaya çıkmaması.

Örneğin, ülkemizde yaşanan son depremden Kandilli Rasathanesi "Richter ölçeğini" kullanmışken Amerika Birleşik Devletleri ise "Moment Magnitüd" ölçeğini kullanmıştır.

Bunun sonucunda doğan farklı deprem şiddetleri ortaya çıkmıştır. Peki 7.4 ve 7.7 arasında az bir fark yok mu? Aslında ilk bakışta böyle bir düşünce doğru gelebilir. Ancak aradaki 0.3'lük bir fark oldukça büyüktür ve çok büyük farklar ortaya doğuracaktır.

Bilinen En Ölümcül Deprem Ne Zaman Oldu?

16. yüzyılda Çin'de meydana gelen deprem yaklaşık 1 milyon kişinin hayatına bedel oldu. Öyle ki bu depremde 830.000 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak birçok kişi bu bilgileri zaman zaman değiştirerek Japonya'da veya başka bir ülkede diye paylaşabiliyor.

Hayvanların Depremi Önceden Bildiği

"Hayvanlar depremi önceden bilir mi?" Ülkemizde ve birçok yerde sıklıkla karşımıza çıkan yanlış bilgilerden biri de hayvanların depremi önceden bildiğidir. Öyle ki kedi ve köpeklerin depremden önce farklı davranışlar sergilemesi onların depremin olacağını hissetmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak böyle bir şey olması şu an için mümkün değildir. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanamamıştır.

Depremlerle Hava Durumu İlişkisi

Çok önceleri Antik Yunan zamanları depremler sıcak ve kuru havalarda meydana gelir bilgisi yayılıyordu. Fakat bu doğru değildi. Öyle ki kışında birçok deprem olmuş durumda ve bunu canlı şahit olduğumuzu da görüyoruz. Aynı zamanda depremlerin sadece sabaha karşı olduğu düşünülse de akşam üzeri veya öyle saatleri olabilecek olduğunuda unutmamak gerekir. Son olarak depremin zamanı ve tarihi şu an için bilimsel olarak ölçülemiyor.

Depremde Sığınacak Yerler

Deprem esnasında sığınalacak yerler arasından biri de kapı eşiği olduğu düşünülüyor. Maalesef bu bilgi kerpiç yapılardan oluşan evlerde işe yarayabilir. Bu nedenle yeni binalarda böyle bir pozisyonun pek yararlı olacağı gözükmüyor. Bundan ötürü depremlerde bina içindeyken; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi sağlam olabilecek eşyaların orada pozisyon kurmak yararlı olacaktır.

Depremin Yeri ve Zamanı Hakkında Söylenenler

Maalesef ülkemizde yaşanan son depremden sonra WhatsApp gruplarında birçok bilgi dolaşmaktadır. Bu bilgiler arasında en büyük yanlış bilgilerden biri de "şu tarihte şu saatte şu şiddetli deprem olacak" bu tamamen asılsız bir bilgidir ve güvenilir bir kaynaktan alınmadığı da ortadadır. Öyle ki şu an için depremin yeri ve zamanını bilmek maalesef mümkün değildir. Bilim insanları böyle bir şeyin henüz keşfedilmediğini ve depremin saatini bilmek mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyor.

Deprem hakkında en çok yanlış bilinenlerden biri de yanlış bilginin hızla yayılmış olması ve insanların buna maruz kalmasından ötürü bazen inanabilmesi bu gibi durumlarda resmi kaynakları veya teyit verebilecek kaynakları öğrenmekte yarar var. AKUT, AFAD gibi kaynaklar deprem esnasında ve daha sonrasında yapılacaklar hakkında bilgilendirmeler yapabilir. Ayrıca yalan haberlerin önlenmesine siz de katkıda bulunabilirsiniz bunun için teyit.org veya siberay gibi kurumlara başvurabilir ve sahte haberleri önleyebilirsiniz.

Deprem hakkında yanlış bilinenleri sizler için derledik. Peki sizlerin düşünceleri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.Yazımıza göz atabilirsiniz.