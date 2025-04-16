Türkiye'de İzlenebilecek En İyi Max Filmleri

Popüler dijital yayın platformun Max'te korkudan aksiyona bilim kurgudan drama kadar çeşitli türlerde çok sayıda film bulunuyor. Peki, 2025 yılında Türkiye'de izlenebilecek en iyi Max filmleri hangileri?

Bu rehberde Max film önerileri listesi hazırladık. Listede herkes tarafından bilinen popüler filmlerin yanı sıra az bilinen yapımlara da yer verdik. Eğer sizde Max film tavsiyesi arıyorsanız listeye göz atabilirsiniz.

En İyi Max Filmleri

Furiosa: A Mad Max Saga

Wonka

Aquaman and the Lost Kingdom

Dune: Part One

Everything Everywhere All at Once

Parasite

Sen Aydınlatırsın Geceyi

The Father

Juror #2

Godzilla x Kong: The New Empire

Twisters

Beetlejuice Beetlejuice

Inception

2001: A Space Odyssey

Censor

The Nun II

Deadwood

Michael Clayton

The Matrix Resurrections

En iyi Max film tavsiyeleri listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Furiosa: A Mad Max Saga

Konusu: Kendisini acımasız bir dünyada bulan Furiosa, bu tehlikeli topraklarda hayatta kalmak ve bir zamanlar ait olduğu yere geri dönebilmek için amansız bir mücadele veriyor.

Türü: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

IMDb Puanı: 7,5

Furiosa: A Mad Max Saga Neden İzlenmeli?

En iyi Max filmleri arasında yer alan Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller’ın imzasını taşıyan, öncü ve adrenalin dolu aksiyon sahneleri, etkileyici görsel efektler ve derin karakter gelişimi ile Mad Max evrenine yeni bir soluk getiriyor.

Wonka

Konusu: Genç Willy Wonka'nın, dünyaca ünlü çikolata fabrikasını açmadan önceki maceralarını ve hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi konu alan fantastik bir müzikal.

Türü: Fantastik, Komedi, Aile

IMDb Puanı: 7,0

Wonka Neden İzlenmeli?

Roald Dahl'ın sevilen karakterine neşeli ve yaratıcı bir bakış. Görsel olarak büyüleyici ve keyifli bir aile filmi.

Aquaman and the Lost Kingdom

Konusu: Aquaman'in, Atlantis'i ve dünyayı kadim bir kötülükten korumak için eski düşmanıyla bir ittifak kurması gerekir.

Türü: Aksiyon, Macera, Fantastik

IMDb Puanı: 5,6

Aquaman and the Lost Kingdom​ Neden İzlenmeli?

Aquaman'in hikayesine devam niteliğinde olan film görsel efektleri ve sürükleyici hikâyesiyle etkiliyor.

Dune: Part One

Konusu: Evrenin en değerli kaynağına sahip gezegen Arrakis’in kontrolü uğruna ailelerin ve siyasi güçlerin amansız rekabetini konu alıyor.

Türü: Bilim Kurgu, Macera, Drama

IMDb Puanı: 8,0

Dune: Part One Neden İzlenmeli?

Frank Herbert'ın ikonik romanının etkileyici bir sinematik uyarlaması. Film büyüleyici görselliğe ve sürükleyici bir hikâyeye sahip.

Everything Everywhere All at Once

Konusu: Çamaşırhane sahibi olan Evelyn Wang, beklenmedik bir şekilde çoklu evreni kurtarma görevini üstlenir. Farklı evrenlerdeki benlikleriyle bağlantı kurabilen Evelyn, bu yeni keşfettiği güçlerini kullanarak, varoluşu tehdit eden bir kötülüğe karşı savaşmak zorunda kalır.

Türü: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb Puanı: 7,8

Everything Everywhere All at Once​ Neden İzlenmeli?

Yaratıcı ve özgün hikayesi, muhteşem oyuncu performansları ve duygusal derinliğiyle son yılların en çok konuşulan filmlerinden biri.

Parasite

Konusu: Düşük gelirli Kim ailesi, zengin Park ailesinin evinde iş bulur ve yavaş yavaş onların günlük yaşantısına entegre olmaya başlar.

Türü: Komedi, Drama, Gerilim

IMDb Puanı: 8,5

Parasite Neden İzlenmeli?

Yoksulluk ve zenginlik arasındaki keskin uçurumu çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren, kara mizah unsurlarıyla harmanlanmış bir filmdir.

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Konusu: Sıradan gibi görünen ama aslında gizemli olayların yaşandığı küçük bir kasabada geçen film, süper güçlere sahip insanların aşk hikâyelerine odaklanıyor.

Türü: Drama, Fantastik, Romantik

IMDb Puanı: 7,7

Sen Aydınlatırsın Geceyi​ Neden İzlenmeli?

Fantastik ve gerçekçi unsurların başarılı birleşimi, etkileyici hikaye ve düşündürücü yapısıyla izleyicilere farklı ve keyifli bir sinema deneyimi sunuyor.

The Father

Konusu: İlerleyen yaşıyla birlikte hafızası giderek kötüleşen Anthony'nin, gerçeklikle hayal arasındaki çizgiyi kaybetmesini anlatıyor.

Türü: Drama, Gizem

IMDb Puanı: 8,2

The Father​ Neden İzlenmeli?

Anthony Hopkins’in Oscar ödüllü performansı, filmi izleyiciyle duygusal bir bağ kurdururken, Florian Zeller’in yenilikçi anlatım tarzı ve sinematografi, izleyiciyi zihinsel ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Juror #2

Konusu: Cinayet davasında jüri üyeliği yapan Justin'in ahlaki bir ikilemle mücadele etmesini konu alıyor.

Türü: Gerilim, Drama, Gizem

IMDb Puanı: 7,0

Juror #2​ Neden İzlenmeli?

Clint Eastwood'un yönettiği bu filmin oyuncu kadrosunda Nicholas Hoult, Toni Collette ve J.K. Simmons gibi çok başarılı oyuncular yer alıyor. Film başarılı senaryosu ve oyunculuk performansıyla sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Godzilla x Kong: The New Empire

Konusu: Godzilla ve Kong, dünyaya yönelik devasa bir tehdide karşı beklenmedik şekilde güçlerini birleştirir.

Türü: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

IMDb Puanı: 6,0

Godzilla x Kong: The New Empire​ Neden İzlenmeli?

Godzilla ve Kong'un yer aldığı film görselliği ve atmosferiyle etkilemeyi başarıyor.

Twisters

Konusu: Çok güçlü fırtınaların ortaya çıkmasıyla birlikte insanların hayatı altüst olur. Emekli meteorolog Kate bunun üzerine yeni teknolojiler üzerinde çalışmak için yeni bir ekip kurar.

Türü: Aksiyon, Macera, Gerilim

IMDb Puanı: 6,5

Twisters Neden İzlenmeli?

Gelişmiş görsel efektler ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dev hortumlar, yıkım ve kaos çarpıcı biçimde beyaz perdeye aktarılmış. İzleyiciyi sürekli yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve nefes kesen gerilim dolu anlarla ekran başına kilitleyen bir deneyim sunuyor.

Beetlejuice Beetlejuice

Konusu: Lydia Deetz'in yıllar sonra ailesiyle birlikte eski evine dönmesiyle Beetlejuice'un yeniden ortaya çıkmasını ve yaşanan kaosu konu alıyor.

Türü: Komedi, Fantastik

IMDb Puanı: 6,7

Beetlejuice Beetlejuice​ Neden İzlenmeli?

Tim Burton'ın ikonik filminin devamı olan Beetlejuice Beetlejuice, nostaljik bir atmosfer sunuyor.

Inception

Konusu: En iyi Max filmleri arasında yer alan Inception'da insanların rüyalarına girerek bilinçaltlarından çeşitli sırlar çalan Dom'a bir CEO'nun zihnine fikir yerleştirme görevi teklif edilir.

Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim

IMDb Puanı: 8,8

Inception Neden İzlenmeli?

Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan, karmaşık ve düşündürücü bir yapım. Görsel efektleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

2001: A Space Odyssey

Konusu: Teknoloji, evrim ve yapay zeka temalarını işleyen çığır açıcı bir bilim kurgu klasiği olan 2001: A Space Odyssey'de süper bilgisayar HAL 9000 ve astronotların Jüpiter'e doğru yaptığı yolculuğu konu alıyor.

Türü: Bilim Kurgu, Macera

IMDb Puanı: 8,3

2001: A Space Odyssey​ Neden İzlenmeli?

Film görsel efektleri, anlatım tarzı ve felsefi derinliğiyle sinema tarihinde çığır açtı. Stanley Kubrick'in yönetmenliği ve müzik seçimi, izleyiciye benzersiz bir deneyim sunuyor.

Censor

Konusu: İzlediği korku filminde kaybolan kız kardeşine dair ipuçları bulan Enid, bununla birlikte kurgu ile gerçeklik arasındaki sınır bulanıklaşır.

Türü: Korku, Gizem, Gerilim

IMDb Puanı: 6,0

Censor Neden İzlenmeli?

En iyi Max filmleri arasında yer alan Censor, etkileyici anlatımı, nostaljik 80'ler korku sineması göndermeleri ve psikolojik gerilim unsurlarıyla farklı bir korku deneyimi sunuyor.

The Nun II

Konusu: 1956 yılında Fransa'da bir rahibe öldürülür. Bunun üzerine Rahibe Irene, Debra ile birlikte Valak'ı durdurmaya çalışır.

Türü: Korku

IMDb Puanı: 5,6

The Nun II​ Neden İzlenmeli?

En iyi korku filmleri arasında yer alan The Nun II, atmosferi ve ürkütücü anlarıyla korku türünü sevenlere hitap ediyor.

Deadwood

Konusu: HBO'nun aynı adlı sevilen dizisinin devamı niteliğindeki bu film, eski düşmanlıkların ve siyasi çekişmelerin yeniden su yüzüne çıkmasını konu alıyor.

Türü: Western, Drama, Suç

IMDb Puanı: 7,3

Deadwood​ Neden İzlenmeli?

En iyi Max filmleri arasında yer alan yapım, izleyicilere Deadwood evrenine nostaljik bir dönüş imkânı tanıyor. Eğer dizinin hayranıysanız ve karakterlerin akıbetini merak ediyorsanız bu filmi kaçırmayın.

Michael Clayton

Konusu: Bir hukuk firması, avukatın büyük davada kriz yaşaması sonrasında durumu düzeltmek için bir Michael Clayton'ı görevlendirir.

Türü: Gerilim, Drama, Suç

IMDb Puanı: 7,2

Michael Clayton Neden İzlenmeli?

Max film önerileri arasında yer alan yapım, George Clooney'nin başarılı performansı ve sürükleyici senaryosuyla öne çıkıyor.

The Matrix Resurrections

Konusu: Neo ve Trinity'nin, gerçekliğin doğasını yeniden sorguladıkları ve makinelerle olan savaşlarının yeniden başladığı Matrix evrenine dönüşlerini konu alıyor.

Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon

IMDb Puanı: 5,6

The Matrix Resurrections Neden İzlenmeli?

Gelişmiş görsel efektleri ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapımda tanıdık karakterler geri dönüyor.