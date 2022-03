Disney+ Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

The Walt Disney Company çatısı altında yer alan ve son dönemlerde yaptığı anlaşmalar ile adından sıklıkla söz ettiren Disney+, kısa bir süre önce onlarca yeni ülkede hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Şimdi, servisin ülkemizde ne zaman ve hangi fiyatla kullanıma sunulacağı belli oldu. Peki Disney+ Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Disney+ Türkiye Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Disney+ Türkiye tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Disney+, 14 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ülkemizde resmi olarak yayın hayatına başlayacak. Bu bakımdan Disney+ yapımlarını seven takipçilerimiz, bu yapımlara iki buçuk ay sonra kavuşmuş olacaklar.

The Mandalorian, The Right Stuff, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, The Mysterious Benedict Society, Doogie Kamealoha M.D., Hawkeye, The Book of Boba Fett, Moon Knight, Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, Just Beyond gibi yapımlarla tanınan servis, bu bakımdan gerçekten de dikkat çekici bir içerik kütüphanesine sahip diyebiliriz.

Disney+ Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

34,99 TL / Ay

349,90 TL / Yıl

Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda Disney+ Türkiye'de 34,99 TL / Ay ya da 349,90 TL / Yıl olarak ücretlendirilecek. Başka bir deyişle yıllık paketi tercih eden kullanıcılar, on aylık ücret ödeyerek on iki aylık hizmet satın almış olacaklar.

Peki siz Disney+ hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce çevrim içi yayın servislerinin giderek arttığı şu dönemlerde Disney+ ne gibi farklılıklar yaratabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.