DNS Sunucusu Yanıt Vermiyor Sorunu ve Çözümü

Çoğu internet kullanıcısının zaman zaman karşı karşıya kaldığı DNS sunucusu yanıt vermiyor nedir, neden olur, nasıl çözülür? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehberi inceleyebilirsiniz.

DNS (Domain Name System), alan adlarını IP adreslerine dönüştürür. Yani web sitelerine IP adresi kullanmadan girmenizi sağlar. Kullanıcıların internet sitelerinin IP adreslerini aklında tutmasına gerek bırakmayan DNS ile ilgili bazen bazı sorunlar yaşanabiliyor.

DNS Sunucusu Yanıt Vermiyor Sorunu Nedir?

İnternet kullanıcıları, ara sıra DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası ile karşılaşabiliyor. Bu, DNS sunucusunun alan adlarını IP adresleriyle doğru şekilde eşleştiremediği için web tarayıcısının siteye bağlanamadığı anlamına gelir.

DNS Sunucusu Yanıt Vermiyor Sorunu Neden Olur?

Yanlış yapılandırılmış ağ bağdaştırıcılarından yanlış DNS sunucu adreslerine kadar söz konusu hatanın birçok nedeni bulunuyor. Nedenler arasında ayrıca yetersiz önbellek ve kimlik avı kötü amaçlı yazılım yer alıyor.

Kimlik avı kötü amaçlı yazılım, DNS önbelleğinin manipüle edildiği ve kullanıcının sahte web sitesi sayfalarına yönlendirildiği veri çalma yöntemi. Bu sebepten ötürü söz konusu soruna kötü amaçlı yazılım da neden olabilir.

Domain Name System ile ilgili yaşanan sorunun birçok nedeni mevcut fakat bazı yöntemler uygulanarak çözülebilir. Hazırladığımız listede yer alan yöntemleri uygulayabilir ve söz konusu hatayı düzeltebilirsiniz.

DNS Sunucusu Yanıt Vermiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Farklı web tarayıcısı kullanın.

Ağ sorunlarını giderin.

Farklı cihaz kullanın.

Anti virüs ve Güvenlik Duvarı’nı devre dışı bırakın.

Modemi yeniden başlatın.

Bilgisayarı güvenli modda başlatın.

DNS sunucusunu değiştirin.

DNS önbelleğini temizleyin.

1. Farklı Web Tarayıcısı Kullanın

İnternet kullanımı esnasında karşı karşıya kaldığınız söz konusu sorunu çözmek için farklı web tarayıcısı kullanmayı deneyebilirsiniz. Kulağa her ne kadar basit bir yöntem gibi gelse de sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Google Chrome kullanıyorsanız Mozilla Firefox veya Opera tarayıcısı ile internet sitelerini ziyaret etmeyi deneyebilirsiniz. Böylece DNS hatasının web tarayıcısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz.

2. Ağ Sorunlarını Giderin

Denetim Masası’nı açın.

"Ağ ve İnternet" kategorisine tıklayın.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsünü açın.

“Sorunları giderin” seçeneğini seçin.

Domain Name System yanıt vermiyor hatasını çözmek için ağ sorunlarını gidermeyi deneyebilirsiniz. Windows işletim sisteminde ağ sorunlarını otomatik olarak tespit eden ve çözen bir araç bulunuyor. Bu aracı çalıştırmak için bazı adımları sırası ile takip etmeniz gerekiyor.

İlk olarak Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna "Denetim Masası" yazın ve arama sonuçlarından programı açın. Açılan pencere üzerinde yer alan "Ağ ve İnternet" kategorisine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde karşınıza çeşitli menüler çıkacak.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsünü açın. Bu işlemin ardından "Sorunları giderin" seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde sorunları gider aracı açılacak. Araç, sorunu tespit etmeye ve ardından çözmeye çalışacak.

3. Farklı Cihaz Kullanın

Aynı internet ağına farklı bir cihaz ile bağlanmayı deneyin. Bu işlemin ardından sorun yaşadığınız web sitesine erişmeye çalışın. İkinci cihaz aynı internet ağı üzerinden söz konusu web sitesine erişebiliyorsa sorun ilk cihazda fakat ikinci cihazda da aynı hatayı yaşıyorsanız sorun cihazdan kaynaklanmıyor.

4. Anti Virüs ve Güvenlik Duvarı’nı Devre Dışı Bırakın

Anti virüs ve Güvenlik Duvarı, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korur. Bu sebepten dolayı sistem güvenliği için büyük bir öneme sahip. Bu yazılımlar her ne kadar çok önemli olsa da bazen internet bağlantısını engelleyebilir.

Söz konusu yazılımların internette sorun yaşamanıza neden olup olmadığını tespit etmek için anti virüs ve Güvenlik Duvarı’nı geçici olarak devre dışı bırakın. Bu işlemi yaptıktan sonra hatanın düzelip düzelmediğini kontrol edin.

5. Modemi Yeniden Başlatın

Düzgün bir şekilde çalışmayan bir modem, söz konusu hata ile karşı karşıya kalınmasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü modemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak modeminin arka kısmında yer alan butona basın. Modemin fişini prizden çıkarın.

10 saniye bekledikten sonra modemin fişini yeniden prize takın ve cihazın güç butonuna basın. Eğer bu yöntem sorununu çözmezse modemi sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlama adımları için cihazın kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

6. Bilgisayarı Güvenli Modda Başlatın

"Windows + I" kısayolunu kullanarak ayarları açın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

Kurtarma sekmesine tıklayın.

"Gelişmiş başlangıç" kısmındaki "Şimdi yeniden başlat" seçeneğini seçin.

"Sorun gider" yazısına tıklayın.

"Gelişmiş seçenekler" seçeneğini seçin.

"Başlangıç Ayarları" yazısına tıklayın.

"Yeniden Başlat" seçeneğine tıklayın.

Karşılaştığınız sorunu düzeltmek için bilgisayarı güvenli modda başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için yukarıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

7. DNS Sunucusunu Değiştirin

Denetim Masası’nı açın.

"Ağ ve İnternet" kategorisine tıklayın.

"Ağ ve Paylaşım Merkezi" menüsüne tıklayın.

"Bağlantılar" bölümündeki ağın üzerine tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP /IPv4)" yazısına çift tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın" seçeneğini seçin.

DNS adreslerini yazın.

"Çıkarken ayarları doğrula" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Sorununuz hâlâ devam ediyorsa DNS sunucusunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için yukarıda yer alan adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor.

8. DNS Önbelleğini Temizleyin

Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın.

"CMD" yazın ve arama sonuçlarından Komut İstemi’nin üzerine tıklayın.

"ipconfig/flushdns" yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Yukarıda yer alan yöntemler sorununuzun çözümesine yardımcı olmadıysa DNS önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem muhtemelen karşılaştığınız hatayı düzeltecektir.