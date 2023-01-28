Windows 10 Doğrudan Başlangıç Ayarlarına Gidiyor Sorunu ve Çözümü

Windows 10 doğrudan başlangıç ayarına gidiyor sorunu bazen can sıkabiliyor. PC’lere sistemi yükledikten hemen sonra ya da belli bir zaman aralığı içerisinde "reboot" işlemi sırasında işletim “Başlangıç” ayarlarına takılı kalıyor.

Bu durum bazen sürekli baş gösterebiliyor. Karşımıza çıkan mavi ekran zaten daha önceden gördükçe tüylerimizi ürperten bir travma. Ancak bu sefer BSOD kadar korkunç bir durumla karşı karşıya değiliz.

Windows 7, 8.1 ve 10 kullanıcıları bu durumla bazen karşılaşabiliyorlar. Daha çok yenilenen sistemlerden hemen sonra görülen bir işletim sistemi davranışı olarak can sıkıcı olabiliyor. Ancak bunun da üstesinden gelmek elbette mümkün.

Windows 10 Doğrudan Başlangıç Ayarına Gidiyor Sorunu

Windows 10, 8, 7 & Vista işletim sistemlerinin "Başlangıcı Onar" seçeneği mevcut. Windows XP’de maalesef bu şansı bulamıyorduk. Ne alaka demeyin halen birçok kişi geçmişten günümüze Windows işletim sistemlerinin lideri olan XP'yi kullanıyor. Bazı başlangıç dosyalarının eksik olması bahsettiğimiz sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. "Başlangıcı Onar" seçeneği eksik olan bu dosyaları onarabiliyor. Böylelikle bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Windows 10’da sistem geri yükleme noktasına dönüş kullanıcıları pek çok sorundan kurtarıyor. Aslında düzenli olarak oluşturulması gereken bu noktalar her zaman can simidi oluyorlar. Bu sıkıntıyı bir sürücü ya da program yükledikten sonra yaşamaya başladıysanız Sistem Geri Yükleme sizin için bir kurtarıcı olabilir.

Windows 10 ve 8.1’de bu seçeneğe sisteme girmeden ulaşmak mümkün. Sistem başlarken karşınıza çıkan mavi ekranda diğer seçenekler için F10 seçmeniz yeterli olabiliyor.

Bir şekilde hazar görmüş bir işletim sistemi dosyası, sistemin düzgün yüklenmesini önlüyor olabileceğinden gelişmiş dosya kontrolü ve onarımı yapmak bir çözüm olabilir. Bunun için Gelişmiş Boot Ayarları seçeneğinde Başlangıç Onarma komutunu kullanmanız faydalı olabilir.

Windows 10 Sistem Görünmüyor Sorunu ve Çözümü

Bilgisayarınızı açın.

Arama kısmına; "Sistem Bilgisi" yazın.

Karşınıza çıkan programa girin.

Sistemi görüntülemiş olacaksınız.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımlardan farklı olarak arama kısmına "Sistem" yazıp aratabilir ve Windows 10 ayarlar sekmesinden sistem görünmüyor sorununu çözebilirsiniz. Sisteö görünmüyor sorunu aslında Windows güncellemeleriyle gelmektedir. Özellikle son yıllarda Windows sıklıkla güncelleme getiriyor ve bu güncellemeler arasında bazı özellikler ortadan kaybolabiliyor. Windows 10 sistem görünmüyor sorunu yaşıyorsanız. Bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde Windows 10 sorunlarından değindik. Peki, sizlerin en sık karşılaştığı Windows 10 sorunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.