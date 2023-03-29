Alan Adı Domain Değeri Nasıl Hesaplanır?

Alan adı bir web sitesinin internet üzerindeki adıdır ve sadece bir kişiye ait olur. Birnevi kullanıcı adına da benzetilebilir. Sadece bir web sitesine sahip olan alan adı kimi zaman çok yüksek değere satılabiliyor.

Öyle ki kimileri bu durumu ticarete dönüştürmüş ve alan adı satmakta. Eğer sizlerinden bir web sitesi varsa alan adı değerini öğrenmek isteyebilirsiniz. Peki, bu işlemi nasıl yapılır? Alan adı domain değeri öğrenme işlemini sizler için anlatıyoruz.

Alan Adı Domain Değeri Hesaplama Nasıl Yapılır?

İlk olarak GoDdady alan adı değer hesaplama sayfasına gidin.

İlgili kısma alan adının ismini girin.

Ara simgesine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

Tahmini değer karşınıza çıkmış olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.



Alan adı değeri öğrenmek için birçok web sitesi bulunmaktadır. Bunları merak ediyorsanız arama motoruna “Alan adı değer öğrenme” yazarak öğrenebilirsiniz. Bizler sizler için en popüler web sitelerinden birini belirttik.

Alan adı değeri tahmini bir değer olarak verilir. Bu nedenle her web sitesi farklı değerler verebilmektedir. Ancak alan adınızı satmak istiyorsanız ortalama değerini öğrenebilirsiniz.

Alan Adı Değeri Neye Göre Hesaplanır?

Domain değeri web sitelerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bir alan adının değerini hesaplama türü; benzer alan adları kaça satılıyor, anahtar kelime yoğunluğu, uzantısı, kaç karakter olduğudur.

Bu maddeler sadece birkaçıdır. Bu nedenle alan adı seçerken değerli olmasını istiyorsanız belirli kriterle uymanız daha sağlıklı olabilir.

Alan Adı Nasıl Alınır?

Alan adı almak için birçok domain satan web sitesi bulunmaktadır. Her web sitesi farklı fiyatlar önerebilir. Fakat ortalama aynı değeri verecektir. Web siteleri haricinde bir domain satın almak istiyorsanız web sitenizi WordPress üzerinden kurabilirsiniz.

Bu sayede ilk yıl domain ücreti vermek durumunda kalmazsınız. Son olarak güvenilir web sitelerinden domain almanızda yarar var.

Bu içeriğimizde sizler için alan adı değer hesaplama nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizlerin alan adı değeri ne kadar? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.