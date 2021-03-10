Domain Nedir? Nasıl Seçilir? Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Yeni bir girişimin kurumsal kimlik oluşturması, potansiyel müşterilerin gözünde kalıcı ve güçlü bir imaj edinmesine yardımcı olur. Tabii bu süreçte en önemli faktörlerden birisi de domain yani alan adı seçimidir. Bu rehberimize domain nedir sorusu ile başlayalım ve daha sonrasında da domain nasıl seçilir ve domain satın alırken nelere dikkat etmeli soruları ile devam edelim.

Domain Nedir?

Domain ya da diğer adı ile Alan Adı, web sitelerinin internet üzerindeki dijital adresleridir. Kullanıcılar bir internet sitesine ulaşabilmek için IP adreslerini kullanabiliyor olsa da karmaşık rakamlar dizisini akılda tutmak zor olduğu için alan adları devreye giriyor.

Nitekim dünya genelindeki en popüler internet sitelerinin akılda kalan, kolay alan adları bulunur. Bunlara Google.com, Facebook.com ya da Tamindir.com örnek olarak gösterilebilir. Bu süreçte akılda kalıcı ve kolay bir alan adını seçmek pek çok avantajı da beraberinde getirir.

URL ve Domain Farkı Nedir?

Buradaki ayrımı net bir şekilde yapabilmek adına kolay bir örnek üzerinden yürüyelim. Örneğin https://www.hosting.com.tr bir URL'dir. URL ise Uniform Resource Locator anlamına gelir. Dahası, uzun URL adresleri bir internet sitesindeki sayfaları tarif etmekte rol oynar. Örneğin https://www.hosting.com.tr/blog Hosting.com.tr alan adında yer alan blog sayfasının adresidir. Bir domaine sahip internet sitesinde istediğiniz kadar URL oluşturabileceğinizi unutmayın.

TLD Nedir?

Alan adları iki farklı kısımdan oluşur. Bunlardan ilki, belirlediğiniz harflerden veya rakamlardan oluşan kısımdır. Noktanın ardından gelen ikinci kısım ise alan adı uzantısı ya da TLD yani Top Level Domain olarak adlandırılır. Nitekim alan adı uzantılarının da kendi içlerinde pek çok çeşidi bulunur.

Her bir TLD çeşidinin farklı anlamları olabilir ve bazılarını kullanabilmek için özel belgeler gerekebilir.

Uzantılar genellikle '.com' ya da '.net' olarak tercih edilse de, bulunduğunuz ülkeye özel kodlarla tanımlamanız da mümkün. Bunun en popüler örneği ise '.com.tr' olabilir. Tabii bu tip uzantıları tescil edebilmek için marka belgeleri, kimlik ve ekstra başka belgeler gerekebilmektedir. Eğer ticari işletmeniz için bu belgeleri temin ederseniz, '.com.tr' alan adı uzantısını kullanabilirsiniz.

Domain Kaydı (Tescili) Nasıl Yapılır?

Yeni bir girişim söz konusu olduğunda güçlü ve kalıcı bir imaj oluşturabilmek için alan adı seçimi oldukça kritik bir rol oynar. Bu nedenle kurumsal kimliğinize oturacak bir alan adı bulabilmek için derin ve kapsamlı bir araştırma yaparak başlamalısınız.

Domain, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) yani İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca tahsis edilmektedir.

Bu kuruluşlar aracılığı ile istediğiniz bir alan adını isterseniz bir yıllık, isterseniz de on yıllık sürelerle tescil edebilirsiniz. Ülke koduna sahip alan adlarında ise bu süre azami beş yıl olarak belirlenmiştir. Yani bir alan adını satın alamazsınız ancak ödediğiniz ücret karşılığında belirli bir süre için kullanabilirsiniz.

Aldığınız alan adını geçerli süreler içerisinde tekrar tescil etmezseniz, başkalarının kullanımına açılır. Yani alan adınızı uzun süreler kullanmak istiyorsanız, yenilenme süresi içerisinde tekrar tescil etmeniz gerekiyor.

Bir alan adını tescil ettiğinizde öncelikli olarak bu hizmeti veren kuruluşun domain sorgulama paneline ulaşmanız gerekmektedir. Bu panelden kendi markanıza ya da işletmenize uygun alan adlarını sorgulayabilir, hangilerinin müsait ve hangilerinin dolu olduğunu görebilirsiniz.

Eğer çok beğendiniz bir alan adı varsa ancak başkasının kullanımına sunulmuşsa, sahibi ile iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Bu durumda neler yapabileceğinizi öğrenmek için buradaki yazıya göz atabilir ve WHOIS hakkında merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yeni Girişim için Alan Adının Önemi Nedir?

Yeni bir girişimde tabelaya yazacağınız ismin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsanız, alan adı da o denli önemlidir. Bu noktada girişiminize ait internet sitesinin dijital adresini ve dijital kimliğini oluşturduğunuzu göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Gerçek dünyada işletmenizin bilindik ve popüler bir adreste olması ne kadar önemli ise, domain de ilerideki potansiyel adresiniz olacağı için en az bu kadar önemlidir.

Domain Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Tabii ki alan adı seçimi SEO (Search Engine Optimization) yani Arama Motoru Optimizasyonu açısından da önem arz etmektedir. Dolayısı ile alan adının uzunluğu, içerdiği karakterler ve anahtar kelimeler gibi kriterlere dikkat ederek tescil etmeniz yararınıza olacaktır.

1- Domain Uzunluğu

İyi bir alan adının en temel kuralı kolay ve akılda kalıcı olmasıdır. Bu sebepten ötürü uzun ve karmaşık alan adları oluşturmak, potansiyel ziyaretçilerinizle buluşmanızı engelleyebilir. Nitekim domain yatırımcılığında da maksimum 8 ila 10 karakterden oluşan alan adları tercih edilmektedir. Bu nedenle çok uzun alan adları seçmekten kaçınmalısınız.

2- Domain Uzantısı (TLD)

Ülke koduna sahip olan alan adı uzantıları çeşitli evraklar ve belgeler sonrasında alınabilir. Bu nedenle ziyaretçiler açısından daha güvenlidirler. Eğer imkanınız varsa alacağınız alan adının '.com.tr' uzantısına sahip olmasını sağlamalısınız.

Ayrıca oluşturacağınız alan adına ait potansiyel diğer uzantıları da satın almalısınız. Örneğin '.com' alan adını tescil ettirdiniz ve internet siteniz zaman içerisinde ilgi görerek ziyaretçi çekmeye başladı. Bunun ardından başkaları '.net' veya '.com.tr' gibi uzantıları alarak size rakip olmaya çalışabilir.

Bu nedenle mümkünse '.com.tr' '.com' ve '.net' gibi popüler uzantıları da tescil ettirmeniz faydalı olacaktır. Tabii bunların ölü bir yatırım olduğunu düşünmeyin. Sonrasında '.com.tr' uzantısını kullanmak isterseniz, diğer uzantıları da '.com.tr' adresine yönlendirebilirsiniz.

3- Domain Karakterleri

Türkçe karakter içeren alan adları tam olarak sizi ifade edebilir ancak bunun küresel olarak doğru bir tercih olmayabileceğini hatırlatalım. Her ülkenin klavye sistemi farklı olduğu için domaininizde yer alan 'ç' ya da 'ğ' gibi harfler, sitenizin başka yerlerden ziyaretçi çekmesini engelleyebilir. Ayrıca bu tercih, SEO açısından da tavsiye edilen bir durum değildir.

4- Domain ve E-Posta İlişkisi

Kullandığınız alan adı ile bir internet sitesi oluşturmak isterseniz ayrıca bir hosting hizmeti satın almanız gerekecektir. Eğer çok sayıda çalışana sahipseniz ve dolayısı ile çok sayıda e-posta oluşturacaksanız, hosting paketi tercihiniz sırasında dikkatli olmalısınız.

Nitekim kurumsal e-posta adresleri işletmeniz için en önemli bileşenlerden birisidir ve uzantısı domain olan e-posta adresleri ([email protected] gibi) size daha kurumsal ve daha güvenilir bir imaj çizecek, dolayısı ile de müşteri gözünde prestij kazanmanızı sağlayacaktır.

Tescil Edilmiş Domainler Nasıl Alınır?

Az önce de bahsettiğimiz gibi alan adı ticareti yapan bazı kişiler vardır. Tabii 'Domain Brokerı' olarak tanımlanan bu kişilerin haricinde bazı kişiler bir proje için aldıkları alan adını satışa çıkarabilir. Bunları tek tek sorgulayarak görebilir ya da alanadlari.com ya da sedo.com gibi sitelerden açık artırma ya da teklif usulü ile satılan alan adlarına göz atabilirsiniz.

Domain Transferi

Günümüzde alan adı tescili yapan pek çok kuruluş bulunuyor. Diyelim ki bunların birisinden alan adı tescil ettirdiniz ve sonrasında da başka bir şirketle çalışmaya başladınız. Bu gibi durumlarda alan adını tescil ettirdiğiniz kuruluştan edineceğiniz transfer kodu ile, bu alan adını başka bir kuruluşa transfer edebilirsiniz.

Ufak bir bilgilendirme olarak transfer sürecinde diğer kuruluşa taşıdığınız alan adı, yıllık tescil süresi gelmiş gibi ücret ödenerek tekrar tescil edilmelidir. Bu durum sizin geçmişten kalan sürenize etki etmez yani yeni tescil süresi, mevcut tescil süresine eklenir.

Sonuç

Domain tescili için takip ettiğiniz güvenilir bir kuruluş olsun. Bu kuruluş üzerinden oluşturacağınız kullanıcı hesabı ile istediğiniz zaman boşta bulunan herhangi bir alan adını tescil edebilirsiniz. Kredi kartınızla anında adınıza tescil edilecek domainler için sürekli takipte kalın. Nitekim bazı TLD'ler için zaman zaman kaçırılmaması gereken kampanyalar yapılmakta.

Örneğin şu anda hosting.com.tr '.site' uzantısına sahip domainler için 0,99 dolar gibi uygun bir ücret belirlemiş durumda. Buna ek olarak '.store' ve '.com.tr' de 1,99 dolar ile kampanyalı olarak sunulan diğer alan adı uzantıları arasında yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak hosting.com.tr internet siteniz tamamlanana kadar 'Yapım Aşamasında' sayfasını tamamen ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bunun yanı sıra ücretsiz domain yönlendirme, ücretsiz domain yönetimi, ücretsiz whois gizleme, ücretsiz mail yönlendirme ve ücretsiz domain kilidi gibi hizmetleri de mevcut.