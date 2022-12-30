Dünya üzerinde belki de milyarlarca web sitesi bulunmakta. Bu web sitelerinin birçoğu arama motorlarına kayıtlı durumdadır. Siz de bir web sitesi açmayı düşünüyorsanız veya web sitesi açmışsanız Google'da web sitenizi aradığınızda çıkmıyor sorunu ile karşılaşmıştırsınız ya da karşılaşacaksınızdır. Bunun asıl sebebi Google Search Console'a web sitenizi eklememenizden dolayıdır. Peki web sitenizi Google'a nasıl eklersiniz? Google Search Console site ekleme nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

Google Search Console Site Ekleme Nasıl Yapılır? (Web Sitem Google'da Çıkmıyor Çözümü!)

İlk olarak bir domain 'nizin olduğundan emin olun.

'nizin olduğundan emin olun. Google Search Console adresine gidin.

adresine gidin. Şimdi başla seçeneğine tıklayın.

E-posta adresinizi girin.

Şifrenizi girin.

Sağ tarafta bulunann "URL ön eki" seçeneğinin altındaki URL'te web sitenizin adresini girin.

Devam seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

Açılan pencereden HTML etiketin üzerine tıklayın.

HTML kodunu kopyalayın.

Daha sonra Web sitenizin paneline gidin.

Kod satırına gelin.

HTML sayfasında bulunan <head>"HTML Kodunu Yapıştırın.</head>

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer Wordpress siteniz varsa ve Google Search Console'a web sitenizi kaydetmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

WordPress Sitesini Google'a Kaydetme Nasıl Yapılır?

Google Search Console adresine gidin.

adresine gidin. Şimdi başla seçeneğine tıklayın.

E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Sağ tarafta bulunann "URL ön eki" seçeneğinin altındaki URL'te web sitenizin adresini girin.

Devam seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden HTML etiketin üzerine tıklayın ve kodu kopyalayın.

Wordpress paneline gidin.

Görünüm seçeneğine tıklayın.

"Tema Dosyası Düzenleyici" seçeneğine tıklayın.

Sağ tarafta bulunan "Tema üst bölümü sekmesine" tıklayın.

<head>Kopyalanan kodu bu satırın içine bir yere yapıştırın.</head>

Dosyayı güncelle seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra ister normal ister WordPress üzerinden kurduğunuz bir web sitesine Google'a indexlemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede Google'da sitenizi aradığınız zaman web siteniz karşınıza çıkacaktır.

Ancak hatırlatmakta fayda var ki Google'ın sitenizi tanıması biraz zaman alabilir Bu bazen birkaç saat bazen birkaç gün olabilir kesin bir zaman olmamakla birlikte bu işlemleri yaptıktan sonra Google Sayfanızı indexleyecektir.

Bu içeriğimizde web sitenizi Google'a nasıl eklersiniz? Adım adım anlatmış olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Google Analytics site ekleme nasıl yapılır? Adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.